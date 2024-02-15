أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: افتتحت "تيناريس"، الشركة الرائدة على الصعيد العالمي في تصنيع وتوريد أنابيب الصلب، مجمعها الصناعي الجديد في أبوظبي تحت اسم "اتحاد للأنابيب"، باستثمار قدره 220 مليون درهم. ويرسخ المجمع الصناعي الجديد الشراكة طويلة الأمد بين "أدنوك" و"تيناريس" ويؤكد على التزامها بدعم مبادرة "اصنع في الإمارات".

ويوفر المجمع الجديد الذي تبلغ مساحته 200 ألف متر مربع ويقع في مدينة أبوظبي الصناعية، "إيكاد3"، فرص عمل تقنية وإدارية جديدة لمواطني الإمارات، كما يضم مركزاً للتدريب صمم خصيصاً لمهندسي "أدنوك" والمواهب الوطنية والشركاء الآخرين لصقل مهاراتهم ومعارفهم التقنية. بالإضافة إلى ذلك، يضم المجمع ساحة خدمات مخصصة لتخزين منتجات الأنابيب وفحصها وتجهيزها، إلى جانب منشأة تصنيع متطورة لتسنين أنابيب الصلب غير الملحومة ذات الجودة العالية.

حضر حفل الافتتاح الرسمي للمجمع الصناعي الجديد كل من باولو روكا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تيناريس"، وغابرييل بودسكوبكا، الرئيس التنفيذي للعمليات، وياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في "أدنوك"، والدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في أدنوك، وسالم بافرج، نائب رئيس القيمة المحلية المضافة والتنمية الصناعية في "أدنوك"، بالإضافة إلى عدد من كبار التنفيذيين في "تيناريس" وممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشخصيات دولية بارزة.

وبهذه المناسبة، قال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في "أدنوك": "تلتزم ’أدنوك‘ بتعزيز القاعدة الصناعية في دولة الإمارات، حيث يعد مجمع ’تيناريس‘ الصناعي الجديد في أبوظبي دليلاً يؤكد جهودنا المستمرة لجذب الشركات العالمية الرائدة لتصنيع المنتجات الصناعية الحيوية محلياً. ونهنئ ’تيناريس‘ على افتتاح هذا المجمع ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا في سعينا المستمر لتحقيق قيمة مستدامة لدولة الإمارات".

من جانبه، قال باولو روكا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تيناريس" : "يسعدنا أن نكون هنا اليوم في دولة الإمارات لافتتاح هذا المجمع الصناعي الجديد الذي يعد أحدث إضافة لمنظومتنا الصناعية العالمية، وتعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع ’أدنوك‘. ومن خلال هذا المجمع الجديد، سنساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات وسنعزز الخدمات التي نقدمها لشركة ’أدنوك‘ وقطاع الطاقة المحلي".

ويعد المجمع الصناعي الجديد الأول من نوعه في دولة الإمارات من ناحية القدرة على تسنين وصلات أنابيب عالية الجودة كاملة الطول تتوافق مع نموذج ®Rig Direct الخاص بشركة تيناريس. وقد ساهم هذا النموذج بإحداث نقلة نوعية في سلسلة توريد الأنابيب عالمياً من خلال استخدام الرقمنة، ويقدم كذلك مزيجاً فريداً من خدمات تخطيط الآبار وإدارة أنابيب النفط ودعم التشغيل في موقع الإنتاج.

وتفتخر "تيناريس" بشراكتها طويلة الأمد مع "أدنوك"، حيث تقوم بتزويد الشركة بمنتجات أنابيب الصلب التي تشمل غلاف الأنابيب وخدمات Rig Direct® منذ أكثر من 25 عاماً. وقد ساهمت الأدوات الرقمية في هذه الخدمات في تبسيط سلسلة توريد برنامج الحفر الخاص بـ"أدنوك" ودعم الجهود التي تبذلها الشركة للحفاظ على البيئة باستخدام "واقيات أسنان الأنابيب" المعاد تدويرها، وتجنب استخدام كميات زائدة من الأنابيب.

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لمحة عن تيناريس

تيناريس هي شركة رائدة على مستوى العالم في مجال تصنيع وتوريد منتجات أنابيب الفولاذ والخدمات المرتبطة بها، حيث تلبي احتياجات قطاع الطاقة العالمي والتطبيقات الصناعية الأخرى. تضم قاعدة عملائنا معظم شركات النفط والغاز الكبرى في العالم، وقد بلغت عائداتنا 11.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022. كما توفر تيناريس فرص عمل لحوالي 25,000 موظف حول العالم، وتدير شبكة متكاملة من منشآت تصنيع أنابيب الفولاذ، ومنشآت الأبحاث والتشطيب والخدمات. وتمتلك الشركة عمليات صناعية في الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، ولها حضور مباشر في معظم أسواق النفط والغاز الرئيسية.