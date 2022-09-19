وتعزز فريقها ليضم أكثر من 100 خبير في الرياض ودبي والدوحة وأبوظبي

أبوظبي ونيويورك: أعلنت تينيو، شركة الاستشارات العالمية للرؤساء التنفيذيين، اليوم عن توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بافتتاح مكتب جديد في سوق أبوظبي العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمتلك تينيو حالياً أكثر من 40 مكتباً حول العالم، تشمل أربعة مكاتب في المنطقة وفريق عمل يضم أكثر من 100 خبير في الرياض ودبي والدوحة، والآن في أبوظبي.

افتتحت تينيو مكاتبها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ أكثر من 10 سنوات وتقدم خدماتها لمجموعة واسعة من العملاء الإقليميين والدوليين. ويشمل نطاق خدمات تينيو الاستشارات الاستراتيجية والاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين والاستشارات المالية وإعادة الهيكلة والاستشارات الإدارية، والاستشارات المتعلقة بالمخاطر والكوادر البشرية. وتركز هذه المجموعة من الخدمات المتكاملة على متطلبات عملائنا، مع الاستفادة من خبرة الشركة العالمية واتساع نطاق خدماتها في التغلب على التحديات المعقدة التي يواجها العملاء مع التركيز على تقديم الحلول اللازمة بدعم شبكة واسعة من كبار المستشارين على مستوى العالم.

أطلقت تينيو خدماتها الاستشارية المالية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بتعيين ماثيو وايلد وإيلي فاخوري في وقت سابق من هذا العام. كما ضمت تينيو متخصصين في الاستشارات المالية إلى هذا الفريق سريع النمو في مواقع متعددة منها أبوظبي ودبي والرياض. وعينت تينيو أيضاً تيم بيترز لقيادة فريق الاستشارات الإدارية والتنفيذية في المنطقة. وقد شغل تيم سابقاً مناصب قيادية مختلفة في شركات استشارات عالمية مثل "آرثر دي ليتل" و"كيرني" و"أوليفر وايمان".

وتعليقاً على افتتاح مكتب تينيو في أبوظبي، قال بول كيري، الرئيس التنفيذي لشركة تينيو: "حققت تينيو نمواً استثنائياً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات العشر الماضية. نتطلع لتقديم المزيد من الدعم اللازم لعملائنا من خلال توسيع حضورنا في المنطقة وتعزيز قريقنا من المتخصصين في والاستشارات المالية والاستشارات الاستراتيجية والاتصال المؤسسي والاستشارات الإدارية، والاستشارات المتعلقة بالمخاطر والكوادر البشرية ".

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: "يسعدنا الترحيب بانضمام تينيو، شركة الاستشارات العالمية الرائدة، إلى مجتمع الأعمال المزدهر في سوق أبوظبي العالمي. يقدم سوق أبوظبي العالمي منصة قوية وموثوقة للمؤسسات العالمية الراغبة في الوصول إلى الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومحيطها. ونحن على ثقة تامة من أن وجود تينيو في أبوظبي العالمي سوف يقدم إضافة نوعية للسوق المالي من خلال خدماتها المتكاملة في مجالات الاستشارات المالية وإعادة الهيكلة والاستشارات الاستراتيجية والاتصال المؤسسي والاستشارات المتعلقة بإدارة المخاطر، كما ستؤهلها هذه الخطوة لتوسعة نطاق عملها بصورة أكبر في المنطقة. نعمل بصورة متواصلة على استباق احتياجات مجتمع الأعمال المتنامي لنتمكن من تقديم أفضل مناخ مواتي للأعمال ودعمها على مواصلة الازدهار والنمو".

من جانبه، قال نيكولاس ماكدونا، رئيس شركة تينيو الشرق الأوسط: "تحظى تينيو بحضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ أكثر من عشر سنوات. شهدنا خلالها نمواً كبيراً وقمنا بتأسيس علاقات وثيقة ومثمرة مع عدد من المؤسسات العامة والخاصة والحكومية الرائدة. وفرت دولة الإمارات العربية المتحدة بوابة فريدة لتعزيز حضور الشركة في المنطقة بصورة أوسع من خلال فرقنا المتنامية في والرياض والدوحة، إلى جانب فرقنا في دبي وأبو ظبي.

حيث أسست فرقاً في الرياض والدوحة، إضافة إلى فريقي دبي وأبوظبي. سيعزز هذا المكتب الجديد أعمالنا في المنطقة وفريقنا الإقليمي الذي يضم أكثر من 100 خبير، مع زيادة استثماراتنا وتسريع نمو خدماتنا المتكاملة المتفردة ".

يعمل سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد في أبوظبي، على تمكين الابتكار من خلال تسريع الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ويشرف السوق على إدارة منطقة جزيرة الماريه التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 114 هكتار، وتعد قلب المنطقة المالية والتجارية في أبوظبي. ويعتبر السوق وجهة دولية مفضلة لرواد الأعمال، حيث يدعم الشركات من خلال منظومة راسخة وإطار عمل متطور يعتمد على القانون الإنجليزي العام. ويضم السوق العديد من الشركات والمؤسسات الرائدة في العالم منها البنوك وشركات إدارة الأصول والشركات التجارية وشركات الخدمات المهنية، فضلاً عن العديد من الشركات الصناعية الرائدة. واكتسب السوق مكانة كبيرة على مستوى العالم منذ افتتاحه للعمل في العام 2015، بفضل منظومته الداعمة للأعمال والمحفزة للنمو الاقتصادي والتنويع في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

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نبذة عن تينيو:

"تينيو" هي شركة استشارات عالمية للرؤساء التنفيذيين. وتتشارك تينيو مع عملائها عالمياً للقيام بمبادرات مهمة من أجل مستقبل أفضل.

وتقدم الشركة خدمات استشارية عبر قطاعات أعمالها الخمسة على أساس مستقل أو متكامل، وتساعد عملائها بتقديم الحلول لأكثر الفرص والتحديات تعقيداً من خلال فريقها العالمي وشبكتها الواسعة من كبار المستشارين. وتضم قائمة عملاء تينيو عدداً كبيراً من شركات فورتشن 100 وشركات مؤشر فوتسي 100، إضافة إلى العديد من المؤسسات العالمية الأخرى، ويشمل نطاق خدماتها الاستشارية الواسع الاتصالات الاستراتيجية وعلاقات المستثمرين والمعاملات المالية وإعادة الهيكلة والاستشارات الإدارية، والاستشارات المتعلقة بالمخاطر المادية والسيبرانية، إضافة إلى التصميم التنظيمي، والبحث عن أعضاء مجالس الإدارة والتنفيذيين، إضافة إلى الاستشارات المتعلقة بالشؤون الجيوسياسية والحكومية وحوكمة الشركات والمعايير المتعلقة بالاستثمار المراعي للبيئة والمجتمع والحوكمة، والاستشارات المتعلقة برعاية أهداف التنوع والمساواة والشمول.

لدى الشركة حالياً أكثر من 1,500 موظف موزعين على 40 مكتباً حول العالم.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع نيكولاس ماكدونا، تينيو (الشرق الأوسط)، عبر البريد الإلكتروني nicholas.mcdonagh@teneo.com

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

افتُتح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة الإمارات مقراً له، في 21 أكتوبر 2015. وتأسّس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة الأعمال، وحلقة وصلٍ استراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.

وترتكز استراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة الأصول وتداول المشتقات المالية والسلع والابتكار المالي والاستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي ثلاث سلطات مستقلة هي محاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 114 هكتار (14,1 كم مربع).

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في السوق لمواصلة العمل والابتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لأربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة.*

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام":@adglobalmarket و"لينكد إن": @Abu Dhabi Global Market (ADGM).