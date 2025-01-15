أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جامعة أبوظبي، في إطار دعمها لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة، عن توقيعها شراكة استراتيجية مع "إيوبتيما ساس" (Eoptima SAS)، الشركة الفرنسية الشهيرة المتخصصة في حلول الطاقة المبتكرة، حيث سيمنح هذا التعاون المهم الأخيرة حقوق الترخيص العالمية الحصرية لتكنولوجيا استخلاص النفط الأخضر الرائدة التي طورتها جامعة أبوظبي، وذلك تجسيداً لالتزام المؤسستين بالارتقاء بممارسات الطاقة المستدامة.

وقع مذكرة التفاهم البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، ومارك جيرو، الرئيس التنفيذي للعمليات، إيوبتيما ساس، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الكيانين.

تأتي التقنية الجديدة، الحاصلة على براءة اختراع، تحت عنوان «حقن خزانات النفط المتصدعة وغير المتجانسة في مرحلتي الاستخلاص الثانوية والثالثية بالمياه الخضراء في درجات حرارة وملوحة عالية»، والتي طورها الدكتور عمر شعلال، أستاذ الهندسة الكيميائية في كلية الهندسة بجامعة أبوظبي. وتشكل هذه العملية المبتكرة قفزة نوعية في صناعة النفط والغاز، خاصة في تحسين استخلاص النفط المتبقي في الخزانات في الظروف الصعبة بما في ذلك الملوحة العالية ودرجات الحرارة المرتفعة. وتعمل هذه التقنية، من خلال تطبيق أساليب صديقة للبيئة، على تحسين كفاءة الاستخراج والحد من التأثيرات البيئية السلبية، تماشياً مع "أهداف التنمية المستدامة" العالمية ودعماً لالتزام دولة الإمارات بممارسات الطاقة المستدامة.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور منتصر قسايمة، نائب مدير جامعة أبوظبي المشارك للبحث العلمي والابتكار والتطوير الأكاديمي: "يأتي هذا التعاون في وقت يمضي فيه العالم قدماً نحو التحول إلى مستقبل مستدام، وتجسيداً لالتزام جامعة أبوظبي بالبحث العلمي الرائد الذي يعالج التحديات الرئيسية في إنتاج الطاقة واستخدامها. ونحن سعداء بتحويل اكتشافاتنا المبتكرة إلى حلول قابلة للتنفيذ تعمل على تعزيز كفاءة الطاقة والحد من التأثير البيئي. وتضع هذه المبادرة جامعة أبوظبي كلاعب محوري في الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة، ويسهم في دعم رؤية دولة الإمارات لمستقبل الطاقة النظيفة."

من جانبه، قال مارك جيرو، لرئيس التنفيذي للعمليات، إيوبتيما ساس: "تأتي هذه الشراكة منسجمة تماماً مع رسالة "إيوبتيما" في تقديم حلول طاقة مستدامة وفعّالة. ونحن سعداء بالاستفادة من هذه التكنولوجيا الرائدة لتطوير عمليات استخراج النفط والمساهمة في بناء مستقبل مستدام وصديق للبيئة."

تواصل جامعة أبوظبي، عبر هذه الشراكة، جهودها الرامية إلى تعزيز الابتكار وإيجاد حلول فعالة للتحديات الملحة في مجال الاستدامة في العالم، وترسيخ دورها كمركز أكاديمي للتعاون العالمي والمساهمة في بناء مستقبل مستدام وقادر على التكيف مع التحديات.

لمزيد من المعلومات عن جامعة أبوظبي، يرجى زيارة: https://www.adu.ac.ae/

نبذة عن جامعة أبوظبي:

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عبر تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وفق أفضل المعايير العالمية.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 8,000 طالب وطالبة، ينتمون إلى حوالي 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة خمس كليات: الآداب والعلوم، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

تتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة 191 عالمياً، وفق تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2025، والذي وضعها أيضاً في المرتبة الثانية في دولة الإمارات والمرتبة 172 عالمياً في جودة البحوث، وتعد ضمن أفضل ثلاث جامعات في الدولة والأولى في فئة التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2024"، حلّت الجامعة في المرتبة الـ 60 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 89 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

وصُنفت الجامعة ضمن أفضل 501 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2025» متقدمة 79 مركزاً، وحصلت على 5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية.

تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع ويبر شاندويك نيابة عن جامعة أبوظبي

سارة فراح

البريد الإلكتروني: Sfarrah@webershandwick.com

رقم الهاتف: +97124494457

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