· تهدف المذكرة إلى نشر أنظمة ثينك كلاود السحابية الخاصة بقطاع الضيافة لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية عبر مجموعة الفنادق التابعة لشركة روتانا والتي تضم أكثر من 100 فندق ومنتجع في الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق أوروبا وتركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ثينك كلاود" عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة روتانا لإدارة الفنادق "روتانا" ستقوم بموجبها بنشر أنظمة إدارة مبيعات الضيافة والبيانات التشغيلية السحابية التابعة لها في 45 فندق من الفنادق التابعة لشركة روتانا خلال العام 2023. وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل خاص أقيم اليوم على هامش فعاليات مؤتمر مستقبل الضيافة الذي يعقد في مدينة جميرا بدبي.

وقد صممت أنظمة "ثينك كلاود" من قبل نخبة من خبراء صناعة الضيافة واستناداً إلى منصة سيلزفورس® الرائدة عالمياً في إدارة علاقات العملاء بهدف تبسيط وأتمتة المبيعات والعمليات التشغيلية، وآليات صنع القرار وإدارة البيانات لدى الفنادق من مختلف الأحجام.

وفي معرض تعليقه على هذه الاتفاقية، قال باسكال بيت، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لدى "ثينك كلاود": "نحن سعداء جداً للعمل مع شركة روتانا في إطار هذه الاتفاقية التي تمثل خطوة رئيسية وهامة في مسيرة نمو وتطور أعمالنا. تمتلك روتانا محفظة كبيرة من الفنادق المتميزة التي تحتاج متطلبات وأعمال مختلفة، ونتطلع إلى دعم فرق العمل في هذه الفنادق من خلال أتمتة عدد من العمليات التشغيلية الرئيسية

التي ستساهم في توفير تجارب إقامة فريدة للضيوف في كل فندق من هذه الفنادق، وتمكن مسؤوليها من اتخاذ قرارات مستنيرة وقضاء أوقات أطول مع الضيوف".

ومن خلال تحقيق الاتصال السلس والفعال مع أنظمتها التشغيلية المتقدمة، ستتمكن فنادق روتانا من التركيز على تعزيز هوامش الأرباح وتحسين تكاليف المبيعات والعمليات التشغيلية بما يسهم في تعزيز الأداء المالي بشكل كبير. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح أنظمة "ثينك كلاود" لأصحاب الفنادق بناء علاقات رقمية أقوى مع العملاء، في تجربة صممت لتتجاوز مجرد تجربة الإقامة الفردية لتؤسس لعلاقة طويلة مع الضيف تدوم مدى الحياة.

من جانبه، قال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا لإدارة الفنادق: "نتطلع للعمل مع شركة "ثينك كلاود" الرائدة في توفير أنظمة مبيعات الضيافة والبيانات التشغيلية لنشر منصاتها الرقمية المتقدمة عبر فنادقنا المختلفة، حيث ستمكننا أنظمة ثينك كلاود من اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات الخاصة بكل فندق، وتمكننا من تقديم تجارب إقامة مخصصة تتناسب مع الاحتياجات والأذواق الشخصية للضيوف. وفي الوقت الذي نواصل فيه العمل على توسعة وتطوير محفظتنا من الفنادق، فإن هذه الشراكة ستساعدنا في تعزيز العلاقات مع ضيوفنا بالتناغم مع شعار معنا للوقت معنى الذي ترفعه الشركة".

وقامت شركة ثينك كلاود، التي تأسست في العام 2019، بنشر أنظمتها التقنية في أكثر من 150 فندقاً من الفنادق التابعة لعملاء الشركة البالغ عددهم 25 عميلاً في 10 دول في أوروبا والشرق الأوسط على مدار الأشهر الثمانية عشرة الماضية. وتستعد الشركة لدخول السوق الأمريكية بالاستفادة من قاعدة عملائها المتنوعة والإشادة الكبيرة بمنتجاتها، لا سيما بعد تعيين جويل بيسر في منصب الرئيس التنفيذي للشركة في الأمريكيتين، والذي يتمتع بخبرة واسعة وبسجل حافل من الإنجازات في صناعة الضيافة. ويمكن لكل علامة

فندقية تجارية، أو مشغل لخدمات الإدارة الفندقية الاستفادة من أنظمة ثينك كلاود للتوافق مع استراتيجياتها التسويقية، وتحسين أداء العمليات التشغيلية لكل فندق من فنادقها.

#بياناتشركات

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نبذة عن "ثينك كلاود":

تعد شركة "ثينك كلاود" الرائدة في توفير أنظمة مبيعات الضيافة والبيانات التشغيلية المصممة من قبل نخبة من خبراء صناعة الضيافة بهدف تبسيط وأتمتة المبيعات والعمليات التشغيلية، وآليات صنع القرار وإدارة البيانات لدى الفنادق من مختلف الأحجام.

تستند أنظمة "ثينك كلاود" إلى منصة سيلزفورس® الرائدة عالمياً في إدارة علاقات العملاء بهدف توفير المزيد من المرونة لعمليات صناعة الضيافة مع التركيز على الأعمال الموجهة للأعمال، والمبيعات الخاصة بفئة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات من خلال تمكين المسؤولين من اتخاذ أفضل القرارات القائمة على البيانات.

مجموعة روتانا لإدارة الفنادق:

تدير مجموعة روتانا لإدارة الفنادق حالياً أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، ولدى المجموعة خطة توسع استراتيجية وطموحة. تعتبر روتانا بأن وقت الضيف هو الأثمن على الإطلاق، وتضع المجموعة جلّ اهتمامها في تحقيق أفضل الخدمات الفندقية ليحصل الضيوف على أفضل الأوقات التي تبقى في الذاكرة إلى الأبد.

وبناءً على ذلك، ترفع المجموعة شعار "معنا للوقت معنى" تأكيداً على تميّزها. ومنذ بداية تأسيسها عملت روتانا على تقديم أقصى جهودها لفهم احتياجات الضيوف، وأبدت حرصها اللامحدود بأن يقضي الضيوف أمتع الأوقات في فنادقها ومنتجعاتها، وتشمل العلامات الفندقية التي تنضوي تحت راية روتانا: فنادق ومنتجعات روتانا، فنادق سنترو من روتانا، فنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، أرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا وريزيدنس من روتانا.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، أو لإجراء الحجوزات من الممكن زيارة الموقع الإلكتروني: rotana.com ، كما من الممكن الاتصال بأحد مكاتب المبيعات الإقليمية التابعة للمجموعة.