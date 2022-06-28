· أعلنت شركة "تي كي ايليفيتور" عن إطلاق منصة عمليات إنترنت الأشياء القائمة على السحابة في المباني بدولة الإمارات العربية المتحدة.

· تُحلل منصة "ماكس" البيانات في الوقت الفعلي من المصاعد والسلالم والمماشي المتحركة المتصلة لتوفير عمليات أكثر كفاءة وتوفراً.

· تُعدّ منصة "ماكس" الحل المثالي لعمليات المباني لجميع مشغلي المصاعد والسلالم المتحركة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسرّ شركة "تي كي ايليفيتور"، وهي إحدى الشركات الرائدة في السوق والابتكار في قطاع المصاعد، أن تعلن عن إطلاق منصة عمليات المباني "ماكس" في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوفّر منصة "ماكس" بيانات الصيانة القائمة على السحابة والمعلومات المُعمّقة لعمليات المباني، ما يضيف قيمة لأصحاب المباني ومديري العقارات وموظفي الصيانة بفضل توفير عمليات أكثر انسيابية وتعزيز توفر أنظمة التنقل العمودي.

وتضمّ الحلول الرقمية الشاملة لـ"تي كي ايليفيتور" منصتي "ماكس" و"إيجايل" اللتين تلبيان احتياجات عمليات المباني وتجربة المستخدمين، على التوالي. وستُطلق الشركة خدمة الصيانة الذكية "سمارت ماينتينانس" بصفتها المنتج الرئيسي لمنصة "ماكس" في الشرق الأوسط. وتتيح "ماكس" خدمة العملاء المثلى لمشغلي ومديري المباني من خلال تحليل البيانات في الوقت الفعلي من المصاعد والسلالم والمماشي المتحركة المتصلة في ظلّ استمرار النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن لمديري العقارات وموظفي الصيانة إدارة العقارات بالكامل بسهولة من خلال منصة واحدة شاملة بالاستفادة من توفر حالة المصاعد والسلالم المتحركة في الوقت الفعلي، والاستفادة الكاملة من الصيانة التنبؤية والذكية التي توفّرها منصة "ماكس".

وفي هذا السياق، قال إدواردو مونتيرو، الرئيس التنفيذي لشركة "تي كي ايليفيتور" في منطقة الشرق الأوسط: "أرست ’تي كي ايليفيتور‘ أساساً متيناً لرقمنة أنظمة التنقل العمودي بفضل منصة ’ماكس‘، وهي أول حل للصيانة التنبؤية قائم على السحابة في القطاع. وتُكمّل منصة ’ماكس‘ نظام ’إيجايل‘ للاتصال والإرسال الرقمي المتطور الخاص بنا والذي يوفر تجربة محسّنة لتنقّل الأفراد وتحكماً ذكياً بالوجهة. وستعزز هذه الحلول الرقمية مكانة ’تي كي ايليفيتور‘

في سوق الإمارات العربية المتحدة الذي يتّسم باحتدام المنافسة، وستخلق تجارب عملاء هي الأفضل ضمن فئتها، وسترسّخ مكانتنا بصفتنا شركة مبتكرة".

وتُعدّ منصة "ماكس" الحل المثالي لعمليات المباني لجميع مشغلي المصاعد والسلالم المتحركة. فابتداءً من مصاعد "تي كي إي" المستقلة في المباني السكنية ووصولاً إلى مئات وحدات "تي كي إي" التي تم تركيبها أو تحديثها مؤخراً في المرافق التجارية أو مشاريع البنية التحتية، يُوفّر إضافة ’ماكس‘ كمنصةٍ جديدة أو كتعديل تحديثي لأصحاب ومديري العقارات مستويات مختلفة من المعلومات المُعمّقة للتشغيل والصيانة من خلال باقات "ماكس بلاس" و"ماكس برو" و"ماكس بريميوم".

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بيدرو روسو

مدير نظام الأعمال والاتصالات

شركة "تي كي ايليفيتور" الشرق الأوسط

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