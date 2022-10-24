العين : عقدت جامعة الإمارات العربية المتحدة اجتماعاً مع جمعية الإمارات للإدارة العامة، في مختبر الإبتكار الحكومي في المبنى الهلالي بالحرم الجامعي، بحضور الدكتور أحمد مراد- النائب المشارك للبحث العلمي، والدكتورة سعاد المرزوقي – النائب المشارك لشؤون الطلبة ، و الدكتور المهندس - حامد محمد النيادي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإدارة العامة، والدكتور المهندس عبداللطيف العزعزي- نائب رئيس مجلس الإدارة ، والأستاذ محمد شامس النعيمي – أمين السر العام، والدكتور شافع محمد النيادي- عضو مجلس الإدارة وفريق الجمعية، لمناقشة سبل التعاون بين جامعة الامارات وجمعية الامارات للإدارة العامة.

وأشار الدكتور أحمد مراد إلى أن " ضمن سعي جامعة الإمارات لتحقيق مكانة بحثية دولية، تعمل الجامعة مع شركائها في القطاع الصناعي على توفير حلول بحثية للتحديات التي تواجه المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، وتلبي متطلبات الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة نحو الريادة والتميز على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وقد أنشأت الجامعة عدداً من المراكز البحثية ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة والمنطقة، والتي تعنى بالمواضيع ذات الصلة بالقضايا المهمة في دولة الإمارات ودول المنطقة من مصادر المياه، والطاقة والتحديات الصحية. والذي يعزز من السمعة الدولية للجامعة والذي يساهم في تحقيق قفزات نوعية في التصنيف العالمي.

وأضاف " يوجد لدينا منظومة تكاملية للشراكات مع الجهات والمؤسسات ، وقد صممت البرامج الأكاديمية في جامعة الإمارات بالشراكة مع أصحاب العمل، بما يضمن توظيف شريحة أكبر من خريجي الجامعة، ويتبوأ العديد من خريجي الجامعة مناصب عليا في الصناعة، والتجارة، والقطاع الحكومي في المنطقة مؤكدا على أن الاستثمار الدائم في جودة المرافق والخدمات وكفاءة الموظفين يبقينا مثالاً يحتذى به في التميز والإبداع، والتقدم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما تسعى الإدارة العليا لجامعة الإمارات دائما على مواءمة استراتيجية الجامعة مع المبادئ التوجيهية العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين سنة القادمة من التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والارتقاء بمكانة الجامعة في التصنيفات الوطنية والإقليمية والدولية.

فيما نوهت الدكتورة سعاد المرزوقي- النائب المشارك لشؤون الطلبة على أهمية التعاون مع جمعية الإمارات للإدارة العامة والشراكة الاستراتيجية التخدم الطرفين والعمل المشترك لتعزيز المعرفة لدى طلبة الجامعة بالمهارات الإدارية لتحقيق الأهداف المنشودة للشراكة مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات النفع العام وتعزيز برامج الانشطة المشتركة والعمل التطوعي لطلبة الجامعة.

ومن جانبه استعرض الدكتور المهندس حامد محمد النيادي- رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإدارة العامة الرؤية الاستراتيجية التي تأسست عليها الجمعية من الريادة في في تقدیم الاستشارات الإداریة للمؤسسات والمنظمات الاقتصادیة والأفراد وفق منظومة الممارسات الإداریة المتمیزة بمعاییر عالمیة، و أوضح قائلا" إننا نسعى لجلب أفضل الممارسات وتطبيق أفضل المعايير أثناء عملنا في الجمعية لتقديم أفضل البرامج سواء الدورات التدريبية أو المحاضرات والمؤتمرات وغيرها من أنشطة الجمعية. إننا هنا اليوم نعطي ما لدينا من خبرات ومعرفة ومهارات في مجال الإدارة العامة، حيث سيستفيد منها كل فرد في المجتمع سواءً على المستوى الفردي أو الأسري أو المؤسسي، ونعمل على تقديم ما يرفع مستوى كفاءة الفرد من حيث الإدارة، كما نسعى لتقديم كثير من الامتيازات لأعضاء الجمعية وعائلاتهم.

فيما قدم الدكتور المهندس عبداللطيف العزعزي- نائب رئيس مجلس الإدارة عرضا تعريفيا شاملا بالأهداف والأنشطة التي تقدمها الجمعية والشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التعليمية في الدولة، وفي ختام الاجتماع تم وضع تصورات ومجموعة من الأنشطة والمبادرات لمستقبل التعاون بين جمعية الإمارات للإدارة العامة وجامعة الإمارات.

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