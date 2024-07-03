أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت جامعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع "برجيل القابضة"، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتطوير البحوث في مجال العلوم الصحية وتعزيز الخبرة الأكاديمية لطلبة الجامعة عبر اكتساب خبرات عملية عالمية المستوى.

سيعمل الطرفان، بموجب المذكرة، على الارتقاء بالدراسات السريرية في دولة الإمارات العربية المتحدة تماشياً مع الطموحات الوطنية في تبوأ البلاد مكانة عالمية مرموقة في مجال الرعاية الصحية، حيث ستسهم هذه الشراكة في زيادة فرص المنح الوطنية والدولية لطلبة جامعة أبوظبي وأعضاء هيئة التدريس.

وتتطلع كل من جامعة أبوظبي وبرجيل القابضة، من خلال هذه المبادرات المشتركة، إلى دفع عجلة التميز الأكاديمي ودمج رؤى القطاع للمضي قدماً في تطوير المناهج الدراسية للطلبة، وتعزيز الابتكار من خلال المشاريع البحثية التعاونية وإنشاء مختبرات مبتكرة، وبالتالي تعزيز مكانة جامعة أبوظبي كمركز رائد للاكتشافات المتطورة.

وقال الدكتور حمد العُضابي، نائب مدير جامعة أبوظبي ـللشؤون الإدارية والمالية: "تحرص جامعة أبوظبي دائماً على الاستثمار في قدراتها البحثية للإسهام في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على العلم والمعرفة. ونتطلع، من خلال الاستفادة من خبرات برجيل القابضة في مجال الرعاية الصحية وكذلك التميز الأكاديمي العالمي للجامعة، إلى رفع معايير البحث العلمي في مجال العلوم الصحية، إذ تلتزم جامعة أبوظبي بتهيئة بيئة تعليمية مرنة ونشطة تتكيف مع احتياجات القطاع دائمة التطور، وتتيح إعداد طلبتنا على نحو جيد ليصبحوا قادة المستقبل ومبتكريه."

وقع المذكرة كل من الدكتور حمد العُضابي، نائب مدير جامعة أبوظبي للشؤون الإدارية والمالية، وسفير أحمد، الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة، برجيل القابضة، وذلك بحضور البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، وسالم الظاهري، المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية، جامعة أبوظبي، والدكتور سفيان المجايدة، القائم بأعمال عميد كلية العلوم الصحية، جامعة أبوظبي، والدكتورة تهاني القادري، مديرة التوطين والشؤون الأكاديمية، شركة برجيل القابضة.

من جانبه قال سفير أحمد، الرئيس التنفيذي للعمليات، برجيل القابضة: "تجسد شراكتنا مع جامعة أبوظبي التزامنا الثابت بتطوير التعليم الطبي والأبحاث السريرية، حيث سيثمر هذا التعاون عن فرص تدريبية مميزة لطلبة العلوم الصحية، ويرفد جيلاً جديداً من المتخصصين في الرعاية الصحية بالمعرفة والمهارات اللازمة لدفع التميز والابتكار في هذا المجال."

كما تهدف الشراكة أيضاً إلى إثراء المعرفة المجتمعية من خلال توفير برامج موسعة تركز على التعليم العالي ومبادرات تنمية المهارات، حيث سيعمل الجانبان على تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات وبرامج التدريب الأكاديمي التي ستتناول بعمق أحدث التطورات وأفضل الممارسات في مجال العلوم الصحية. وستستفيد مذكرة التفاهم من المرافق الأكاديمية الرائدة في جامعة أبوظبي لعقد محاضرات وورش عمل تدريبية تهدف إلى الارتقاء بالموارد البشرية والممارسات الإدارية لشركة برجيل القابضة، بينما ستوفر الأخيرة فرصاً للتدريب في جميع مرافقها في الدولة لتزويد طلاب جامعة أبوظبي بالمهارات العملية اللازمة للمهن المستقبلية في مجال الرعاية الصحية.

نبذة عن جامعة أبوظبي:

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عبر تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وفق أفضل المعايير العالمية.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 8,000 طالب وطالبة، ينتمون إلى حوالي 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة خمس كليات: الآداب والعلوم، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

وتتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة الثانية محلياً و192 عالمياً لجودة البحث العلمي، وذلك وفق "تصنيف التايمز للجامعات العالمية"، الذي وضعها أيضاً ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات، والأولى في محور التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2024"، حلّت الجامعة في المرتبة الـ 60 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 89 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

وصُنفت الجامعة ضمن أفضل 501 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2025» متقدمة 79 مركزاً، وحصلت على 5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية.

تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).

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للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع ويبر شاندويك نيابة عن جامعة أبوظبي

سارة فراح

البريد الإلكتروني: Sfarrah@webershandwick.com

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