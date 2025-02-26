الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: وقّعت جلوبال إيروسبيس لوجيستكس "جال"، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الدفاع والطيران المتكاملة، مذكرة تفاهم مع "غالاغر للحلول الأمنية" (Gallagher Security)، الشركة العالمية المتخصصة في حلول التكنولوجيا المتكاملة، بهدف تقديم خدمات مبتكرة لإدارة مرافق المنشآت.

وستعتمد هذه الشراكة على منصة التوأمة الرقمية الفريدة من "غالاغر للحلول الأمنية"، مما يتيح لشركة "جال" تقديم الرؤى الآنيّة المستندة إلى البيانات لمساعدة مختلف الجهات على تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة وتعزيز عملية صنع القرار. وذلك من خلال دمج أجهزة الاستشعار التي تعمل بتقنية إنترنت الأشياء مع الكاميرات والأنظمة المؤسسية، إلى جانب إنشاء تمثيل افتراضي ديناميكي للبيئات المادية لتتمكن فرق العمل من محاكاة العمليات ومراقبتها وتحسينها بدقة، كل ذلك من خلال منصة مركزية.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفين على إجراء جلسات نقل المعرفة، ومشاركة خبراتهما المتبادلة لتعزيز التعاون في بناء مركز خبرة يعرض مجموعة من حالات الاستخدام ذات الصلة بقطاع الدفاع والحكومة بالإضافة إلى مشغلي مرافق البنية التحتية الحيوية.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي لشركة جال: "يسرّنا التعاون مع إحدى أبرز شركات التكامل التكنولوجي عالمياً لتعزيز محفظة خدماتنا وتقديم قيمة مضافة لعملائنا عبر منصة مبتكرة لإدارة المرافق، مدعومة بأحدث التقنيات. ومن خلال تمكين الجهات العاملة في قطاعات الطيران والدفاع والحكومة من مراقبة منشآتها والتحكم فيها بكفاءة وسلاسة، تسهم جال وغالاغر للحلول الأمنية في خفض التكاليف، وتعزيز الكفاءة، والارتقاء بعملية صنع القرار ضمن مؤسسات عملائنا. ولا شك أن دمج التقنيات العالمية الرائدة مع خبراتنا العميقة في المنطقة وقطاع الدفاع يوفّر مزيجاً فريداً قادراً على إحداث تأثير تحوّلي ملموس في دولة الإمارات والمنطقة والعالم".

في حين قال بلال شحيم، الرئيس التنفيذي لشركة "غالاغر للحلول الأمنية" في الشرق الأوسط: "نحن فخورون بشراكتنا مع جال لتعزيز التزامنا بتقديم أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة، مما يمكن المستخدمين من فتح آفاق جديدة وتحقيق قيمة أكبر من خلال قوة حلولنا الأمنية".

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فريق "جال" الإعلامي - Communications@gal.ae

"سيفن ميديا" للعلاقات العامة - gal@sevenmedia.ae

نبذة عن جال:

تعد "جلوبال إيروسبيس لوجيستكس" (Global Aerospace Logistics) شركة رائدة في تقديم الخدمات المتكاملة لقطاعات الطيران والدفاع، مقرها في العاصمة الإماراتية أبوظبي. تأسست الشركة الإماراتية في عام 2007، وتعتبر المزود الرئيسي للخدمات لوزارة الدفاع الإماراتية إلى جانب العديد من عقود الصيانة والخدمات في جميع أنحاء المنطقة. يضم فريق الشركة أكثر من 5000 موظف من 71 جنسية، لتقدم جال مجموعة واسعة من خدمات الدعم العسكري بما في ذلك خدمات الصيانة والإصلاح والفحص لضمان جاهزية الأصول التشغيلية للمهام.

نبذة عن شركة "غالاغر للحلول الأمنية":

شركة رائدة عالمياً في مجال حلول الأمان المتكاملة التي تعمل على إطلاق العنان لقيمة العملاء من خلال قوة موظفينا ومنتجاتنا. بدءاً من التأكد من عودة الأشخاص إلى منازلهم وعائلاتهم بأمان كل ليلة، إلى مساعدة المؤسسات على أن تصبح أكثر كفاءة وإنتاجية وربحية. تحظى الشركة بالثقة على أعلى مستويات الحكومات الوطنية والمحلية والمؤسسات العسكرية والتجارية والصناعية ومؤسسات الرعاية الصحية والنقل والمؤسسات الأكاديمية والشركات الصغيرة في 140 دولة.

لمزيد من المعلومات security.gallagher.com

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