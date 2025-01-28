ستوفر شركة ميفك المالية فرصاً وظيفيةً لاستقطاب المواهب من جامعة IE إلى منطقة الشرق الأوسط.

ستطلق الجهتان، كرسي ميفك الجديد في مجال الذكاء الاصطناعي والاستثمارات المالية القائمة على البيانات.

مدريد/الرياض، قامت جامعة آي إي، من خلال كلية العلوم والتكنولوجيا في الجامعة، وشركة ميفك المالية، وهي مؤسسة رائدة في خدمات الاستثمار في المملكة العربية السعودية، بتوقيع اتفاقية لتعزيز الأبحاث والتعليم وتطوير القيادات التنفيذية في القطاع المالي.

وقال سانتياغو إينيغيز دي أونزونو، الرئيس التنفيذي لجامعة آي إي: "تعزز هذه الاتفاقية مع شركة ميفك المالية حضور جامعة آي إي وأنشطتها في منطقة الشرق الأوسط، وستسمح لنا بدفع عجلة الابتكار في القطاع المالي". وأضاف إينيغيز دي أونزونو: "لقد أدارت جامعة آي إي تدير، برامج تعليمية في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، حيث قدمت عروضاً عالية الجودة، ولقد ساعدت في رعاية جيل جديد من المهنيين ورجال الأعمال الذين يشكلون مستقبل المملكة بشكل فعّال. ولقد كان التزامنا بتعزيز الابتكار والقيادة وريادة الأعمال دائماً في صميم رسالتنا، ونحن نؤمن بشدة بأن التعليم هو المحرك الرئيسي لدفع عجلة تقدم المجتمع، وخلق ظروف اجتماعية أفضل، وخلق قيمة ذات معنى".

وقال ياسر الحديثي، الرئيس التنفيذي لشركة ميفك المالية: "إن رؤيتنا في ميفك المالية تتوافق بشكل عميق مع رؤية 2030، والتي تؤكد على الابتكار والتنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري. ومن خلال مبادرات مثل كرسي ميفك للذكاء الاصطناعي، والاستثمارات المالية القائمة على البيانات، وبرنامج المنح الدراسية لدينا، فإننا لا نعمل فقط على تعزيز المشهد التكنولوجي المالي، ولكننا نستثمر أيضاً في الجيل القادم من القادة الذين سيقودون تحول المملكة العربية السعودية إلى مركز عالمي للابتكار والتميز الاقتصادي".

وكجزء من هذا التعاون، ستنضم شركة ميفك المالية إلى شبكة كاتليست (Catalyst) التابعة لكلية العلوم والتكنولوجيا في جامعة آي إي، وهي مؤسسة بحثية ديناميكية تعمل على تحفيز الابتكار والتعاون عبر الصناعات. كما ستشارك شركة ميفك المالية بفاعلية في مبادرة مسرعة إمباكت إكسيليريتور (Impact Xcelerator)، وهي مبادرة فريدة من نوعها، تم تصميمها لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات العالمية الملتزمة بإحداث تأثير اجتماعي وبيئي إيجابي.

وسيعمل فريق من الباحثين في كلية العلوم والتكنولوجيا في جامعة آي إي بشكل مشترك مع طلاب مختارين، على مشاريع تركز على تحسين قرارات الاستثمار. وستتاح للطلاب الفرصة للمساهمة في مبادرات البحث هذه في مدريد وفي مقر شركة ميفك المالية في الرياض. وبعد التخرج، ستوفر شركة ميفك فرصاً وظيفيةً لاستقطاب المواهب من جامعة آي إي إلى منطقة الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، ستقود هذه الاتفاقية مبادرات تشمل تطوير البرامج وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل.

كرسي ميفك للذكاء الاصطناعي والاستثمارات المالية القائمة على البيانات

وأحد الجوانب الرئيسية لهذه الشراكة هو إطلاق كرسي ميفك للذكاء الاصطناعي والاستثمارات المالية القائمة على البيانات، والذي تديره بشكل مشترك كلية العلوم والتكنولوجيا في جامعة آي ومؤسسة آي إي (IE Foundation)، حيث سيعمل هذا الكرسي كمنصة لجمع أعضاء هيئة التدريس، والشركاء العالميين، وقادة الصناعة، والمشاريع الجديدة، والطلاب، لتطوير ودفع الحلول المبتكرة في مجال التمويل، والجمع بين التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وسيتم إجراء البحوث التي سيعمل عليها هذا الكرسي من قبل خبراء دوليين تحت قيادة إخلاق سيدو، عميد وأستاذ في كلية العلوم والتكنولوجيا في جامعة آي إي، ورئيس العلماء ورئيس مسرعة إمباكت إكسيليريتور في جامعة آي إي.

وقال إخلاق سيدو، أستاذ وعميد كلية العلوم والتكنولوجيا في جامعة آي إي: "إنه لأمر مبهج للغاية أن نتعاون مع شركة ميفك المالية، وهي شركة عالمية رائدة في خدمات الاستثمار، لخلق معارف جديدة، والتدريب المتقدم من خلال تطوير كرسي حول الذكاء الاصطناعي والاستثمار القائم على البيانات المالية، مع خلق فرص منح دراسية جديدة للطلاب المتفوقين. أتطلع إلى تطوير هذا المجال بشكل مباشر باعتباري المكلّف بالكرسي لإطلاق هذا التعاون".

وسيركز كرسي ميفك على مجالين: البحث والابتكار، والتعليم والتأثير. ولن يقتصر دور هذا المشروع على تعزيز التعلم والاكتشاف فحسب، بل سيضمن أيضاً أن تكون مخرجاته مبتكرة وقابلة للتطبيق، ومعالجة المشاكل والتحديات في العالم الحقيقي. ويتمثل الهدف النهائي له في تعزيز البحث المؤثر، وتشجيع الابتكار، وتطوير حلول عملية لمعالجة التحديات الرئيسية، وتعزيز الأهداف الاستراتيجية لكل من كلية العلوم والتكنولوجيا في جامعة آي إي وشركة ميفك المالية.

نبذة عن شركة ميفك المالية MEFIC Capital

تعد شركة ميفك المالية شركة رائدة في مجال الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم خدمات إدارة الأصول وتمويل الشركات والاستثمار. وتركز شركة ميفك المالية بشكل كبير على الابتكار، وتستفيد من أحدث التقنيات لتقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة. كما تكرّس الشركة نفسها لرعاية المواهب وتمكين الأفراد من خلال الإرشاد المالي المعتمد على الخبرة. وقد أدى التزامها بالتميز والرؤى الاستراتيجية إلى وضع شركة ميفك المالية كشريك موثوق به في تشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية واستراتيجيات الاستثمار في جميع أنحاء المنطقة.

نبذة عن جامعة آي إي IE University

تلتزم جامعة آي إي بتعزيز التغيير الإيجابي من خلال التعليم والبحث والابتكار. وتقدم الجامعة بيئية تعليمية قائمة على التكنولوجيا، موجهة للقادة ذوي الرؤية العالمية والعقلية الريادية والاحترام العميق للتنوع والاستدامة والتركيز الفريد على العلوم الإنسانية. وتتألف جامعة آي إي من ست كليات: كلية آي إي للأعمال، وكلية الحقوق، وكلية السياسة والاقتصاد والشؤون العالمية، وكلية الهندسة المعمارية والتصميم، وكلية العلوم والتكنولوجيا، وكلية العلوم الإنسانية. وتضم جامعة آي إي هيئة تدريس لأكثر من 500 أستاذ ينتجون أبحاثاً عالية الجودة ويدرسون الطلاب من 160 دولة في برامج البكالوريوس والماجستير والتعليم التنفيذي. وتضم منصة جامعة IE أكثر من 82,000 خريج متواجدين في 185 دولة.

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