الشراكة تعكس التزاماً مشتركاً بتطوير المواهب الوطنية ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت جامعة أبوظبي وشركة إكسون موبيل مذكرة تفاهم، في خطوة تمثل مرحلة جديدة من التعاون المستمر بين الجانبين لتمكين الطلبة وتطوير الكفاءات المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات. وتنسجم هذه الشراكة مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ودعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات المنح الدراسية للطلبة، ومبادرات المسؤولية المجتمعية، وتبادل المعرفة والخبرات بين القطاع الأكاديمي والصناعي، بما يسهم في تزويد الطلبة بالمهارات التطبيقية والخبرات العملية اللازمة للنجاح في منظومة متطورة ومتسارعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. كما تتيح الشراكة للطرفين تطوير تجارب تعليمية مبتكرة تعكس احتياجات سوق العمل الحالية ومتطلبات القطاعات المستقبلية.

وقال البروفيسور غسان عوّاد، مدير جامعة أبوظبي: "نؤمن في جامعة أبوظبي بأن أثر التعليم يتجاوز حدود القاعات الدراسية، وأن التجارب التعليمية الأكثر تأثيراً هي التي تتيح للطلبة تطبيق معارفهم والتفاعل مع خبراء القطاع واكتساب المهارات العملية التي يتطلبها سوق العمل في المجالات الحيوية والمتسارعة مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وتعكس شراكتنا المستمرة مع إكسون موبيل التزاماً مشتركاً بتوفير فرص تعليمية نوعية للطلبة تجمع بين التميز الأكاديمي والخبرة العملية، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على دعم مسيرة الابتكار والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات والمنطقة."

وأثمرت الشراكة الممتدة بين جامعة أبوظبي وإكسون موبيل عن دعم طلبة تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الجامعة، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات، أبرزها البرنامج الصيفي "قادة المستقبل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات" بين إكسون موبيل وجامعة أبوظبي، بما يعكس التزام الجانبين المتواصل بتوسيع فرص الوصول إلى تعليم متميز في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وإلهام الجيل القادم من المبتكرين.

وقال محمد الأمين، رئيس شركة إكسون موبيل: "نفخر بمواصلة شراكتنا مع جامعة أبوظبي، والتي تعكس التزامنا بدعم مسيرة النمو والنجاح طويلة الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتؤدي مبادرات مثل هذه دوراً مهماً في إعداد الطلبة للفرص المستقبلية."

ومن خلال هذه الشراكة، سيواصل الجانبان توسيع فرص التعلم التطبيقي التي تتيح للطلبة اكتساب خبرات عملية والتفاعل المباشر مع التحديات الواقعية التي يواجهها قطاع الصناعة، بما يدعم جهود دولة الإمارات في تنمية المواهب الوطنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتقنيات الناشئة، وتعزيز جاهزية الكفاءات المستقبلية للمساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

نبذة عن جامعة أبوظبي:

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عبر تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وفق أفضل المعايير العالمية.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 10000 طالب وطالبة، ينتمون إلى حوالي 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة خمس كليات: الآداب والتربية والعلوم الاجتماعية، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 65 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

وحلت جامعة أبوظبي ضمن أفضل 250 جامعة في العالم، وفي المرتبة الثانية محلياً و75 عالمياً لجودة البحث العلمي، وذلك وفق "تصنيف التايمز للجامعات العالمية لعام 2026"، الذي وضعها أيضاً ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات، والأولى في تميز التدريس في دولة الإمارات. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2024، حلّت الجامعة في المرتبة ال 60 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 91 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة أسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في أسيا 2026، وتصنف في المركز الثالث في دولة الإمارات من حيث قابلية التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

كما صنفت جامعة أبوظبي في المركز 348 وفق تصنيف كيو اس لأفضل الجامعات العالمية لعام 2027 متقدمة 43 مركزاً، وحافظت الجامعة على مكانتها كخامس أفضل جامعة في دولة الإمارات للعام الثاني على التوالي.

تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC). لمزيد من المعلومات عن جامعة أبوظبي، يرجى متابعة حساباتها على إكس وإنستغرام وفيسبوك ولينكد إن ويوتيوب.

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