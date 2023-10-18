تؤكد "تينسنت كلاود"، من خلال مشاركتها في المرة الثانية لفعاليات المعرض التكنولوجي الأبرز في المنطقة، على التزام الشركة بتوسيع أعمالها السحابية في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا

كما تشمل أعمال الشركة أيضاً ترقية المنصة الرقمية للخدمات الحكومية في أبوظبي

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت "تينسنت كلاود" (Tencent Cloud)، ذراع الحوسبة السحابية لشركة التكنولوجيا لعملاقة تينسنت، اليوم عن مشاركتها في فعاليات جيتكس جلوبال 2023، الذي يعد الحدث التكنولوجي الأبرز على مستوى المنطقة والعالم، ويقام في دبي بالإمارات العربية المتحدة. إذ تتطلع "تينسنت كلاود"، التي تشارك في الحدث للسنة الثانية، إلى توسيع أعمالها بشكل استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تقديم حلولها وأنظمتها البيئية الفريدة والتنافسية في قطاعات الألعاب والإعلام والاتصالات والقطاعات العامة.

وخلال مشاركتها في هذا الحدث، تعرض "تينسنت كلاود" لأول مرة "التطبيقات الفائقة كخدمة" (SuperApp-as-a-Service)، إلى جانب أحدث ابتكاراتها، ضمن مجموعة الحلول والخدمات الإعلامية التي تقدمها الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، والمصممة خصيصاً لمؤسسات الشرق الأوسط وأفريقيا.

من خلال الاستفادة من النجاح الهائل الذي حققته في دعم نظام العمل المصغر لبرنامج (Weixin/WeChat) الذي يخدم أكثر من 1.3 مليار مستخدم نشط شهرياً يصلون إلى أكثر من 7 ملايين برنامج مصغر، فإن "التطبيق الفائق كخدمة" (SuperApp-as-a-Service) يتميز بمنصة البرنامج المصغر (Tencent Cloud Mini Program Platform)، الذي يعمل على تحويل تطبيقات الإنترنت والهاتف المحمول ضمن برنامج واحد صغير وخفيف للتجميع، ومفتوح لأي بنية أساسية سحابية بالاعتماد على نظام التوزيع القائم على الفئات. كما توفر الخدمة بنية تحتية رقمية قوية أساسية لتطوير عمل المؤسسات والخدمات العامة.

وفي 17 أكتوبر 2023، نظمت "تينسنت كلاود" ومنصة الخدمات الحكومية الموحدة "تم" التابعة لدائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، حفل توقيع شراكة بين الجانبين، ويهدف هذا التعاون إلى تحويل الخدمات العامة إلى برامج مصغرة وتجميعها ضمن منصة "تم" وذلك بالاعتماد على المزايا التي تقدمها "منصة البرامج المصغرة من تينسنت كلاود" (Tencent Cloud Mini Program Platform).

ساهمت هذه النقلة في تطوير "تم" إلى تطبيق فائق، يجمع أكثر من 700 خدمة عامة أساسية تقدمها أكثر من 30 جهة في القطاعين الحكومي والخاص ضمن برنامج مصغر، لتقديم العديد من الخدمات التي تشمل طلبات الإقامة وشؤون الأجانب، وتصاريح العمل، وتسجيل الأعمال وطلبات الترخيص الصناعي، والإسكان وتأجير العقارات، والوصول إلى مرافق الرعاية الصحية، والمعلومات السياحية، وخدمات الميراث، ومسائل التأمين، وإدارة مخالفات المرور، ومزايا التعليم والعمل.

عرض الحلول التكنولوجية للتحول الرقمي من "تينسنت" خلال معرض جيتكس جلوبال 2023

الإنسان الرقمي سريع التدريب هو أحدث الحلول المتطورة التي تقدمها "تينسنت كلاود"، حيث يعمل على تمكين الشركات بمختلف تخصصاتها وأحجامها بالاستفادة من المزايا التي يقدمها الذكاء الاصطناعي الذي يشهد قفزة نوعية مؤخراً. وتدعم هذه التقنية المستخدمين في المؤسسات لإنشاء صور رمزية رقمية مخصصة بالاعتماد على الحد الأدنى من التدريب، وبالتالي تلبية الطلب المتزايد على الصور الرمزية الرقمية ضمن مجموعة واسعة من المجالات، تشمل خدمة العملاء والمبيعات والتسويق والجولات الافتراضية، وغير ذلك. ومن ناحية أخرى تقدم حلول التعرف على العميل من "تينسنت كلاود" (Tencent Cloud e-Know Your Customer) تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تحسن عملية المصادقة على الهوية للتعرف على المستندات، والكشف عن الصور الحية، والتحقق من الوجه.

كما تستعد "تينسنت كلاود"، الحائزة على اعتراف Frost & Sullivan باعتبارها المزود الأول للخدمات السحابية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في قطاع الإعلام، أيضاً للإطلاق الرسمي للعديد من المنتجات ضمن محفظة حلول الذكاء الاصطناعي الإعلامية الخاصة بها في معرض جيتكس جلوبال 2023، والتي تلبي متطلبات المحتوى الرقمي المزدهر، ووسائل الإعلام، والألعاب والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. إذ يشهد الحدث عرض منصة التحليل الذكي للفيديو من "تينسنت كلاود" (Tencent Cloud Smart Video Analysis)، وهي منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تخدم وسائل الإعلام الذكية، التي تتميز بقدراتها المتقدمة في مساعدة المؤسسات الإعلامية والشركات وصانعي المحتوى ضمن مجالات مختلفة كإنشاء محتوى الفيديو والإشراف عليه والتحليل الذكي لمقاطع الفيديو.

وفي تعليق له، قال دان هو، نائب الرئيس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى "تينسنت كلاود" العالمية: "بفضل خبراتنا الواسعة في بناء النظم الرقمية في مجال الإنترنت الاستهلاكي، ومعرفتنا المتراكمة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تشمل استضافة التطبيقات وتوفير البنية التحتية للإنترنت لمليار شخص من المستخدمين، فقد تمكنت تينسنت كلاود من ترسيخ مكانة مرموقة، حيث تعمل مع شركاء محليين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لإحداث نقلة هائلة في مجال الخدمات العامة على المستوى المحلي، وتمكين المؤسسات والشركات الدولية من الاستفادة من تقنيات تينسنت للوصول إلى السوق الصينية، بالإضافة إلى تنفيذ التحولات الرقمية للشركاء في الأسواق المحلية باستخدام منتجات وخدمات تينسنت".

وأضاف بقوله: "نحن في تينسنت كلاود على ثقة من أن التقنيات السحابية التي تشمل حلول التطبيقات الفائقة تحظى بأهمية بالغة بالنسبة للمؤسسات والهيئات الحكومية التي انطلقت في رحلة التحول الرقمي. ويسعدنا التعاون مع منصة "تم" لتطوير منصتها الرقمية للخدمات الحكومية لجميع المقيمين في أبوظبي. كما نتطلع إلى العمل مع المزيد من الشركات والوكالات والمؤسسات في المنطقة والعالم من خلال منتجات وحلول تينسنت كلاود".

وخلال الجلسة النقاشية التي جمعت كل من دان هو، نائب الرئيس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى "تينسنت كلاود" العالمية ورالف سايمون، الرئيس التنفيذي لدى "موبيليوم غلوبال" (Mobilium Global)، تم تبادل وجهات النظر حول المشهد المتطور للألعاب السحابية، ومناقشة كيف تساهم تقنية الجيل الخامس في تشكيل مستقبل ألعاب الفيديو. كما أوضح الجانبان الدور الملقى على عاتق مقدمي الخدمات السحابية لتقديم حلول ألعاب شاملة لشركات الاتصالات ومقدمي منصات الألعاب، باستخدام تقنيات مثل "تقنية تينسنت للاتصال في الزمن الحقيقي" (Tencent Real-Time Communication)، التي تضمن زمناً قصيراً إلى جانب تقنية "حوسبة الحافة". حيث شارك دان خلال هذه الجلسة، حماسه والرؤى المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط، فمن المتوقع أن تستفيد خدمات الألعاب بشكل كبير من تقنيات الجيل الخامس. وأوضح بأن الذكاء الاصطناعي سيدفع أنظمة ألعاب الفيديو نحو جيل جديد من التقدم، إذ تواصل "تينسنت كلاود" تقديم حلولها لمنطقة الشرق الأوسط بما يخدم المؤسسات، من ضمنها "التطبيقات الفائقة كخدمة" كسبيل لدعم التحول الرقمي.

الأعمال التجارية الدولية تشهد نمواً قوياً

تغطي الأعمال الدولية لشركة "تينسنت كلاود" حالياً كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من الأسواق الرئيسية.

وفي النصف الأول من عام 2023، حققت الأعمال الدولية للشركة نمواً برقم من فئتين في الإيرادات، ومساهمة في الإيرادات بنسبة 66٪ من خلال النظم التقنية في الدول الشريكة. في حين تعتبر منطقة الشرق الأوسط من أسرع المناطق نمواً حيث أبدى العديد من العملاء الإقليميين اهتماماً قوياً للاطلاع على المشاريع المحتملة للتطبيقات الفائقة (Super App).

واليوم، تستثمر "تينسنت كلاود" في الأنظمة التقنية الشريكة المحلية، وخاصة في تقنيات البث المباشر للصوت والفيديو، لتكون المزود المفضل للخدمات التكنولوجية في المنطقة. كما تخطط لتوسيع الموارد في مجال الصوت والفيديو ونشر منتجات الذكاء الاصطناعي على المدى القصير، مع تعزيز شبكة الشركاء العالميين من خلال توظيف شركاء محليين مؤثرين في الشرق الأوسط.

يستفيد شركاء "تينسنت كلاود"، من الشركات الخاصة والقطاع الحكومي على المستوى الدولي، من المحفظة الواسعة التي تضم 400 خيار من التقنيات وحلول الاتصال التي تدعم التحول الرقمي على مستوى المؤسسات من خلال شبكة البنية التحتية العالمية الخاصة بها، والتي تغطي أكثر من 26 منطقة جغرافية عبر خمس قارات و70 منطقة توافر، مع أكثر من 2800 عقدة تسارع.

ويعد معرض جيتكس جلوبال، الذي وصل هذا العام إلى النسخة 43، واحداً من أبرز المعارض التكنولوجية على مستوى العالم. ومن المتوقع أن يستضيف الحدث هذا العام أكثر من 6 آلاف شركة عارضة، وأكثر من 1400 متحدث من أكثر من 180 دولة. بالمقارنة مع عام 2022، حيث استقطب أكثر من 5 آلاف شركة وأكثر من 170 ألف مشارك. ومن المقرر أن يسلط جيتكس جلوبال هذا العام الضوء على النمو الموجه في مجال الذكاء الاصطناعي على مدار الـ 12 شهراً الماضية. ويغطي المتحدثون البارزون من قطاع التكنولوجيا أيضاً مجموعة واسعة من المواضيع، التي تشمل الأمن السيبراني والتنقل والتكنولوجيا المستدامة وغير ذلك.

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نبذة عن "تينسنت كلاود":

تعتبر "تينسنت كلاود" على أنها واحدة من الشّركات السّحابية الرائدة حول العالم، تلتزم بتوفير حلول مبتكرة للمشكلات العالمية، وتمكين التحول الرقمي للصناعات الذكية. من خلال بنيتنا التّحتية العالمية الشاسعة، إذ تقدّم "تينسنت كلاود" للشركات حول العالم خدمات سحابيّة آمنة ورائدة، بالاستفادة من التّقدم التقني مثل الحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعيّ، وإنترنت الأشياء وأمن الشبكات. تكمن مهمّتنا في تلبية الاحتياجات ضمن مجالات مختلفة، بما فيها الألعاب، والإعلام والترفيه، والموارد المالية، والرّعاية الصحية، والعقارات، وتجارة التجزئة، والسّفر، والنقل.