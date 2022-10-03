تمكين فرق العمل من تقديم تجربة ضيافة استثنائية للضيوف، سواء كان ذلك في الفنادق التي تحمل علامة المجموعة التجارية أو تلك التي تديرها الشركة بشكل مستقل".

من جانبه، قال حسن الأحدب، رئيس العمليات الفندقية لدى شركة "دور للضيافة": "سيوفر تعاوننا مع شركة ثينك كلاود فرصة كبيرة لربط عملياتنا بشكل أكبر وتسريع آليات العمل للارتقاء بتجارب الضيوف. وستعمل المنظومة الرقمية المبتكرة لشركة ثينك في إضفاء المزيد من سمات التفرد والشخصية على فنادقنا المختلفة، الأمر الذي سيساعد في تطوير نهج العمل الذي يركز على الضيوف، ويساهم في تمكين فرق العمل من اتخاذ قرارات فورية مستنيرة تعتمد على البيانات والتواصل باتساق وبلغة واحدة. لا شكّ أن هذا التعاون سيساهم في الارتقاء بالخدمة التي تركز على العملاء إلى مستويات جديدة وغير مسبوقة".

وأضاف باسكال بيت قائلاً: "لدينا رؤية مشتركة لجعل قطاع الضيافة من المهن جذابة ومجزية للجيل القادم من مسؤولي الفنادق. ونحن ملتزمون بتزويد فرق العمل في هذا القطاع بأحدث الحلول المبتكرة التي تركز على العملاء والتي تستفيد من قوة البيانات لاتخاذ القرارات الصائبة وتقديم أفضل وأسرع الخدمات الشخصية، بالإضافة إلى تحقيق هوامش ربح أعلى وعائدات أكبر من فنادقهم. نحن على ثقة أن الوصول إلى الأدوات الحديثة والذكية سيساعد المهنيين الشباب على بناء مهنة مميزة في قطاع الضيافة وتقديم خدمة أفضل لضيوفهم، ولا يمكننا التفكير في شريك أفضل من دور للضيافة للقيام بذلك".

وقامت شركة ثينك كلاود، التي تأسست في العام 2019، بنشر أنظمتها التقنية في أكثر من 150 فندقاً من الفنادق التابعة لعملاء الشركة البالغ عددهم 25 عميلاً في 10 دول في أوروبا والشرق الأوسط على مدار الأشهر الثمانية عشرة الماضية. وتستعد الشركة لدخول السوق الأمريكية بالاستفادة من قاعدة عملائها

المتنوعة والإشادة الكبيرة بمنتجاتها، لا سيما بعد تعيين جويل بيسر في منصب الرئيس التنفيذي للشركة في الأمريكيتين.

#بياناتشركات

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نبذة عن "ثينك كلاود"

تعد شركة "ثينك كلاود" الرائدة في توفير أنظمة مبيعات الضيافة والبيانات التشغيلية المصممة من قبل نخبة من خبراء صناعة الضيافة بهدف تبسيط وأتمتة المبيعات والعمليات التشغيلية، وآليات صنع القرار وإدارة البيانات لدى الفنادق من مختلف الأحجام.

تستند أنظمة "ثينك كلاود" إلى منصة سيلزفورس® الرائدة عالمياً في إدارة علاقات العملاء بهدف توفير المزيد من المرونة لعمليات صناعة الضيافة مع التركيز على الأعمال الموجهة للأعمال، والمبيعات الخاصة بفئة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات من خلال تمكين المسؤولين من اتخاذ أفضل القرارات القائمة على البيانات.

عن "دور للضيافة"

"دور للضيافة" هي شركة سعودية مدرجة في السوق المالية ورائدة في مجال الضيافة والتشغيل الفندقي وإدارة المرافق والمجمعات السكنية والتطوير العقاري وإدارة الأصول في المملكة العربية السعودية.

تدير الشركة محفظة ضخمة تضم 33 منشأة موزعة ما بين الفنادق والمجمعات السكنية على امتداد المملكة، تشتمل على أكثر من 5500 غرفة، إضافة إلى 14 مشروعاً جديداً قيد التطوير.

ومن خلال خيارات الضيافة والاقامة المتنوعة، توفر "دو" خدماتها لقاعدة كبيرة من العملاء السعوديين والمقيمين وكذلك السياح من خلال عدد من علاماتها الفندقية السعودية مثل فنادق مكارم، ومجتمعات دور، وداراق، وشدا

للضيافة، ودارة، وكذلك من خلال شراكاتها مع العلامات الفندقية العالمية مثل ماريوت العالمية ومجموعة فنادق ومنتجعات انتركونتيننتال (IHG) وأكور. فتثري "دور" سوق الضيافة السعودية بخيارات إقامة عالمية تحمل في صميمها أصالة وعراقة وكرم الضيافة السعودية.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

إلكساندر سينغ – ثينك كلاود

هاتف: +971 50 957 9255

بريد إلكتروني: alexander.singh@thynk.cloud www.thynk.cloud

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آن بليكر - شركة In2 للاستشارات التسويقية

بريد إلكتروني: anne@in2consulting.com

هاتف: +971 4 455 8499

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