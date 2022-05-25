ستحدد الشركة سبب كون التجارة الذاتية جزءًا لا يتجزأ من التغلب على مشكلات الشراء من خلال مواءمة احتياجات المشتري بشكل أفضل مع قدرات الموردين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: ستسلط شركة جاقار الضوء على أهمية التحول الرقمي مع تحديد رؤيتها لمستقبل المشتريات من خلال التجارة الذاتية الذي سيتصدر عنوان معرض سلاسل التوريد الرقمية الذي سينطلق اليوم الأربعاء في دبي.

سيحدد نائب الرئيس العالمي لاستشارات ما قبل البيع لدى شركة جاقار من خلال الجلسة رئيسية المراحل المختلفة لرحلة رقمنة المشتريات وكيف يمكن للمؤسسات أن تنتقل نحو نظام بيئي ذكي للمشترين والموردين والشركاء المرتبطين بالشبكات لتحويل طريقة شراء البضائع وبيعها عبر التجارة الذاتية.

وعلى الرغم من توقع قادة الأعمال العودة إلى النمو والازدهار والتوسع في مرحلة ما بعد الجائحة، إلا أنه لا يزال هناك العديد من التحديات المتعلقة بقضايا سلسلة التوريد والتضخم واكتساب المواهب، لذا فإنه من المتوقع أن تؤثر هذه العوامل على جدول الأعمال للفترة المتبقية من عام 2022 حيث تستمر المشتريات في التحديث والتحول.

وفي معرض حديثه قبل الحدث، علق كولافيتا قائلاً: "التجارة الذاتية هي عبارة عن رؤية أتمتة جميع المهام الروتينية وتدفق جميع البيانات من خلال عقل رقمي والحصول على توصيات استراتيجية بناءً على ملايين نقاط البيانات التي تمت مناقشتها لسنوات عديدة وما زالت هي المستقبل القريب".

وأضاف كولافيتا قائلاً: "نتطلع إلى الخطوة التالية في رحلة الابتكار تزامناً مع التغييرات العالمية الأخيرة والتحديات المتزايدة للمشتريات وسلسلة التوريد التي تواجهها الشركات لتبسيط الطريقة التي نؤدي بها الأعمال من خلال التجارة الذاتية".

ستعمل توصيات المطابقة الذكية كجزء من إستراتيجية جاقار الجديدة للشركات في الشرق الأوسط على مواءمة احتياجات المشتري مع قدرات الموردين، بينما سيؤدي التنفيذ الذاتي إلى القضاء على المهام المتكررة.

هذا وقد واجهت فرق المشتريات دائمًا التحدي المتمثل في القيام بالمزيد بموارد أقل، ومع ذلك فقد اشتد هذا التحدي نتيجة تفشي الجائحة وزاد من تعقيده تحديات التوظيف والاستبقاء التي تواجهها مؤسسات القطاعين العام والخاص.

ونتيجة لذلك فقد كان على المؤسسات إعادة صياغة استراتيجية الطريقة التي يشترون بها السلع مما أدى بالعديد منها إلى معالجة القضايا المحيطة بنماذج سلسلة التوريد الخطية الأكثر تقليدية لصالح استخدام شبكات التوريد الرقمية لتحقيق رؤية أكبر، حيث تأخذ التجارة الذاتية هذا الجانب إلى المستوى التالي من خلال دعم الشركات للتغلب على التحديات المحيطة باضطرابات سلسلة التوريد وندرة المواد ونقص المواهب العالمية.

وفي هذا الإطار قال هاني مصبح، نائب الرئيس للمبيعات في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة جاقار: " "نحن نستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لضمان استفادة المشترين من ثلاث مكونات رئيسية: زيادة التوريد والمزيد من الخيارات والسعر المنخفض".

توفر جاقار للمشترين من المؤسسات إمكانية الوصول إلى عدد لا يحصى من مصادر التوريد التي تتوافق بشدة مع احتياجاتهم الخاصة من خلال وجود أكثر من خمسة ملايين من الموردين العالميين على شبكة التجارة المؤسسية الخاصة بها و500 مليار دولار أمريكي من البضائع التي تتدفق عبر شبكتها.

شركة جاقار هي الراعي الصناعي لمعرض سلاسل التوريد الرقميـة، حيث ستركز على أوراق اعتماد الشركة المتصلة بالشبكة والذكية والشاملة والقابلة للتوسع.

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نبذة عن جاقار: التجارة الذاتية

تقود جاقار ثورة التجارة الذاتية، وهي تجربة تجارة شركة إلى شركة ذاتية الإدارة بين المشترين والموردين والأشياء (انترنت الأشياء) والشركاء. تتدفق أكثر من 500 مليار دولار من البضائع دون احتكاك من خلال شبكة التجارة المؤسسية الخاصة بنا كل عام.

توفر حلول المشتريات الذكية الخاصة بنا بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للمشترين من المؤسسات والموردين توصيات مطابقة ذكية تعمل على مواءمة احتياجات المشتري مع قدرات الموردين. تنفذ حلولنا بشكل مستقل العديد من المهام المتكررة وراء الكواليس المطلوبة لتسهيل التجارة المؤسسية. نحن مرتبطون بالشبكة وأذكياء وشاملون وقابلون للتوسع. ولدينا أكثر من 1100 موظف، وجميعهم يركزون على نجاح ورضا العملاء.

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