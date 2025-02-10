يمثل إطلاق منطقة سحابية جديدة في المملكة العربية السعودية خطوة هامة نحو توسيع شبكة تينسنت كلاود العالمية، التي تضم أكثر من 50 منطقة توفر في 21 منطقة، سيمكن هذا الإطلاق من توفير مجموعة واسعة من حلول البرمجيات كخدمة والمنصة كخدمة المتطورة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت اليوم شركة تينسنت كلاود، ذراع الحوسبة السحابية لشركة التكنولوجيا العملاقة تينسنت، عن إطلاق منطقتها السحابية الأولى في الشرق الأوسط، والتي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرًا لها حيث تشمل هذه المنطقة الجديدة منطقتي توفر عاليتي الكفاءة مع توفير خدمات سحابية متطورة وقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة.

من المتوقع أن يبدأ تشغيل المنطقة السحابية الجديدة في عام 2025، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تنضم فيها المملكة العربية السعودية إلى شبكة تينسنت كلاود العالمية، والتي تشمل أكثر من 50 منطقة توفر في 21 منطقة. سيمكن ذلك من تقديم مجموعة واسعة من حلول البرمجيات كخدمة والمنصات كخدمة المتطورة إلى منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والوسائط الرقمية المبتكرة وتقنيات التطبيقات الفائقة وغيرها.

في أعقاب هذا الإعلان، الذي صدر على هامش مؤتمر "ليب 2025" الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أكدت الشركة عزمها على استثمار أكثر من 150 مليون دولار في البنية التحتية والموارد والاستثمار على مدى السنوات القادمة. ومن المؤمل أن يتضاعف هذا الاستثمار، مما سيساهم في تحقيق رؤية 2030، ودفع عجلة النمو والابتكار في العالم الرقمي.

في معرض حديثه عن الإعلان الذي صدر على هامش مؤتمر "ليب 2025"، أكد السيد دان هو، نائب رئيس شركة تينسنت كلاود إنترناشونال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المنطقة السحابية الجديدة تمثل خطوة نوعية في نمو الشركة في المنطقة، وقال: "نحن سعداء بما حققناه من نمو مع المملكة، ونتطلع إلى توسيع دعمنا للحوسبة السحابية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط ككل. ستساهم المنطقة السحابية الجديدة في تعزيز قدرتنا على دعم التحول الرقمي في المملكة في مختلف القطاعات الهامة، مثل الإعلام الرقمي والبث المباشر وألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والسياحة والخدمات المالية والاتصالات وغيرها".

لعبت تينسنت دوراً محورياً في قطاعات الترفيه الرقمي والإعلام والبث المباشر التي تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وتُعد أيضاً مُشغِّل وناشر ألعاب فيديو عالمي للعديد من الألعاب الرائدة عالمياً مثل Honor of Kings و.PUBG MOBILE

وبفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من عقدين في دعم الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي وأنظمة المدفوعات، بالإضافة إلى العديد من منصات الموسيقى والفيديو في الصين والعالم، تقدم تينسنت كلاود حلولاً مخصصة للترفيه الرقمي والإعلام، بهدف تلبية متطلبات إنشاء وتوزيع المحتوى في العصر الحالي.

وبدوره قال المهندس محمد الربيعان، وكيل الوزارة للتكنولوجيا في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: "يُعد قرار شركة تينسنت كلاود بإطلاق أول منطقة سحابية لها في المملكة العربية السعودية خطوةً هامةً نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، حيث ستساهم هذه المنطقة السحابية الجديدة في تعزيز البنية التحتية الرقمية للمملكة وتسريع تبني التقنيات المتقدمة. كما يعكس هذا القرار الثقة برؤية المملكة العربية السعودية الطموحة، وسعيها نحو أن تصبح مركزاً عالمياً للحلول الرقمية والتقنيات الذكية ودعم اقتصادٍ قائمٍ على الابتكار والمعرفة".

لا يقتصر هذا التوسع على تعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة فحسب، بل يتماشى أيضاً مع جهودها الطموحة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية. ويتسق هذا التوجه مع الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة، مما يضع المملكة في موقع متقدم على الخارطة العالمية، خاصة مع استضافتها المرتقبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.

في عام 2024، توسعت تينسنت كلاود بشكل ملحوظ في السوق العالمية، مع نمو مضاعف واحتلال منطقة الشرق الأوسط المرتبة الأولى كأسرع المناطق نموًا. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل الإقبال الكبير على خدمات وحلول تكنولوجيا الإعلام العالمية، وقدراتها المتطورة. وقد ساهمت تقنياتها وحلولها في تمكين إمارة أبوظبي من تطوير "خليفة"، وهو أول "سفير رقمي" للثقافة والسياحة، وذلك عبر الاستعانة بتقنياتها.

تُقدم تينسنت كلاود حلولًا مُبتكرة لدعم الشركات العالمية حيث تستخدم شركة بي واي دي "BYD"، الرائدة في صناعة السيارات، منصة السحابة الذكية للسيارات من تينسنت كلاود لتسريع تحولها الرقمي في الأسواق العالمية. تُسهل حلول Tencent Meeting/VooV التواصل بين موظفي شركة بي واي دي "BYD" في ست قارات وأكثر من 30 منطقة صناعية، مما يُحسّن الاتصالات والكفاءة. تعتمد منصة لايت تشات "Lightchat"، الرائدة في خدمات البث الاجتماعي المباشر بالشرق الأوسط، على حلول TRTC من تينسنت كلاود لتوفير اتصالات عالية الجودة بزمن استجابة منخفض. بفضل حلول تينسنت للوسائط، تُلبّي منصة لايت تشات "Lightchat" الطلب المتزايد على البث المباشر وتُقدم تجربة مستخدم مُستقرة وغامرة للمشاهدين حول العالم.

يمتد هذا النجاح إلى تعاون "تنسنت كلاود" مع شركة زين تك "ZainTech"، المزود المحلي للحلول الرقمية التابع لمجموعة زين، لتقديم حلول التوأم الرقمي للمؤسسات المحلية، بهدف تعزيز الابتكار والكفاءة التشغيلية. كما تعاونت شركة بلايزآوت "PlaysOut"، شركة تطوير الألعاب الإقليمية، مع تنسنت كلاود لإطلاق منصة مفتوحة معيارية لإنشاء ألعاب مصغرة، مما يسهل التوسع والانتشار عالمياً. في مؤتمر "ليب 2025"، نرسخ دعائم النمو المستقبلي مع شركائنا العالميين، بما في ذلك "YZ-Intelligence" و "MiniGame". تقدم "YZ-Intelligence"، المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، خدمات استشارية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات وحلول حوسبة سحابية مخصصة لدعم الشركات في تحولها الرقمي، وتسعى "MiniGame"، بالاستفادة من إمكانات منظومة تنسنت كلاود، إلى دفع عجلة الابتكار والنمو في سوق ألعاب HTML5 العالمية، وتمكين الشركات في الشرق الأوسط من توفير مجموعة أوسع من الخدمات وخيارات الترفيه لمستخدميها، من خلال مكتبة الألعاب الكبيرة وقدرات التوزيع التي تتمتع بها.

تتيح تينسنت كلاود فرص نمو قيّمة لشركات الشرق الأوسط، حيث تساعدها على التوسع في السوق الصينية. فهي توفر البنية التحتية والخبرة اللازمة لاستكشاف الفرص المتاحة واستغلالها على الوجه الأمثل. وتؤكد تينسنت كلاود التزامها الراسخ بالتعاون مع شركائها من أجل بناء مستقبل أكثر اتصالاً وكفاءة واستدامة للشركات والمؤسسات، سواء كانت خاصة أو عامة.

نجحت تنسنت كلاود في ترسيخ مكانتها المرموقة في قارات آسيا وأوروبا والأمريكيتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك بفضل خدماتها المتميزة التي تقدمها لأكثر من 10 آلاف مؤسسة في 30 قطاعًا متنوعًا موزعة على أكثر من 80 سوقًا ومنطقة حول العالم، يعود هذا الانتشار العالمي الواسع إلى قدرتها على دمج أحدث التقنيات المبتكرة في صميم خدماتها، مما يحسن من تجارب العملاء ويضمن تحقيق النمو والتوسع المستدام على المدى الطويل.

نبذة عن تينسنت كلاود

تلتزم تينسنت كلاود، شركة رائدة عالميًا في مجال الحوسبة السحابية، بتوفير حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي للصناعات الذكية. تقدم تينسنت كلاود خدمات ومنتجات سحابية موثوقة وآمنة للشركات في جميع أنحاء العالم من خلال بنيتها التحتية العالمية، مستفيدة من أحدث التقنيات مثل الحوسبة السحابية وتحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وأمن الشبكات. نسعى باستمرار لتلبية احتياجات الصناعات المتنوعة، بما في ذلك الألعاب والإعلام والترفيه والخدمات المالية والرعاية الصحية والعقارات والتجزئة والسفر والنقل.

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