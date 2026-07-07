المنامة ـ جامعة الخليج العربي: أكدت أستاذ نظم المعلومات الجغرافية والبيئة المشارك، المشرف الأكاديمي على كرسي سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لنظم المعلومات الجغرافية، الدكتورة صباح الجنيد، نجاح الشراكة البحثية مع معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة «دانات»، من خلال تنفيذ مشروع وطني لرسم خرائط موائل محار اللؤلؤ والحشائش البحرية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، موضحةً أن شراكة الجامعة مع معهد «دانات» تأتي في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى المحافظة على محار اللؤلؤ باعتباره جزءًا أصيلًا من الإرث الثقافي والبحري لمملكة البحرين، إلى جانب تعزيز الاستدامة البيئية وحماية النظم البيئية البحرية.

وأوضحت، خلال إطلاق «دانات» تقرير الاستدامة 2025، وإصدار تقرير انبعاثات الغازات الدفيئة 2025، والكشف عن مبادرة مشروع الهيرات، أن الفريق البحثي المشرف على المشروع المشترك حول محار اللؤلؤ والحشائش البحرية، والذي اطلق ضمن خطة استراتيجية لجمع البيانات البحرية امتدت منذ مايو 2025 إلى أبريل 2026، عمل على مسح علمي شامل للموائل البحرية في مختلف مناطق المملكة، مركزاً على محار اللؤلؤ والحشائش البحرية، لما يمثله هذان النظامان البيئيان من أهمية كبيرة في الحفاظ على التوازن البيئي البحري، ودعم التنوع الحيوي واستقرار الموائل الطبيعية.

وأشارت إلى أن هذه الشراكة استندت إلى تكامل الخبرات بين الجانبين؛ إذ تمتلك الجامعة خبرات متخصصة في الدراسات البيئية البحرية، والاستشارات العلمية، ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، ورسم الخرائط باستخدام أحدث التقنيات، بينما يتمتع معهد «دانات» بخبرة علمية واسعة في مسح محار اللؤلؤ ودراسة موائله الطبيعية التراثية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.

وبيّنت الدكتورة الجنيد أن فرق العمل تمكنت حتى الآن من إنجاز أعمال المسح الميداني المطلوبة؛ والتي أحد عشر شهر ما بين عامي 2025 و2026، وشمل المسح تغطية غالبية المناطق البحرية المحيطة بجزر مملكة البحرين ضمن مساحة تزيد لى 8 آلاف كيلومتر مربع، لافتةً إلى المسح غطى ثلاث مناطق بحرية رئيسية لتسهيل تنفيذ أعمال المسح وفق منهجية علمية دقيقة، جمعت منها عينات دورية تخضع حاليًا للتحليل داخل مختبرات جامعة الخليج العربي ومختبرات دانات.

وأضافت قائلةً: «إن البيانات التي يتم جمعها تُحلَّل من قبل مختصين في رسم الخرائط البيئية، وتحليلها ووفق معطيات عالية الدقة تعتمد على بينات الاستشعار عن بعد، في حين يتولى خبراء «دانات» تحديد أنواع محار اللؤلؤ وكثافته، بما يتيح بناء قاعدة بيانات علمية دقيقة حول حالة الموائل البحرية في المملكة». وأكدت أن أحد أهم أهداف المشروع يتمثل في دراسة قدرة هذه الموائل البحرية على امتصاص الكربون وتخزينه، باعتبارها من النظم البيئية التي تسهم فيما يُعرف بـ«الكربون الأزرق»، الأمر الذي يدعم جهود مملكة البحرين في الوفاء بالتزاماتها البيئية الدولية، ولا سيما في إطار اتفاقية باريس للمناخ، التي تحث جميع دول العالم على خفض الانبعاثات وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لاحتجاز الكربون.

وأشارت كذلك إلى أن المشروع يسعى إلى تأسيس قاعدة علمية وطنية وفريق بحثي بحريني متخصص يمكن للجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية الاعتماد عليه مستقبلًا في إعداد الدراسات البيئية، ودعم وضع السياسات، ودعم خطط إدارة الموارد البحرية والمحافظة عليها وفق أفضل الممارسات العلمية، موضحةً أن هذا المشروع يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الوطنية والبحثية، ويعكس التزام مملكة البحرين بحماية بيئاتها البحرية، وصون إرثها المرتبط باللؤلؤ، وتعزيز الاستدامة البيئية بما يخدم الأجيال القادمة.