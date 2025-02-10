دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة تينابل القابضة (والمدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز TENB)، وهي شركة متخصصة بإدارة التعرض للهجمات، عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة فولكان سايبر ليمتد الرائدة في ابتكارات الحماية والتعرض للمخاطر. وستسهم قدرات فولكان سايبر في تعزيز ​​منصة تينابل المتميزة لإدارة التعرض مما يعزز قدرة العملاء على دمج إمكانات الحماية عبر مجموعة أدوات الأمن الخاصة بهم، وإعطاء الأولوية للمخاطر وتبسيط جهود معالجة المخاطر في كامل سطح الهجوم.

وبموجب شروط الاتفاقية، تستحوذ تينابل على فولكان سايبر ​​مقابل ما يقرب من 147 مليون دولار نقدًا و3 ملايين دولار من وحدات الأسهم المقيدة التي يتم منحها مستقبلًا. ومن المتوقع أن تستكمل عملية الاستحواذ في الربع الأول من عام 2025، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة.

وفي هذه المناسبة قال ستيف فينتز، الرئيس التنفيذي المشارك والمدير المالي لشركة تينابل: يشعر مدراء أمن المعلومات بالإرهاق بسبب تعدد منتجات الأمن المبعثرة والأدوات المعزولة وفرق العمل غير المتكاملة، مما يجعل حماية مؤسساتهم من التعرض للمخاطر مهمة ضخمة. وبصفتنا روّاد إدارة التعرض للمخاطر، فإننا ملتزمون بحل هذا التحدي الهام في مجال الأمن المعاصر – وهو النهج المجزأ لتحديد مخاطر الأمن السيبراني ومكافحتها. وهذا هو جوهر هذه الصفقة - فمن خلال استحواذنا على فولكان، نقوم بتسريع رؤيتنا لـ Tenable One بهدف توحيد الرؤية الأمنية والتحليلات واتخاذ الإجراءات بشكل جذري عبر سطح الهجوم بأكمله – من مراكز البيانات إلى السحابة – للكشف السريع عن الثغرات ومعالجتها، مما يقلل المخاطر التي تهدد الأعمال".

وتخطط تينابل للتوسع في منصتها لإدارة التعرض للمخاطر Tenable One باستخدام قدرات فولكان سايبر المتميزة - بما في ذلك الرؤية المحسنة وتدفقات البيانات الموسعة التي تشمل الأطراف الخارجية، وتعزيز أولويات تقييم المخاطر وتحسين عمليات المعالجة. ومن خلال توحيد وتجميع كميات هائلة من البيانات في أكثر منصات إدارة التعرض شمولاً، تمكّن تينابل المؤسسات من تقليل المخاطر بثقة عبر بيئة العمل بالكامل.

ومن جانبه قال مارك ثورموند، الرئيس التنفيذي المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في شركة تينابل: "لا تقتصر هذه القدرات على كونها مجرد تحسينات تقنية - فهي تمثل تحولاً أساسيًا في كيفية إدارة المؤسسات للمخاطر السيبرانية بشكل شامل في المستقبل. على سبيل المثال، في حين أن وجود منصة أمن سحابية أمر بالغ الأهمية في حد ذاته، فإن قوتها تتضاعف بشكل كبير عند التعامل معها كجزء من نهج شامل لإدارة التعرض. ومن خلال توحيد الأدوات والبيانات المختلفة، فإننا نوفر لفرق الأمن رؤية كاملة لسطح الهجوم لديهم، مما يمكنهم من تحديد أولويات ما هو أكثر أهمية والتصرف بحزم لمعالجة الثغرات".

رؤية موحدة لإدارة التعرض للمخاطر

ومن خلال إضافة قدرات فولكان سايبر، سيكتسب عملاء Tenable One ما يلي:

توسع منظومة البيانات لتشمل البيانات من الطرف الثالث: من خلال التكامل مع أكثر من 100 منتج أمني عبر تقييم الثغرات الأمنية، وتأمين النقاط النهائية وتعزيز أمن البنية السحابية والتطبيقات وتحسين إمكانات استقصاء التهديدات، سيكون بوسع تينابل استيعاب البيانات وتوحيدها عبر مستويات الأمن. يعمل هذا النهج المبسط على توحيد البيانات المهمة وتمكين فرق الأمن من العمل بكفاءة أكبر واستباقية عبر سطح الهجوم بالكامل.

من خلال التكامل مع أكثر من 100 منتج أمني عبر تقييم الثغرات الأمنية، وتأمين النقاط النهائية وتعزيز أمن البنية السحابية والتطبيقات وتحسين إمكانات استقصاء التهديدات، سيكون بوسع تينابل استيعاب البيانات وتوحيدها عبر مستويات الأمن. يعمل هذا النهج المبسط على توحيد البيانات المهمة وتمكين فرق الأمن من العمل بكفاءة أكبر واستباقية عبر سطح الهجوم بالكامل. تحديد أولويات المخاطر بمساعدة الذكاء الاصطناعي : تؤدي منتجات الأمن المنعزلة إلى نشوء نقاط عمياء يزدهر فيها عمل المهاجمين، إذ تترك ثغرات حرجة عبر سطح الهجوم. ويعمل تحديد أولويات المخاطر المعزز على سد هذه الفجوات من خلال دمج معلومات التهديد والسياق، مما يساعد المؤسسات على التركيز على أكثر نقاط الضعف أهمية و تحسين استخدام أدواتها وتقنياتها الأمنية.

: تؤدي منتجات الأمن المنعزلة إلى نشوء نقاط عمياء يزدهر فيها عمل المهاجمين، إذ تترك ثغرات حرجة عبر سطح الهجوم. ويعمل تحديد أولويات المخاطر المعزز على سد هذه الفجوات من خلال دمج معلومات التهديد والسياق، مما يساعد المؤسسات على التركيز على أكثر نقاط الضعف أهمية و تحسين استخدام أدواتها وتقنياتها الأمنية. تدفقات العمل الآلية لعلاج التعرض : تضمن الإصلاحات المحسنة باستخدام الحملات الآلية والعلامات والإجراءات المتقدمة وصول مشكلات الأمن إلى أعضاء الفريق المناسبين، إلى جانب الإجراءات التصويبية الصحيحة لمعالجة التعرض بشكل آلي سريع أينما حدث.

: تضمن الإصلاحات المحسنة باستخدام الحملات الآلية والعلامات والإجراءات المتقدمة وصول مشكلات الأمن إلى أعضاء الفريق المناسبين، إلى جانب الإجراءات التصويبية الصحيحة لمعالجة التعرض بشكل آلي سريع أينما حدث. قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة: عبر الاستفادة من مجموعة بيانات المخاطر الموحدة، تضع تينابل الأساس لقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للتعامل مع التعرض للهجمات، والتي ستحدث ثورة حقيقية في كيفية إدارة العملاء للمخاطر والتخفيف منها عبر مختلف مستويات الأمن.

وفي تعليقه على الأمر قال يانيف بار-دايان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فولكان سايبر: "يسعدنا التحالف مع تينابل ودمج قدرات فولكان سايبر ضمن منصة Tenable One لإتاحة العامل مع كافة جوانب إدارة التعرض بشكل متفرد يغطي سطح الهجمات بالكامل. وللمرة الأولى سيكون بوسع فرق الأمن دمج نتائج وبيانات التعرض من مصادر متعددة في واجهة واحدة تتيح لهم التصرف السريع والفعال، ويسرنا بدء العمل مع تينابل وعملائها لتمكينهم من معالجة مخاطر التعرض."

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