استقبل معالي رئيس جامعة الخليج العربي، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، في مكتبه بالسلمانية، الرئيس التنفيذي لوكالة البحرين للفضاء، الدكتور محمد العسيري، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي وتطوير المشاريع ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آفاق الشراكة بين الجانبين، بما يسهم في دعم الابتكار وتبادل الخبرات، وتعزيز المشاريع البحثية المرتبطة بعلوم وتقنيات الفضاء، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ويخدم الأهداف العلمية والتنموية للمؤسستين.

وأكد معالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون مع وكالة البحرين للفضاء، بما يدعم مسيرة البحث العلمي في الجامعة، ويعزز من فرص تطوير مشاريع علمية مبتكرة تخدم مجالات الفضاء والتقنيات المتقدمة.

من جانبه، قال الدكتور محمد العسيري: إن التعاون بين وكالة البحرين للفضاء وجامعة الخليج العربي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز ودعم البحث العلمي، ويرسخ الابتكار التكنولوجي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مرحباً بتعزيز الشراكة بين الجانبين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الطرفين نحو توسيع مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي، وتطوير مبادرات مشتركة تسهم في دعم قطاع الفضاء والبحث العلمي في مملكة البحرين والمنطقة.