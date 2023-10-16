تماشياً مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية الراسخة للشركة

القاهرة - أعلنت شركة تي سي آي سنمار للكيماويات، أكبر استثمار هندي في مصر، عن تركيب محطة متطورة لرصد جودة الهواء المحيط بالمناطق السكنية بمحافظة بورسعيد، لتقييم مستويات التلوث وتحسين جودة الهواء في المناطق السكنية المحيطة بالمصنع. وتم تخصيص المحطة وتسليمها لجهاز شؤون البيئة المصري، كما تم اختبارها في وقت سابق من هذا الشهر، في محاولة لضمان نظافة ونقاء البيئة المحيطة بالمناطق السكنية، وبالتالي الحفاظ على سلامة ورفاهية المجتمع.

واستثمرت الشركة ما يقرب من 300 ألف دولار أمريكي لتركيب أحدث محطة لرصد الهواء المحيط، والتي تم توفيرها من قبل شركة Thermo Fisher Scientific، الشركة الرائدة عالميًا في تقديم الخدمات العلمية. وتم تركيب المحطة أعلى مدرسة الرسوة الابتدائية الواقعة في منطقة الحي الإماراتي جنوب محافظة بورسعيد، وفقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية المقدمة من جهاز شئون البيئة المصري، بالإضافة إلى الالتزام بالمبادئ التوجيهية التي وضعها الجهاز.

ومن الجدير بالذكر أن جهاز شئون البيئة المصري سيتولى صيانة وتشغيل وضبط المحطة بدءًا من تاريخ التسليم بهدف ضمان استمرارية توافر البيانات الدقيقة، مما سيتيح إجراء تقييم شامل لمستويات جودة الهواء في المناطق الصناعية المحيطة والمناطق السكنية وكذلك مدينة بورسعيد بأكملها. يأتي ذلك ضمن جهود شركة تي سي آي سنمار والتزامها للحفاظ على البيئة في المناطق التي تعمل فيها.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تركيب المحطة يأتي في إطار مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتنمية المحلية، والاستدامة، والمشاركة في دعم المجتمع المحلي، وذلك حرصًا على تقييم حالة جودة الهواء بالمنطقة والذي بدوره يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، طبقا لما يتم رصده بالدلائل الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية لملوثات الهواء المحيط اتساقًا مع المعايير والمستحدثات عالميًا.

وأشارت معالي وزيرة البيئة إلى أنه تم تركيب المحطة أعلى مدرسة الرسوة للتعليم الأساسي بالحي الإماراتي- بمحافظة بورسعيد، حيث تشمل محطة الرصد أجهزة قياس كل من (أكاسيد النيتروجين والأمونيا وثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين وأول أكسيد الكربون والأوزون والجسيمات الصلبة الكلية ذات القطر اقل من ١٠ ميكروميتر والجسيمات الصلبة الكلية ذات القطر اقل من 2,5 ميكروميتر). وتم ربط المحطة بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة، وبهذا بلغت عدد محطات الرصد لملوثات الهواء المحيط بمحافظة بورسعيد ٣ محطات بهدف إعطاء صورة ممثلة للواقع عن حالة جودة الهواء بالمحافظة.

وتعليقًا على تلك المبادرة، قال بي إس جايارامان، رئيس مجلس إدارة شركة تي سي آي سنمار للكيماويات: "يسعدنا أن نعلن عن تركيب محطة حديثة لرصد نوعية الهواء المحيط، وهي خطوة مهمة نحو تحسين جودة الهواء في وحول المناطق السكنية في بورسعيد، حيث تأتي التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع على رأس أولويات شركة تي سي آي سنمار للكيماويات."

وأضاف جايارامان: "تعكس هذه المبادرة المتطورة التزامنا بالحفاظ على البيئة وجهودنا المستمرة لضمان بيئة أكثر صحة وأمانًا لسكان بورسعيد، حيث توفر قدرات المراقبة المتقدمة لهذه المحطة بيانات مهمة ودقيقة لتقييم جودة الهواء بشكل شامل، مما يمكننا من اتخاذ تدابير محددة لتحقيق مزيد من التحسين. ونحن فخورون بأن نكون في طليعة الشركات المهتمة بالبيئة والهادفة لخلق أثر إيجابي على نوعية الحياة في مدينة بورسعيد."

وانطلاقًا من مسئوليتها المجتمعية، تقوم شركة تي سي آي سنمار بتحسين عمليات التصنيع لديها بشكل مستمر، والاستفادة من التقنيات الجديدة لجعل عمليات الإنتاج الخاصة بها أكثر فعالية مع الحفاظ على المعايير الإلزامية بما يتوافق مع المعايير البيئية. ويأتي الحفاظ على البيئة على رأس أولويات الشركة، كما تعد هذه المبادرة انعكاسًا لجهودها المستمرة والتزامها تجاه رفاهية المجتمع المحيط وحماية البيئة من الملوثات.

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نبذة عن تي سي آي سنمار للكيماويات

تعد شركة تي سي آي سنمار للكيماويات أكبر استثمار هندي موجود في مصر، حيث يبلغ حجم استثماراتها 1.5 مليار دولار (استثمار أجنبي مباشر)، وتنتج الشركة ثلاث منتجات أساسية وهي: مادة البولي فينيل كلورايد والصودا الكاوية والكالسيوم كلورايد. وتعتبر تي سي آي سنمار للكيماويات أكبر منتج لمادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعتبر منتجاً أساسياً لتطوير البنية التحتية وأحد محركات النمو الاقتصادي حول العالم. كما تستخدم الشركة المواد الخام القائمة على الوقود غير الأحفوري مثل الإيثيلين الحيوي جزئياً في تصنيع البولي فينيل كلورايد، وبالتالي فهي المنتج الوحيد للبولي فينيل كلورايد الأخضر في العالم. بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركة تي سي أي سنمار للكيماويات بتصنيع جميع أنواع البولي فينيل كلورايد الثلاث والتي تدخل في صناعات متنوعة، كما تقوم بإنتاج منتجات أخري لخدمة الاحتياجات الاستراتيجية للدولة مثل الكلور والهيبوكلوريت المستخدم في عمليات التطهير ومحطات معالجة المياه على مستوى الجمهورية.