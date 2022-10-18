دبي ، الامارات: استضافت تيك توك – المنصة الرائدة للفيديوهات القصيرة عالميًا- أول قمة للصحة النفسية في مصر خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، وأطلقت حملة #EndTheStigma #كلنا_معاك، بمشاركة مستخدمين من جميع أنحاء الشرق الأوسط، لمعرفة المزيد حول كيفية حماية صحتهم النفسية، سواء في العالم الحقيقي أو الرقمي، ويأتي ذلك في إطار جهود تيك توك المستمرة من أجل سلامة المستخدم، والتزامها ببناء مساحة آمنة تتيح لكل فرد في المجتمع التعبير عن نفسه بكل شفافية.

تهدف قمة تيك توك للصحة النفسية وحملة #EndTheStigma #كلنا_معاك إلى توجيه المجتمع لضمان حصول الجميع على الموارد التي يحتاجونها لدعم صحتهم النفسية، وتبادل ومشاركة تجربتهم الشخصية مع بعضهم البعض، مع التزام تيك توك بخلق عالم يتمتع فيه كل فرد بمنظومة داعمة لتعزيز صحته النفسية، خاصةً في العصر الرقمي.

خلال القمة وأثناء حلقة نقاش تفاعلية، كان الضيوف قادرين على التعلم بشكل مباشر من خبراء الصحة النفسية المعتمدين، حول كيفية العناية بصحتهم النفسية وتحديد علامات ما إذا كانوا هم أو أي شخص يهتمون به يحتاجون إلى رعاية ودعم نفسي، وتضمنت هذه المناقشة المثمرة تعزيز الاهتمام بصحتنا النفسية وامتلاك الشجاعة للتعبير عن مشاكلنا مع من نثق بهم والبحث عن كافة وسائل الدعم الممكنة.

تضمنت بعض النصائح التي شاركتها لجنة الخبراء المعتمدين كيفية التحكم في جسدنا عندما يواجه حالة "المواجهة أو الهروب"، والحضور بمشاعرنا، وممارسة الوعي والإدراك اللحظى من خلال التأمل، وأخذ استراحة من التعرض للشاشات كل 20 دقيقة، والتوعية بأي آثار محتملة يمكن أن تضر بصحة الفرد النفسية وراحته.

بالإضافة إلى ذلك، تمكن الضيوف من معرفة المزيد حول موارد الصحة النفسية في تيك توك، بما في ذلك دليل الصحة ومركز الأمان وإعدادات الأمان داخل التطبيق، للمساعدة في حماية المجتمع أثناء مشاركة تجاربهم وقصصهم حول الصحة النفسية الخاصة بهم. تشمل خصائص الأمان هذه إدارة وقت الشاشة وتداخلات البحث، وإنذارات المحتوى، وكيف تتصدى المنصة للتنمر والمضايقات.

كما عُقدت جلسة علاج بالفن (بالرسم) أثناء القمة، حيث تمت دعوة الضيوف للاستمتاع بالطبيعة والتأمل، واستخدام الرسم بحرية لإطلاق العنان لمشاعرهم.

على الرغم من أن تيك توك كانت دائمًا مساحة للبهجة والترفيه، فهي أيضًا مساحة للمجتمع، يمكن لكل أفراده مشاركة تجاربهم الشخصية الفريدة، بما في ذلك المتعلقة بصحة الفرد النفسية والتى تمثل جزءاً لا يتجزأ من مهمة تيك توك لدعم مجتمعهم أثناء مشاركتهم لخبراتهم ومواردهم المفيدة، وإنشاء روابط جديدة وذات مغزى عبر المنصة للمساهمة في إنهاء الشعور بالخجل المرتبط بالمرض النفسي من خلال حملة #كلنا_معاك وجاءت قمة تيك توك للصحة النفسية كدليل على ذلك.

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عن منصة "تيك توك"

هي منصة رائدة عالمياً لتصوير مقاطع الفيديو القصيرة عبر الجوّال. وتكمن مهمتنا في إلهام الناس وإثراء حياتهم من خلال منحهم القدرة على التعبير الإبداعي وتزويدهم بتجربة غنية وممتعة وإيجابية. تنتشر مكاتب تيك توك في كل من لوس أنجلوس ونيويورك ولندن وباريس وبرلين ودبي ومومباي وسنغافورة وجاكرتا وسيؤول وطوكيو.

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