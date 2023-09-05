القاهرة: تواصل "ثروة لتأمينات الحياة" تحقيق إنجازات مالية استثنائية تؤكد تفوقها المستمر في سوق التأمين المصري. الشركة، التي نشأت منذ حوالي خمس سنوات وبدأت نشاطها الفعلي قبل ثلاث سنوات فقط، تعتبر اليوم من بين الرواد في مجال التأمين على الحياة والعجز ومخاطر الحوادث الشخصية، وتقدم أيضًا خدمات التأمين الطبي والبرامج الادخارية. هذا التنوع الواسع في منتجات التأمين يأتي استجابةً لاحتياجات متنوعة للمجتمع المصري، سواء كانوا أفرادًا يبحثون عن الحماية الشخصية أو شركات تسعى لحماية موظفيها واستثماراتها. وتعتمد "ثروة لتأمينات الحياة" استراتيجية تسويقية شاملة تهدف إلى وصول منتجاتها إلى جمهور واسع من العملاء عبر البيع المباشر ووكلاء التأمين ومنافذ التسويق الإلكتروني.

وفيما يتعلق بالإنجازات المالية اللافتة التي حققتها الشركة خلال العام المالي الذي انتهى في يونيو 2023، فإن الأقساط المباشرة التي حققتها بلغت حوالي 658 مليون جنيه مصري، بزيادة نسبتها +102% مقارنة بالعام المالي السابق. ومن الجدير بالذكر أنها قامت بتحقيق أرباح نشاط بلغت حوالي 48.5 مليون جنيه مصري، مما يشكل زيادة بنسبة +140%، هذا وقد أظهرت النتائج الأولية للعام المالي يوليو 2022 / يونيو 2023 تحقيق الشركة لأقساط مباشرة حوالي 658 مليون جنيه مصري مقابل حوالي 326 مليون جنيه مصري عن العام المالي الأسبق بنسبة نمو حوالي +102%. وتعد هذه الزيادة إشارة واضحة إلى توسع نجاح الشركة وزيادة حصتها في سوق التأمين المصري.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "ثروة لتأمينات الحياة" حاليًا تخدم ما يزيد عن خمسمائة شركة في مجال التأمين الجماعي على الحياة والتأمين الطبي، بإجمالي عدد مؤمن عليهم يتجاوز الستون ألف فرد. بالإضافة إلى ذلك، تقدم خدمات التأمين الجماعي لأكثر من 300 ألف مؤمن عليه، وتمتد عمليات التأمين الفردي لتشمل أكثر من ستة آلاف مؤمن عليه، مما يعكس نفوذها الواسع وتأثيرها الإيجابي على القطاع. هذا بالإضافة إلى التزامها المستمر بتقديم منتجات مبتكرة وحلول تأمينية متطورة لتلبية احتياجات عملائها المتنوعة والمساهمة الفعّالة في تعزيز قطاع التأمين في مصر.

وتعليقا على نتائج أعمال الشركة علق السيد رماح أسعد -العضو المنتدب- قائلاً "نحن فخورون بإنجازاتنا المالية الاستثنائية ونؤمن أن نجاحنا يعود بشكل كبير إلى فريق العمل الرائع الذي لدينا. إن هذه النجاحات تعكس الثقة الكبيرة التي نملكها في أعضاء فريقنا، الذين عملوا بجد واجتهاد لتحقيق هذا الأداء الرائع. ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن نتائجنا تفوقت بشكل كبير على العديد من الشركات التأمينية الكبيرة والمعروفة في السوق، رغم أننا شركة صغيرة نسبيًا من حيث عمرنا. إن هذا يُظهر قوة وفعالية استراتيجيتنا وتنفيذها المميز، والتي جعلتنا منافسين قويين في هذا القطاع التأميني الصعب."

ثم أضاف "نود أيضًا أن نعبر عن امتناننا العميق لإدارة الشركة القابضة على دعمهم وثقتهم الكبيرة فينا. إن وجود شركة كونتكت المالية القابضة كجهة داعمة قوية قامت بدور كبير في تمكيننا من تحقيق هذه الإنجازات. نحن ممتنون للفرصة التي منحت لنا لتطوير وتوسيع أعمالنا، ونعد بمواصلة العمل بجد واجتهاد لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، فبفضل جهودهم، تمكنا من تحقيق زيادة كبيرة في أرباحنا وأقساطنا المباشرة خلال العام المالي الماضي. نحن نؤمن أن العمل الجماعي والتفاني هما العنصران الرئيسيان وراء هذا النجاح. ونحن واثقون من أننا سنستمر في تحقيق المزيد من الإنجازات وتقديم خدمات تأمينية مميزة لعملائنا في المستقبل. هذا النجاح يؤكد استمرارنا كشركة رائدة في مجال التأمين في مصر.

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