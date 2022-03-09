دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت جاقار، الشركة العالمية الرائدة في مجال التجارة الذاتية اليوم تقريرها الافتتاحي البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات (ESG)، الذي يوضح من خلاله كيف تلعب تقنية جاقار من المصدر إلى الدفع دورًا هاماً في ضمان الإشراف الجيد على الموارد النادرة في العالم، كما يسلط التقرير الضوء على جهود جاقار وطموحاتها لتطوير أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات داخل مؤسستها، كما يقدم التقرير أيضًا بعض الأمثلة المحددة لكيفية تمكين جاقار للعملاء من تحقيق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مثل: مثل تنوع أكبر للموردين والعناية اللازمة من خلال الرؤية في سلاسل التوريد الممتدة

أعادت جاقار منذ استحواذ شركة سينفن عليها في عام 2019 تقييم مهمتها ورؤيتها وقيمها لتشمل مبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث يوضح التقرير ذلك بالتفصيل.

وفي هذه المناسبة قال جيم بيورو، الرئيس التنفيذي لشركة جاقار: "لطالما كانت فكرة نجاح العميل لدى شركة جاقار محورية ونقطة أساسية في مهمتنا، لكن الطريقة التي يحدد بها العالم النجاح قد تغيرت بسرعة خلال السنوات الأخيرة، حيث بات يُقاس النجاح بشكل متزايد من خلال تأثيرنا على البيئة وعلى المجتمع وعلى الطرق التي نعتني بها بكل شخص من عملائنا وموظفينا وشركائنا ومستثمرينا على نطاق واسع، كما أن هناك مساهمة خاصة تقدمها جاقار للمشتريات، لأن ما يحدث في سلسلة التوريد الخاصة بالمؤسسة لا يقل أهمية عن ما يحدث في المؤسسة نفسها".

تم اختيار جاقار في عام 2021 للفوز بجوائز سلسلة التوريد الخضراء التنفيذية لسلسلة التوريد والطلب لتمكين عملائها، والتي تم تحديدها في التقرير كمايلي:

الممارسات البيئية: يؤدي التحول والتكامل الرقمي في جميع وظائف الشراء إلى تقليل الأعمال الورقية والجهود الضائعة، مما يمكّن الشركات من شراء السلع والخدمات التي تحتاجها بشكل أكثر كفاءة مع تقليل التأثير البيئي، حيث يتم تسريع هذه العملية من خلال رؤية جاقار للتجارة الذاتية.

الممارسات الاجتماعية: تدعم جاقار بشكل فعال قدرًا أكبر من التعاون والتواصل بين المشترين والبائعين، فنحن نقدم رؤية أكبر لسلاسل التوريد لتجنب أو تخفيف اضطرابات سلسلة التوريد والقضاء على الممارسات التجارية غير الأخلاقية في سلسلة التوريد.

الحوكمة: تكتسب المؤسسات رؤية أفضل للإنفاق من خلال دمج البيانات التشغيلية والتحليلية من عمليات الشراء، وبالتالي تعزيز الشفافية للمراقبين الماليين والمدققين الداخليين والخارجيين.

أقامت جاقار شراكات إستراتيجية مع عدة شركات مثل إيكوفاديس وتيل بوك وريسك ميثودس.

وفي هذا الإطار علق بيورو قائلاً: "يتمتع هؤلاء الشركاء جميعًا بخبرة كبيرة في مجالات محددة من الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتي تحقق بدورها قيمة إضافية لعروض عملائنا".

خطة العمل لعام 2022 والتقدم المحرز عن عام 2021

يوضح التقرير التقدم الذي أحرزته شركة جاقار في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وخطة العمل لعام 2022، حيث وستتولى ميشيل هاميل، رئيس الموارد البشرية في شركة جاقار المسؤولية التنفيذية للتسليم وفقًا للخطة، حيث عينت في شهر يناير مديرًا عالميًا للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لقيادة عملية التنفيذ.

وفي هذا السياق علقت هاميل قائلة: "في العام الماضي انتهزنا الفرصة لخلق بيئات عمل تحقق التوازن بين خفض انبعاثات الكربون وتلبية الاحتياجات المتنوعة لموظفينا، وسنقوم هذا العام بوضع مقاييس أساسية لرصد تقدمنا المستمر في الصحة والسلامة والأداء البيئي".

تتعهد جاقار في خطة العمل الخاصة بأنها ستقوم بإجراء تقييم جوهري أكثر شمولاً مع مدخلات من مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة، والتي ستوفر مزيدًا من التطوير لاستراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركة.

كان من أبرز جهود جاقار في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عام 2021 استكمال مشروع المساواة البشرية الذي يهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر شمولاً، ويتبع ذلك الإجراء الإيجابي، على سبيل المثال لزيادة النسبة المئوية للمرشحين الجدد المتنوعين في عام 2022.

وفيما يتعلق بالحوكمة، فقد أطلقت جامعة جاقار برنامجًا شاملاً من الدورات التدريبية والتدريب حول موضوعات مثل أخلاقيات العمل والتحيز اللاواعي وحقوق الإنسان، والتي سيتم توسيعها بشكل أكبر في عام 2022.

كما قامت جاقار بإلزام إعطاء الأولوية لموضوعات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة مثل: التنوع والاستدامة في المصادر والمشتريات الخاصة بها، على سبيل المثال من خلال إدراج الأسئلة ذات الصلة في طلبات تقديم العروض.

وفي هذا الإطار قال المستشار العام كيفين سميث: "لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في مجموعة واسعة من الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة سواء من خلال التعاون القوي عبر الوظائف وأيضًا من خلال الاستفادة من نقاط القوة الأساسية للشركة كمورد تقني رائد. على سبيل المثال، فقد اعتمدنا سياسة "السحابة أولاً" والمحاكاة الافتراضية لتقليل متطلبات استهلاك الطاقة وعززنا خصوصية البيانات الصارمة وبروتوكولات أمن المعلومات".

واختتم جيم بيورو حديثه قائلاً: "نحن ملتزمون بشغف بفكرة أنه كأفراد وكشركة وكجزء من مجتمع المشتريات الأوسع يمكننا إحداث تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع والممارسات التجارية الأخلاقية".

#بياناتشركات

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نبذة عن جاقار: التجارة الذاتية

تقود جاقار ثورة التجارة الذاتية، وهي تجربة تجارة شركة إلى شركة ذاتية الإدارة بين المشترين والموردين والأشياء (انترنت الأشياء) والشركاء. تتدفق أكثر من 500 مليار دولار من البضائع دون احتكاك من خلال شبكة التجارة المؤسسية الخاصة بنا كل عام.

توفر حلول المشتريات الذكية الخاصة بنا بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للمشترين من المؤسسات والموردين توصيات مطابقة ذكية تعمل على مواءمة احتياجات المشتري مع قدرات الموردين. تنفذ حلولنا بشكل مستقل العديد من المهام المتكررة وراء الكواليس المطلوبة لتسهيل التجارة المؤسسية. نحن مرتبطون بالشبكة وأذكياء وشاملون وقابلون للتوسع. ولدينا أكثر من 1100 موظف، وجميعهم يركزون على نجاح ورضا العملاء.

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