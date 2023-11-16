الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت شركة "جال أمرُك"، الشركة الرائدة عالمياً والمتخصصة في مجال تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة العسكرية (MRO)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة آرتشر للطيران، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE:ACHR)، والرائدة في مجال طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية.

وتؤكد مذكرة التفاهم على بذل جهود مشتركة لإطلاق خدمة التاكسي الجوي الكهربائي باستخدام طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية " آرتشر ميدنايت"، المعروضة في معرض دبي للطيران، في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة على نطاق أوسع، على أن يتم البدء بها في عام 2026.

يأتي ذلك في أعقاب الإعلان الأخير عن نية "جال أمرُك" و"أرتشر" الدخول في شراكة خلال حدث إطلاق مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أكتوبر 2023، ما يؤكد أهمية التعاون وتأثيره المحتمل.

وتهدف شركة "آرتشر" إلى إحداث تحول في مجال النقل الجوي المدني، واستبدال الرحلات التي تستغرق من 60 إلى 90 دقيقة بالسيارة برحلات طيران كهربائية تستغرق مدة تتراوح من 10 إلى 20 دقيقة، وهي رحلات آمنة ومستدامة ومنخفضة الضوضاء وتنافسية من حيث التكلفة مع النقل البري. وتعد "آرتشر ميدنايت" طائرة مخصصة لأربعة ركاب مصممة للقيام برحلات سريعة متتالية مع أقل وقت للشحن بين الرحلات. وتتعاون "جال أمرُك" مع شركة الطيران التي يقع مقرها في كاليفورنيا، الولايات المتحدة لتطوير خدمات الدعم لعمليات طائرات "ميدنايت"، والمساعدة في تحديد الفرص الرئيسية وتطويرها.

وحضر التوقيع عدد من كبار المسؤولين في الشركتين، حيث حضر عن شركة "جال أمرُك" سعادة محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي، الذي انضم إليه فريدريك دوبونت، الرئيس التجاري، وديفيد كوترا، المدير الأول لتطوير الأعمال. وعن الشركة المزودة لطائرات الهبوط والإقلاع، وقع الاتفاقية آدم جولدستين، المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة آرتشر، الذي حضر برفقة نيخيل جويل الرئيس التجاري لشركة آرتشر.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي لشركة جال أمرُك: "إن السمعة الموثوقة التي تتمتع بها شركة جال أمرُك وخبرتها في تقديم الخدمات ذات المستوى العالمي في الصيانة والإصلاح والعَمرة لمجموعة واسعة من عملاء الطيران العسكري والمدني في المنطقة تؤكد قدرتها على تمكين شركة آرتشر من تأسيس أعمالها في مجال الطائرات الكهربائية والطائرات العمودية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال هذه الشراكة، ستوفر جال أمرُك خدمات الطيران الرائدة عند الضرورة لدفع مساعي شركة آرتشر الرائدة في النقل الجوي المدني.

وعلق آدم جولدستين، الرئيس التنفيذي لشركة آرتشر: "نحن نتطلع إلى جلب التنقل الجوي المدني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أول سوق دولي معلن لنا خارج الولايات المتحدة. وستساعدنا شراكتنا مع جال أمرُك على تحقيق رؤيتنا المتمثلة في وصول النقل الجوي التجاري الكهربائي إلى أبوظبي ودبي في السنوات القادمة".

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نبذة عن "جال أمرُك":

"جال أمرُك" هي شركة رائدة في مجال تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد العسكرية (MRO)، وتعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا. تقدم شركة "جال أمرك" أفضل خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل في مجال الطيران العسكري لمجموعة واسعة من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمروحية.

تأسست الشركة في عام 2010 لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة الرائدة في الصناعة والدعم اللوجستي المتكامل للقوات المسلحة الإماراتية والمشغلين الإقليميين من خلال مرافق ذات مستوى عالمي وشراكات مبتكرة وقوى عاملة مؤهلة ذات مهارات عالية. لمعرفة المزيد من المعلومات، قم بزيارة www.gal.com وَ www.ammroc.ae