القاهرة، مصر؛ أعلنت كل من شركة تيلدا وماستركارد عن تعاونهما لإطلاق حل متكامل في مصر يجمع المدفوعات اليومية ومحافظ الاستثمار داخل تطبيق تيلدا، في خطوة تستهدف بناء منظومة مالية رقمية موحدة.

من خلال الاستفادة من تقنيات ماستركارد المتقدمة، تعيد تيلدا صياغة تجربة الخدمات المالية لتكون أكثر شمولًا وسهولة وتكاملًا. ويسهم هذا التعاون في إتاحة الوصول إلى أسواق رأس المال لشريحة أوسع من المستخدمين، بما يمكّنهم من الاستثمار بثقة دون الحاجة إلى خبرات متخصصة، ويدعم مسيرة التحول المالي الرقمي في مصر.

وفي هذا الإطار، يمكن للمستخدم فتح حساب استثماري باستخدام بطاقة الرقم القومي، حيث تتيح منصة تيلدا نظامًا رقميًا متكاملاً لمتابعة أسعار السوق، وإجراء المعاملات، وتمويل المحافظ الاستثمارية في أي وقت. تُحوّل الأرباح مباشرة إلى بطاقة تيلدا دون تأخير أو رسوم؛ مما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في الإنفاق أو الادخار أو سحب أموالهم بسهولة.

وتعليقا على التعاون، صرح أحمد صباح، الرئيس التنفيذي لشركة تيلدا، قائلاً: "تأسست تيلدا برؤية طموحة لإعادة تعريف تجربة الخدمات المالية. واليوم، يُمثل دمج المدفوعات اليومية ومحفظة الاستثمار في تطبيق واحد، من خلال تعاوننا مع ماستركارد، نقلة نوعية تمنح الأفراد تحكماً فورياً في أموالهم. إننا نفخر بتعاوننا مع ماستركارد؛ فقد ظلّ دعمهم المستمر عاملاً محورياً في تحويل هذه الرؤية إلى واقع، يمكّن المستخدمين من بناء ثرواتهم بكفاءة واستدامة."

من جانبه، علّق محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر والعراق ولبنان وسوريا، قائلاً: "يجسّد تعاوننا مع تيلدا خطوة مهمة في تطور الخدمات المالية في مصر. فمن خلال دمج إمكانيات ماستركارد الرقمية داخل منصة تيلدا، نعمل على بناء حلقة وصل سلسة بين المدفوعات اليومية وفرص الاستثمار، بما يمنح المستخدمين قدرة فورية على إدارة وتنمية ثرواتهم. إننا نعيد معًا تعريف الشمول المالي، وندعم رؤية مصر نحو بناء نظام مالي رقمي موحّد بالكامل."

يعكس هذا التعاون، الذي يجمع ابتكارات تيلدا مع شبكة ماستركارد العالمية وخبرتها، التزامًا راسخًا بدعم نمو منظومة التكنولوجيا المالية في مصر. ومع تطور القطاع، يصبح توفير الخبرات والتقنيات الحديثة وعقد الشراكات المناسبة عاملًا أساسيًا لتمكين شركات التكنولوجيا المالية من التوسع وتحقيق أثر حقيقي.

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