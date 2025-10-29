الإطار الجديد يُسهّل على المستثمرين تأسيس وتشغيل الشركات، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، ومركز دبي المالي العالمي عن توقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى وضع إطار عمل يُعزّز نموذج التشغيل المزدوج للشركات الساعية إلى توسيع حضورها في القطاعات المالية والصناعية وهيكلة الشركات في إمارة دبي.

ويهدف هذا الاتفاق إلى ربط منظومة التجارة والصناعة في "جافزا" بمنصّة مركز دبي المالي العالمي المتقدمة في الجوانب القانونية والمالية وهيكلة الأعمال، لتوفير بيئة متكاملة وسلسة تتيح للمستثمرين تأسيس أعمالهم وتشغيلها وتوسيع نطاقها بسهولة. وسيمكّن هذا النموذج المتكامل الشركات من هيكلة رأس المال، والوصول إلى الخدمات المالية، والتخطيط للإرث طويل الأمد من خلال مركز دبي المالي العالمي، في الوقت الذي تُنفّذ فيه عمليات التصنيع والتخزين والتوزيع من خلال "جافزا"، ما يُعزّز كفاءة الأعمال عبر سلاسل الاستثمار والتوريد.

تدعم هذه المبادرة أجندة دبي الاقتصادية (D33)، كما تعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في مجالات التجارة والتمويل والابتكار، عبر توحيد جهود اثنتين من أبرز المناطق الاقتصادية في دبي.

يُوفّر إطار التشغيل المزدوج للمستثمرين مزيجًا فريدًا من المزايا، فمن خلال مركز دبي المالي العالمي، يمكن للشركات والأعمال العائلية تأسيس هياكل ملكية ومكاتب عائلية ومؤسسات لإدارة الحوكمة والتوريث والاستثمارات العابرة للحدود، مع الاستفادة من الوصول المباشر إلى المؤسسات المالية، والبنوك الخاصة، وخدمات الاستشارات الاستثمارية ضمن إطار قانوني وتنظيمي متكامل يستند إلى معايير دولية. أما في "جافزا"، يمكن للشركات الوصول إلى بنية تحتية عالمية المستوى في مجالات التصنيع والتخزين والتوزيع، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية والربط متعدد الأنماط عبر ميناء جبل علي.

وتُسهم هذه المزايا مجتمعة في فتح آفاق جديدة أمام الأسواق، وتعزيز فرص تمويل التجارة، وتطوير هياكل استثمارية تدعم النمو والتوسّع والاستدامة على المدى الطويل.

قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، يلتزم مركز دبي المالي العالمي بدعم مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجال التمويل والاستثمار. ويُمكّن هذا الإطار المتكامل الشركات العالمية من مواءمة قراراتها الاستراتيجية والمالية بسلاسة مع تنفيذها التشغيلي واللوجستي السريع. ومن خلال التعاون مع ’جافزا‘، نُتيح للشركات التي تسعى إلى ترسيخ وظائفها الاستراتيجية والمالية في دبي دمج عمليات الإنتاج والخدمات اللوجستية والتوزيع بكفاءة. ونتطلع من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز مسار الابتكار والتوسع والنمو الاقتصادي طويل الأمد ضمن منظومة دبي المالية والتجارية."

ومن جهته، قال سعادة عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي: "يُشكّل هذا الاتفاق خطوة متقدمة نحو ربط التجارة برأس المال، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات العالمية. إذ يمكن للشركات تأسيس كيان في ’جافزا‘ لتولي مهام الإنتاج أو التوزيع الإقليمي، إلى جانب استخدام كيان متواجد ضمن مركز دبي المالي العالمي لإدارة التمويل أو الأصول الخارجية، بما يوفّر كفاءة أكبر في التكاليف وتحكّمًا أفضل في العمليات. وتُعدّ هذه المبادرة تقدمًا مهمًا في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي يربط بين التجارة والتمويل بشكل مباشر."

وفي إطار هذا التعاون، تعتزم "جافزا" ومركز دبي المالي العالمي إطلاق سلسلة من المبادرات المشتركة للتواصل مع المستثمرين، تتضمن جولات ترويجية، وندوات افتراضية، ودراسات حالة، بهدف الترويج لنموذج التشغيل المزدوج وتقديم دعم مخصّص للشركات الساعية للاستفادة من مزاياه.

تعتبر "جافزا" إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة على مستوى العالم، ومقرًّا لأكثر من 11,000 شركة، بما في ذلك كبرى الشركات متعدّدة الجنسيات. تساهم "جافزا" بنسبة ملحوظة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، فيما توفر أكثر من 160 ألف وظيفة.

وبفضل الموقع الاستراتيجي المميز على مفترق طرق التجارة العالمية، يوفّر ميناء جبل علي و"جافزا" منظومة متكاملة متعدّدة الوسائط، تشمل النقل البحري والجوي والبري، وتضم مرافق لوجستية واسعة النطاق، مع إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق تضمّ أكثر من 3.5 مليار مستهلك.

تُمثل "جافزا" مركزاً رائداً للتجارة والأعمال يتوسط قارّات آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويربط بين أسواق التصنيع والاستهلاك الأسرع نموّاً في العالم. وعلى مدى 40 عاماً، تبنّت "جافزا" ثقافة العلاقة طويلة الأمد مع المتعاملين، وإقامة تحالفات مع المستثمرين العالميين، فضلاً عن توفير أفضل بنية تحتية، والتزويد بأرقى مستويات الدعم. وتُعد "جافزا" شريكًا رئيسيًا في تمكين الأعمال، حيث تتيح لمتعامليها وصولًا سهلًا وفعالًا إلى فرص واعدة في المنطقة، بالإضافة إلى ما تقدمه من خدمات وحوافز عالية الجودة تُسهم في تحقيق قيمة مضافة.

لمحة عن مركز دبي المالي العالمي

يعد مركز دبي المالي العالمي أحد أكثر المراكز المالية تقدمًا في العالم، والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 دولة يبلغ عدد سكانها 3.8 مليار نسمة تقريبًا، ويقدر ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 11.2 تريليون دولار أمريكي. وبفضل سجله الحافل الذي يمتد لعشرين عامًا في تسهيل تدفقات التجارة والاستثمار عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يربط مركز دبي المالي العالمي هذه الأسواق سريعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكيتين عبر دبي.

ويضم مركز دبي المالي العالمي هيئة تنظيمية مستقلة معترف بها دوليًا ونظامًا قضائيًا مثبتًا يعتمد على القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى أكبر منظومة مالية في المنطقة تضم 48,800 متخصص يعملون في أكثر من 8,000 شركة نشطة مسجلة - ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

يهدف المركز إلى تعزيز مستقبل التمويل من خلال الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والابتكار والشراكات. واليوم، أصبح مركز دبي المالي العالمي مركزًا للتمويل والابتكار العالمي للمستقبل، حيث يقدم واحدة من أكثر بيئات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية ورأس المال الاستثماري شمولًا في المنطقة، بما في ذلك حلول الترخيص الفعّالة من حيث التكلفة، واللوائح التنظيمية المناسبة، وبرامج المسرعات المبتكرة، والتمويل للشركات الناشئة.

ويضم مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من محلات التجزئة والمطاعم ذات الشهرة العالمية، وشققًا سكنية، وفنادق، ومساحات عامة، ويشهد حركة فنية وثقافية ديناميكية ويعد أحد أكثر وجهات الأعمال وأسلوب الحياة المرغوبة في دبي.

