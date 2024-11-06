وقع معالي رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد عقد إنجاز المرحلة الرابعة لمشروع تطوير السكن الجامعي في الصخير مع الرئيس التنفيذي في مجموعة ناز الخليج للمقاولات السيد شهيد محمود، وذلك بهدف تجديد وتطوير مباني السكن الجامعي للطلبة بما يحقق راحة أكبر للطلاب والطالبات الدراسين الجامعة من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمين في السكن الجامعي.

وأكد الدكتور آل فهيد على ثقته بالتزام مجموعة ناز الخليج للمقاولات بتسليم السكن الطلابي في الوقت المحدد لما لديها في خبرات في مجال حلول التصميم والبناء والتشييد، وخدمات إدارة المشاريع، موضحاً حرص الجامعة على تهيئة سكن مناسب لجميع الطلاب والطالبات بشكل يؤمّن لهم الراحة والاستقرار، ويوفر بيئة صحية ملائمة للتحصيل العلمي بما يتماشى مع الأهداف الأكاديمية والاجتماعية والصحية الاستراتيجية للجامعة، مؤكداً حرص الجامعة على تطوير كل الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات، وفي مقدمتها السكن الجامعي والوحدات السكنية وفق معايير جودة المباني الصديقة للبيئة، وبما يحقّق كامل اشتراطات الأمن والسلامة.

ومن جانبه، رحّب الرئيس التنفيذي في مجموعة ناز الخليج للمقاولات شهيد محمود باستمرار التعاون مع جامعة الخليج العربي، مؤكداً الحرص على تسليم مشروع تطوير السكن الجامعي في الصخير قبل الوقت المحدد، بما يشمل تجديد الغرف ودورات المياه وتجديد الأثاث والمطابخ في مختلف مباني السكن، بالإضافة الى تطوير الكهرباء والتكييف والصرف الصحي والعوازل المائية للأسقف والأجهزة الكهربائية والمصابيح، متوقعاً تسليم المشروع في أواخر شهر ديسمبر المقبل.

هذا، ويشمل المشروع بمراحله الخمس تطوير 492 غرفة جامعية، إلى جانب 144 غرفة أخرى مخصصة لطلبة الدراسات العليا الدارسين في كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية، وتغيير شبكة أنابيب الصرف الصحي الداخلية في حرم السكن الجامعي وصيانتها، ليتم التطوير والتجديد على مراحل، لضمان عدم تأثر الطلبة بالأعمال القائمة خلال فترة إقامتهم في السكن.

على صعيد ذي صلة، تم تشييد صالتين رياضيتين واحدة للذكور وأخرى للأناث، وغرف جديدة لغسيل الملابس، كما تم تسوير السكن الجامعي بعدما تم الانتهاء من تظليل مواقف السيارات بالسكن، وتعمل الجامعة في الوقت الراهن على أعمال البستنة والتشجير، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بالعام الأكاديمي الجاري، والاستجابة لاحتياجات الطلبة والطالبات وطبيعة الخدمات المقدمة لهم في السكن الجامعي بالشكل الذي يحقق تطلعاتهم وطموحاتهم طوال سنوات دراستهم بالجامعة.

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