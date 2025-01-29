القاهرة، مصر، في خطوة تعكس رؤيتها المستقبلية لتعزيز العلاقات بين الشركات وعملائها، أعلنت شركة "دى سكويرز" الرائدة في برامج الولاء والمكافآت عن استحواذها الاستراتيجي على حصة الأغلبية في منصة "بريبيت" الرقمية، والتي تُعرف بكونها منصة متخصصة في تقديم حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات المأكولات والمشروبات والتجارة الإلكترونية، إذ يُعزز هذا الاستحواذ ريادة "دي سكويرز" في برامج الولاء في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيّما في الأسواق الرئيسية في مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

تشير التوقعات إلى أن سوق برامج الولاء في مصر سيشهد تتطور بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 10.3%، ليصل حجمه إلى 785 مليون دولار بحلول عام 2028. وفي الوقت نفسه، يشهد قطاع المأكولات والمشروبات في مصر نموًا سريعًا، حيث يُتوقع أن ينمو سوق خدمات الطعام بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15.47% خلال الفترة من 2025 إلى 2030.

وبهذه المناسبة، صرح مروان قناوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دي سكويرز"، قائلاً: "يمثل هذا الاستحواذ لحظة فارقة في مسيرتنا الهادفة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على حلول ولاء مبتكرة، فنحن نُعيد صياغة طريقة تواصل الشركات مع عملائها من خلال دمج منصة "بريبيت" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ضمن منظومتنا. ولا شك أن هذا التعاون يعكس التزامنا بالمواءمة بين الابتكار التكنولوجي والنمو المستدام بحيث تتمكّن الشركات من تقديم تجارب استثنائية لعملائها وجمع ملاحظاتٍ عملية قابلة للتنفيذ لتحقق النجاح الذي تطمح إليه".

وفي تعليقه على هذه الشراكة الاستراتيجية، صرح كريم حسين، الرئيس التنفيذي لشركة "بريبيت" قائلاً: "بتوافقها مع الخطط الإقليمية الرائدة مثل رؤية مصر 2030، تعزز هذه الشراكة الالتزام بدفع النمو الاقتصادي المستدام وتشجيع الابتكار في المنطقة؛ فنحن نعمل على تلبية الطلب المتزايد على برامج الولاء المخصصة المصممة على شاكلة الألعاب، نظرًا لأهميتها الكبيرة للشركات التي تهدف إلى زيادة تفاعل العملاء وولائهم في ظل منافسة محتدمة وتطور متسارع".

دعم شركات قطاع المأكولات والمشروبات بأفكار ورؤىً قائمة على البيانات

تشتهر منصة "بريبيت" بقدرتها الاستثنائية على تحسين العمليات التشغيلية من خلال أتمتة إدارة المخزون، وتعزيز كفاءة قوائم المنتجات، وتصنيف العملاء بطرق مبتكرة؛ إذ تتيح المنصة للشركات العاملة في مجال المأكولات والمشروبات الاستفادة من رؤى دقيقة مستندة إلى بيانات العملاء، مما يدعم اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة في مجالات تطوير المنتجات، والتخطيط التسويقي، وتحسين العمليات التشغيلية. فعلى سبيل المثال، يساعد تحليل بيانات مشتريات العملاء في الكشف عن أكثر المنتجات رواجًا، وفهم توجهات السوق، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إضافة منتجات جديدة. كذلك يسهم تصنيف العملاء في تصميم حملات تسويقية مخصصة لفئات معينة، مما يزيد من فعالية الحملة، وبالتالي عائد الاستثمار.

من خلال دمج خبرة "دي سكويرز" الواسعة في تصميم برامج ولاء مبتكرة مع الخوارزميات المتقدمة لمنصة "بريبيت"، يتم تكوين منظومة تكاملية ديناميكية تعزز الكفاءة التشغيلية، وتعمق ولاء العملاء، وتحقق زيادة ملموسة في الأرباح، حيث تحول خوارزميات الذكاء الاصطناعي على المنصة تفاعل العميل إلى رابط دائم متين بين العميل والعلامة التجارية من خلال تقديم تجارب شخصية مصممة بعناية لتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم.

مزيد من الابتكار في المنطقة

يأتي هذا الاستحواذ في توقيت حيوي، حيث يشهد الشرق الأوسط نموًا هائلًا في قطاعات المأكولات والمشروبات والتجارة الإلكترونية، مدعومًا بانتشار الهواتف الذكية بنسبة تفوق 97%، وتركيز الحكومات على تسريع وتيرة التحول الرقمي، وهو ما دفع الحاجة إلى حلول ولاء متكاملة إلى مستويات غير مسبوقة. ومع شبكة "دي سكويرز" الواسعة التي تشمل أكثر من 16 دولة وشراكاتها الاستراتيجية مع علامات تجارية عالمية مثل فودافون وبيبسيكو وفيزا، تمتلك الشركة قاعدة متينة تتيح لها التوسع في تقديم حلول مبتكرة على نطاق واسع.

وبالنسبة للمستهلكين، يمهد هذا التعاون بين "دي سكويرز" و"بريبيت" الطريق لمرحلة جديدة من التفاعل مع العلامات التجارية، عبر تقديم مكافآت مصممة خصيصًا لكل فرد وخيارات صديقة للبيئة في قطاع الأغذية والمشروبات. تعمل "دي سكويرز" على تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات كخدمة لتقديم مجموعة متكاملة من حلول الولاء والمكافآت لعملائها، ومن خلال الجمع بين منصة "بريبيت" المتخصصة ومحركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تُقدّم الشركة نظامًا متكاملاً يشمل أتمتة العمليات، وإدارة بيانات الحملات الإعلانية، وحلولًا مخصصة لقطاع الأغذية والمشروبات، مما يتيح تجربة أكثر تخصيصًا وفعالية للمستهلكين.

تتميز المنصة المشتركة بخوارزميات ذكاء اصطناعي متطورة قادرة على تقديم توصيات ذكية مصممة لتلبية تفضيلات العملاء الفردية، ما يعزز فرص الاستحواذ على العملاء ويُرسّخ ولاءهم للعلامة التجارية. ومع التوقعات المتزايدة بتوفير تجارب غنية بالقيمة المضافة، تُقدّم المنصة برامج ولاء متطورة مدعومة بعناصر تفاعلية مستوحاة من الألعاب الرقمية، وهو ما يضمن جذب الجمهور الرقمي وتحقيق مستويات رضا مرتفعة. هذا النهج المبتكر يعزز من ريادة الشركات في سوق متنامٍ يشهد تنافسًا محتدمًا.

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