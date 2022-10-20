· الشركات الناشئة الثلاث تفوز من بين 183 شركة مشاركة

· المنافسة التي تمّ تنظيمها في حاضنة الأعمال in5 تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال المتنوّعة وإتاحة فرص الاستثمار في دولة الإمارات

· تأهّل الشركات الثلاث للنهائي العالمي حيث ستتنافس للفوز بمجموعة من الجوائز بقيمة إجمالية تبلغ مليون دولار أميركي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: فازت ثلاث شركات ناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنهائيات كأس العالم لريادة الأعمال على مستوى الدولة، والتي نظّمتها شركة "Startupscale360 FZCO" بالشراكة مع حاضنة الأعمال in5، المنصّة الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم والهادفة إلى تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والتصميم والإعلام. وقد فاز في هذه النهائيات "Tripp"، التطبيق المخصّص لأفراد المجتمع والذي يتيح لهم التخطيط لرحلاتهم والحصول على مجموعة متنوّعة من المزايا، و"AHAD"، وهي شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني والتحوّل الرقمي وخدمات وحلول إدارة المخاطر، وشركة "ديزرت كونترول"، وهي شركة ناشئة ضمن حاضنة الأعمال in5 ومتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية الذكية التي تراعي البيئة.

وفازت هذه الشركات الثلاث عن فئات "ابتكار الفكرة" و"مرحلة التأسيس المبكرة" و"مرحلة النمو"، وذلك من بين 183 شركة مشاركة في كأس العالم لريادة الأعمال. وتعاونت حاضنة الأعمال in5، التي قدّمت لغاية اليوم الدعم والمشورة لأكثر من 500 شركة ناشئة في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم، مع شركة "Startupscale360FZCO" في إطار كأس العالم لريادة الأعمال، وذلك بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال وإتاحة فرص الاستثمار في دولة الإمارات.

وبصفتها من بين الشركات المرشحّة لنهائيات كأس العالم لريادة الأعمال، سوف تتنافس "Tripp" و"AHAD" و"ديزرت كونترول" للفوز بمجموعة من الجوائز النقدية بقيمة إجمالية تبلغ مليون دولار أميركي. وسوف تحصل أفضل مئة شركة عالمية مشاركة في هذه المنافسة على خدمات عينية تُقدّر بقيمة 100 ألف دولار، فضلاً عن الدعم من شركات تزويد الخدمات مثل "أمازون ويب سيرفيسز" و"Freshworks" و"أوراكل" و"Hubspot" و"Stripe" و"Segment". وبالإضافة إلى ذلك، سوف تحصل الشركات المتأهلة للتصفيات النهائية العالمية تلقائياً على دعوة للمشاركة في نادي الشركات الناشئة التابع للشبكة العالمية لريادة الأعمال،وهو عبارة عن مجموعة حصرية من مؤسسي الشركات الموهوبين من مختلف أنحاء العالم. ومن المقرّر أن تتنافس هذه الشركات مع بعضها البعض في الرياض، المملكة العربية السعودية في مارس 2023.

وفي إطار نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال على مستوى دولة الإمارات، رحّب سعيد النوفلي، مدير العمليات في حاضنة الأعمال in5، بالمشاركين المتميّزين وأكدّ على دور الحاضنة في توفير بيئة أعمال متكاملة ومرنة لرواد الأعمال والشركات الناشئة. وألقى أيضاً سعادة الدكتور أمان بوري، القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية، كلمة ملهمة حول دور روّاد الأعمال في دفع عجلة الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة على المستوى الوطني.

وتعليقاً على نتائج النهائيات بالنيابة عن حاضنة الأعمال in5، قال ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج: "تضمّ دبي نخبة غنية ومتنوّعة من روّاد الأعمال ذوي المواهب والمهارات العالية، والذين يسهمون بشكل فاعل في إطلاق مشاريع وحلول مبتكرة في شتى القطاعات ما يرسخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً للاستثمار وريادة الأعمال ويعزز متانة الاقتصاد وتنوعه. لذا نحرص في حاضنة الأعمال in5 على توفير بيئة أعمال تنافسية جاذبة لرواد الأعمال والشركات الناشئة تساعدهم على تحويل أفكارهم الطموحة إلى مشاريع ملموسة ومثمرة، وذلك من خلال مجموعة من المزايا الرئيسية بما في ذلك التوجيه والإرشاد و فرص التواصل وبناء العلاقات والوصول إلى شبكة واسعة من المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين".

وأضاف: "يسعدنا التعاون مع كأس العالم لريادة الأعمال من أجل تسليط الضوء على الإمكانات الهائلة التي تملكها الشركات الناشئة والواعدة في دبي والمنطقة على حد سواء، فضلاً عن منح الأفضل من بينها فرصة مشاركة أفكارها المبتكرة على المستوى العالمي".

ومن جانبه، صرّح سويتال كومار، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة "Startupscale360 FZCO"، قائلاً: "وصلت نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال على مستوى دولة الإمارات إلى ختامها بنجاح، بعد خمسة أشهر من التحضيرات المكثّفة وجولات التحكيم المتعددة والتنسيق والتدقيق في الطلبات المقدّمة وتقييمها. وقد شارك 47 حكماً وعشرة من أعضاء لجنة التحكيم في اختيار الشركات الثلاث المؤهلة لنهائيات كأس العالم لريادة الأعمال".

وخلال هذا الحدث، ألقى سويتال كومار الضوء على التقدّم الملحوظ التي أحرزته هذه المنافسة لغاية اليوم وأعرب عن امتنانه لما قدّمه الكثيرون من دعم كبير لنجاح مثل هذه المنافسات العالمية الرائدة، فضلاً عن التوجيه والإرشاد من أبرز القادة في هذا القطاع طوال فترة المنافسة والجهات الراعية التي ساهمت في نجاح هذا الحدث. وقد شارك في نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال في حاضنة الأعمال in5 نخبة من الحكّام والمتحدثين ومؤسسي الشركات وأبرز الجهات التي تسهم بشكل فاعل في تعزيز بيئة ريادة الأعمال على مستوى المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة "Startupscale360 FZCO" كانت مسؤولة عن تنظيم نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال على مستوى دولة الإمارات، بالشراكة مع حاضنة الأعمال in5، وقناة الظفرة، شريك البث والإعلام، و"Kapturise"، شريك التصوير الفوتوغرافي والإعلامي، و"Meraki Global Energy"، إحدى الجهات الراعية. وقد عُقدت جلستا التقييم برعاية رجل الأعمال البارز تابيوا سيناه وشركة "Koinonos Capital" وشركة "Service My Car" القائمة في دبي.

تجدر الإشارة إلى أنّ كأس العالم لريادة الأعمال هو عبارة عن مبادرة عالمية ترعاها مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" وتقودها الشبكة العالمية لريادة الأعمال والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وذلك بدعم مجموعة من أبرز الشركاء المحليين والعالميين، بما في ذلك منصّة "One Valley" لريادة الأعمال والمؤسسة العالمية للتعليم والقيادة (TGELF) ومنظمة روّاد الأعمال وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وشركة "Startup Genome".

ومنذ إطلاق هذه المنافسة في العام 2019، قدّم كأس العالم لريادة الأعمال الكثير من الفرص الداعمة لروّاد الأعمال في مختلف مراحل إنشاء شركاتهم الجديدة، بدءاً من مرحلة وضع التصوّر العام وصولاً إلى مرحلة توسيع نطاق العمل، لدعمهم في مسيرتهم وتمكينهم من التقدّم والنمو. وقد سجلت هذه المنافسة منذ ذلك الحين 400 ألف طلب مقدّم من 200 دولة حول العالم، وقدّمت لروّاد الأعمال جوائز نقدية تُقدّر بأكثر من 3 ملايين دولار أميركي ومزايا ومساعدات مجانية وخدمات متنوّعة تُقدّر بقيمة 256 مليون دولار أميركي.

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