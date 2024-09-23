المنامة ـ جامعة الخليج العربي: أعلن عميد كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية، أستاذ إدارة الموارد المائية في جامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور وليد زباري عن فتح باب التسجيل للدفعة العاشرة لشهادة الدبلوم الاحترافي لجامعة الأمم المتحدة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية للعام الأكاديمي 2024 / 2025، والذي يُنفّذ بالتعاون بين مركز الأمم المتحدة التعليمي للمياه بالمنطقة العربية في جامعة الخليج العربيّ، والمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة التابع لجامعة الأمم المتحدة.

وأشار د. زباري إلى أن هذا البرنامج الذي يُنفّذ على مدى عشرة أشهر يهدفُ إلى تطوير قدرات المشاركين بمبادئ وتطبيقات إدارة الموارد المائية الحديثة، حيث يقوم البرنامجُ على نهجٍ متكامل لتدريب المختصين على أسلوب الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ويتألفُ من 10 مقررات تدريبية تعادل 250 ساعة، تم إعدادها من قبل جامعة واترلو الكندية وجرى تطويرها في جامعة الخليج العربي لتتواءم مع ظروف المنطقة العربية بالأمثلة ودراسات الحالة من المنطقة، منوّهاً إلى أن البرنامج يُنفّذ على يد نخبة من أساتذة الجامعة والزائرين، ويغطي جميع الجوانب المتعلقة بإدارة الموارد المائية التقنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويمكن للحاصلين على هذه الشهادة بتفوق من الالتحاق مباشرة ببرنامج الماجستير في إدارة الموارد المائية بالجامعة.

وقال الدكتور زباري إن باب التسجيل سيظل مفتوحاً حتى بداية أكتوبر المقبل، موضحّاً أنّ البرنامج مصمّم للدراسة والتدريب بأسلوب التعليم المزدوج الذي يتطلّب حضور المشارك إلى الجامعة لفترات زمنية قصيرة عند بدء البرنامج ونهايته، يتمّ فيها تنفيذ الامتحانات للطلبة والجلوس مع المشرفين، بينما يتم الاعتماد على أسلوب التعليم الإلكتروني عن بعد في تنفيذ بقية البرنامج، وذلك مراعاةً لظروف العاملين في قطاع المياه الذين لا تسمح لهم طبيعة العمل بالتفرّغ الكلّي للتدريب والدراسة.

ولفت عميد كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية إلى أن المقررات العشرة التي يتمّ تدريسها في البرنامج تناقش التخطيط والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتستعرض أهم القضايا والتحديات والحلول المطروحة لاستدامة القطاع المائي في المنطقة العربية، حيث يستهدف البرنامج العاملين في الوزارات والهيئات المعنية بالمياه التقليدية (قطاعات المياه السطحية والجوفية)، وغير التقليدية (قطاعات المياه المحلاة والصرف الصحي)، إلى جانب القطاعات ذات العلاقة بالمياه كالزراعة والطاقة والصناعة والبيئة في الدول العربية.

وجدير بالذكر أن مركز الأمم المتحدة التعليمي للمياه في المنطقة العربية بجامعة الخليج العربيّ يقدم عدداً من المنح للدراسة والتدريب في البرنامج، وذلك بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (AFESD)، ومكتب اليونسكو (UNESCO) بالقاهرة، للشباب للعاملين في قطاع المياه للبلدان العربية محدودة الدخل، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) للطلبة الكويتيين، وجمعية علوم وتكنولوجيا المياه الخليجية (WSTA) للأعضاء الشباب في الجمعية.

وعلى الراغبين بالتقدم تحميل وملء نموذج طلب للالتحاق من موقع المركز في جامعة الخليج العربي https://www.agu.edu.bh/en/page/un-water- learning-center أو التواصل مع المركز على الإيميل wlc@agu.edu.bh.

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