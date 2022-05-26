المنصة تلتزم ببناء سوق عالمي متميز للتبادل التجاري بين الشركات في قطاع تقنية المعلومات والتنقل لتكون الأول من نوعها في المجال

الإمارات العربية المتحدة، دبي: انطلقت تِكس أب TEXUB، وهي منصة عالمية للأعمال التجارية بين الشركات وتعد رائدة في مستقبل تجارة تقنية المعلومات، في دبي يوم 25 مايو 2022. تعدّ تِكس أب منصة متميزة لتجارة تقنية المعلومات والتنقل، وهي رائدة في نموذج العمليات للمبيعات بين الشركات عبر الإنترنت والتي تعتبر مستقبل القطاع. يقع مقر الشركة الناشئة في دبي، وستقدم منظومة رقمية آمنة ومستقرة لقطاع تجارة حلول التنقل وتقنية المعلومات العالمي بين الشركات عبر الاهتمام بمتطلبات الأعمال المتكاملة وتبسيط العمليات التشغيلية.

لا يتطلب نموذج أعمال تِكس أب الاشتراك مما يعني قدرة الشركات على الوصول غير المحدود للصفقات والتعاملات التجارية للمشترين والبائعين الذين تم التحقق من هويتهم. وتسمح المنصة للبائعين بتحميل منتجات متعددة بسهولة وبيعها عالميًا عبر عدد من المراكز بفضل توفير خيار لتحديد القيود الإقليمية إن وجدت. كما يستطيع المشترون الشراء من أي مكان في العالم وتعزيز قاعدة الموردين لديهم بشكل يمكّنهم من الاستفادة من خيارات الأسعار المنافسة عالميًا.

وتمثل تِكس أب أداة مثالية لإدارة القنوات نظرًا لكونها تتغلب على الحواجز المادية التي تعيق الوصول للعملاء، فهي تدعم صغار البائعين في ترسيخ مكانتهم في السوق العالمية. ومن خلال تنويع وتوسعة مواردهم، توفر تِكس أب فرص التوسع للشركات على اختلاف أحجامها.

في تعليقه على الأمر قال سوشيت كومار، الرئيس التنفيذي لدى تِكس أب: "تعدّ تِكس أب مبادرة للاستعداد للواقع في مرحلة ما بعد الجائحة حيث انتقل تحول الأعمال إلى المنصات الرقمية، ونهدف لأن نصبح منصة ذات طابع عالمي حقيقي عبر تزويد عملائنا بخيارات العمل بلا حدود. إن دبي هي الموقع المثالي لنا كمنصة إلكترونية رائدة، إذ إن وجودنا في مركز تجاري عالمي يعزز مكانتنا وسمعتنا كمنصة متميزة تضمن التواصل على نطاق عالمي."

يذكر أن تِكس أب تؤمن بأن اكتساب ثقة العملاء أمر بالغ الأهمية لكل من البائعين والمشترين، ولدعم تلك الفكرة، تجمع الشركة في مجلس إدارتها نخبة من الأفراد المتمرسين في المجال ممن يتمتعون بخبرة واسعة ومنهم سوشيت كومار، العضو المؤسس لمجموعة دبي للحاسوب رئيسًا تنفيذيًا للمنصة، وسوسير كومار الشريك الإداري لمجموعة إن جروب للاستشارات والرئيس التنفيذي السابق ورئيس مجلس إدارة إنتلنت للخدمات العالمية والرئيس الحالي لدى ڤي إف إس غلوبال، ونيليش باتناغار، مؤسس إي ماكس للإلكترونيات ورئيسها التنفيذي ورئيس إن بي فنتشرز والمستثمر في الشركات الناشئة، بالإضافة إلى نيرانجان غيدواني، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة إيروس وعضو مجلس سوبر براندز الإمارات، وأكسل هولست، المدير التنفيذي لدى تِكس أب أوروبا.

وفي هذا السياق قال نيرانجان غيدواني، وهو عضو استشاري في مجلس إدارة تِكس أب: "فيما يتحول العالم أجمع للعمل عبر الإنترنت، فإن هناك نقلة عالمية لا يمكن إنكارها في طريقة سير الأعمال اليوم. فجميع الشركات والمشاريع تسعى

لمواصلة الابتكار والاستفادة من طرق أكثر كفاءة يمكنها من خلالها تحقيق نتائج ملموسة، وهنا يأتي دور التحول الرقمي كأساس هام للنجاح. وبالنظر إلى تلك المعادلة، يمكن لمنصة تِكس أب أن تدعم الأعضاء في توسعهم وتبسيط أعمالهم عبر الإنترنت أو بطرق أخرى."

وبالنظر إلى مصلحة كافة الجهات المعنية، يتم إخفاء الهويات على منصة تِكس أب ليبقى البائعون والمشترون غير معروفين أثناء التبادل التجاري مما يضمن أعلى مستويات أمن البيانات. كما أن جميع التعاملات المالية والشحنات تمر من خلال تِكس أب حيث تتوفر للبائعين والمشترين العديد من خيارات السداد المحلية وخيارات العملات المشفرة من خلال بوابة آمنة لتعزيز تجربة التجارة وتخفيض التكاليف التشغيلية مع الحفاظ على أمنهم عبر الإنترنت.

وبهذا تتسم منصة تِكس أب بالسهولة والأمان فيما تيسّر التعامل بين الموزعين والمشترين والعلامات التجارية وشركاء إعادة البيع في القطاع. ومن خلال المنصة السحابية ذات المنظومة الرقمية المتميزة والقابلة للتوسع، تسلط تِكس أب الضوء على تجربة غير مسبوقة في اقتصاد تقنيات المعلومات والتنقل.

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عن تِكس أب

تِكس أب شركة ناشئة لتنقية المعلومات في دبي وتمثل منصة عالمية للتبادل التجاري بين الشركات العالمية في قطاع تقنية المعلومات والتنقل من خلال توفير تقنية آمنة، فهي منصة رقمية تسمح للشركات بالتبادل فيما بينها من خلال إدراج أفضل المنتجات مبيعًا وإتاحتها للمشترين بعد التحقق من هويتهم. تعمل الشركة من خلال منصة سحابية قابلة للتوسع تضم العلامات التجارية والموزعين وشركاء إعادة البيع وجميع الشركاء البارزين فيما تحافظ على خصوصية الصفقات التجارية وأمان التعاملات المالية. لدى الشركة مكاتب في عدة دول حول العالم، وتقدم منظورًا عالميًا يتعلق بالتبادل التجاري بين الشركات في قطاع تقنية المعلومات، إذ تعمل في كل من الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والهند وهولندا ونيجيريا وسنغافورة. لمزيد من المعلومات: www.texub.com

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