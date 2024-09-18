بحضور معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أطلقت جامعة أبوظبي، «أكاديمية التميّز الريادي» في إمارة أبوظبي لتعزيز القدرات الوطنيىة في مجال ريادة الأعمال، وذلك بالتعاون مع مجموعة غراسيا، المتخصصة في تقديم نماذج مبتكرة للزراعة المستقبلية، والتي أسسها رائد الأعمال الإماراتي حامد أحمد الحامد.

جرت مراسم افتتاح الأكاديمية في الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة أبوظبي في 17 سبتمبر 2024، بحضور معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، والمستشار حامد الحامد رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الزراعة الإماراتية ومؤسس مجموعة غراسيا ورئيسها التنفيذي، وسعادة موزة عبيد الناصري الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، والبروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، والدكتور منتصر قسايمة، نائب مدير جامعة أبوظبي للبحث والابتكار والتطوير الأكاديمي، وفرح شخاشيرو، نائب رئيس مجموعة غراسيا، إلى جانب كوكبة من من المسؤولين الآخرين، بمن فيهم الأستاذ مارك أودي، نائب رئيس كلية أبوظبي للإدارة بالإنابة، والدكتورة رزان المصري، أستاذ مساعد ورئيس التعليم العام ورئيس البرنامج، وكلاهما من كلية أبوظبي للإدارة.

وتتطلع جامعة أبوظبي ومجموعة غراسيا، من خلال إطلاق هذه الأكاديمية، إلى إثراء البرامج الأكاديمية والإبداعية المقدمة للطلبة والمجتمع عموماً، وتعزيز فرص ريادة الأعمال في العديد من المجالات. وتهدف المبادرة إلى تمكين المواطنين ومساعدة المتقاعدين منهم على الحفاظ على أدوار إنتاجية في مجتمع دولة الإمارات، عبر إطلاق مشاريع تجارية ناشئة، تتماشى مع الاستراتيجية الصناعية للبلاد الرامية إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إماراتي إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031.

ومن المقرر أن تطلق الأكاديمية، في هذا السياق، العديد من البرامج في مجال ريادة الأعمال وذلك بإشراف أعضاء هيئة التدريس البارزين في جامعة أبوظبي، حيث ستساعد هذه البرامج المشاركين في تطوير شخصياتهم وطريقة تفكيرهم، بالإضافة إلى تعليمهم المهارات اللازمة للنجاح في مجال ريادة الأعمال. كما سيجري المشاركون تجارب عملية من خلال المشاركة في مشروع تجريبي ليتمكنوا من تعلم وتطبيق مهارات ريادة الأعمال على أرض الواقع.

واستعرض عدد من طلبة جامعة أبوظبي، خلال افتتاح الأكاديمية، مشاريعهم المبتكرة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والاستدامة والرعاية الصحية، حيث أشادت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، بهذه العروض وتحدثت مع الطلبة حول أعمالهم.

وبهذه المناسبة، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "ندرك في جامعة أبوظبي أهمية الدور المنوط بجيل الشباب في بناء مستقبل اقتصادنا، وكذلك الإمكانات الاقتصادية لأعضاء المجتمع من المتقاعدين الذين تحفل سجلاتهم بسنوات من المعارف الغنية والخبرات الواسعة في القطاع، ونسعى، كمؤسسة أكاديمية رائدة، لإثراء مواهب ومعارف هذه الشرائح المجتمعية بهدف إحداث تغيير بنّاء في مجتمعنا. ونحن سعداء بافتتاح أكاديمية ريادة الأعمال في أبوظبي مع شريكنا الاستراتيجي "مجموعة غراسيا"، ونتطلع معاً إلى رفد أعضاء المجتمع الطموحين في دولة الإمارات بالمهارات المطلوبة وصقل مواهبهم لبناء أعمال ناجحة ومزدهرة، ومدعومة بمرافق حديثة وخبرات عصرية."

من جهته، قال حامد أحمد الحامد، رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الزراعة الإماراتية ومؤسس مجموعة غراسيا والرئيس التنفيذي: "لدينا اعتقاد راسخ بأن الاستثمار في جيل الشباب هو الاستثمار الأهم لبناء اقتصاد الدولة، وكما هو الحال في الزراعة، هناك دائماً بذرة نعتني بها ثم نشاهدها تتفتح وتثمر، وهذه الأكاديمية هي البيئة التي ستزهر فيها ثمارنا، وهدفنا الأسمى هو رد جزء من الجميل لدولتنا الحبيبة."

يستند منهج عمل أكاديمية ريادة الأعمال إلى رؤية دولة الإمارات في تنمية مهارات الأعمال لدى الشباب، حيث ستركز على ثلاثة مجالات رئيسية تشمل بناء الأفراد وتطوير المشاركين من خلال صقل مهاراتهم وتعزيز فرص المشاركة في أنشطة أو برامج تحاكي الواقع العملي في مجال الأعمال.

نبذة عن جامعة أبوظبي

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، وتُعد من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، ومن بين أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق «تصنيف التايمز للجامعات العالمية»، وتنسجم استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات في تقديم برامج أكاديمية وفرص بحث علمي مميزة ومعتمدة عالمياً.

يبلغ إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة ما يزيد على 7,500 طالب وطالبة، من نحو 100 جنسية مختلفة، يتوزعون على مقراتها في أبوظبي ودبي والعين والظفرة، وتضم العديد من الكليات، بما فيها: كلية الآداب والعلوم وكلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة وكلية القانون، وكلية العلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

وتتميز جامعة أبوظبي ببرامجها الأكاديمية المتطورة والمعتمدة دولياً، وبنسب التوظيف المرتفعة بين خريجيها الذين يعمل كثير منهم في وظائف مميزة، وآخرين يتابعون دراساتهم العليا في الجامعة أو في مؤسسات أكاديمية أخرى مرموقة. ويقدم هذا الصرح الأكاديمي العريق لأعضاء هيئة التدريس والطلبة موارد ومرافق وفرص تعليمية رفيعة المستوى؛ تعزز الابتكار وتساعد الباحثين على إنتاج المعارف، وإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات.

نجحت جامعة أبوظبي في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة، وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا، وبتصنيف عالمي ضمن أفضل 301-350 جامعة في العالم وفق «تصنيف التايمز للجامعات العالمية» 2023، وحصلت على 5 نجوم ضمن تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية. وتعد الجامعة من بين أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث حصولها على اعتمادات مرموقة على مستوى المؤسسات أو الكليات أو المواد الدراسية.

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