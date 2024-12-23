أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جامعة أبوظبي، المصنفة ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم وفق تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية 2025، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع بنك الصين (بنك أوف تشاينا)، أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم. وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى دعم مهارات الطلاب في مجال التمويل والتسويق إلى جانب تعزيز الابتكار والتعاون الدولي.

وقّع مذكرة التفاهم كلٌ من البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، والسيد وي تشي يو، نائب رئيس بنك الصين، فرع دبي، بحضور عدد من ممثلي المؤسستين، وذلك على هامش فعاليات "المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة 2024".

وبموجب الشراكة، ستعمل جامعة أبوظبي وبنك الصين على تزويد الطلاب بخبرات عملية من خلال التدريب الداخلي والبحوث المشتركة وبرامج التدريب العملي. وسيستضيف الطرفان ندوات ومؤتمرات لتعزيز التعليم العالي والبحث العلمي وتبادل المعرفة من خلال برامج أكاديمية ومهنية مشتركة. ويهدف التعاون إلى إنشاء منصات لتعزيز الابتكار وتزويد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالوسائل والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في اقتصاد عالمي مترابط.

وبهذه المناسبة، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "يسرنا توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك الصين، الرائد عالمياً في مجال الخدمات المالية، حيث يُسهم هذا التعاون المهم في تعزيز رسالتنا المتمثلة في دفع التميز الأكاديمي وقيادة الابتكار على مستوى العالم، ساعين من خلاله إلى تمكين طلبتنا من التنقل والتفوق ضمن قوى العمل سريعة التطور على المستوى العالمي، ونواصل في جامعة أبوظبي، من خلال مثل هذا المبادرات، المساهمة في دعم تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة وإعداد قادة المستقبل لإلهام وقيادة التغيير الإيجابي".

ويلعب بنك الصين دوراً حيوياً في تعزيز التجارة العابرة للحدود والاستثمار ومبادرات النمو المستدام في جميع أنحاء العالم. ويعكس هذا التعاون التزام الجامعة الثابت بتعزيز الشركات على المستويين المحلي والعالمي، وضمان حصول طلابها وأعضاء هيئة التدريس والباحثين على فرص تعليمية ومهنية تحويلية.

نبذة عن جامعة أبوظبي:

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عبر تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وفق أفضل المعايير العالمية.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 8,000 طالب وطالبة، ينتمون إلى حوالي 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة خمس كليات: الآداب والعلوم، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

تتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة 191 عالمياً، وفق تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2025، والذي وضعها أيضاً في المرتبة الثانية في دولة الإمارات والمرتبة 172 عالمياً في جودة البحوث، وتعد ضمن أفضل ثلاث جامعات في الدولة والأولى في فئة التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2024"، حلّت الجامعة في المرتبة الـ 60 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 89 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

وصُنفت الجامعة ضمن أفضل 501 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2025» متقدمة 79 مركزاً، وحصلت على 5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية.

تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).

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