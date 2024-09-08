الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة تيكر، الرائدة في حلول تكنولوجيا المطاعم في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق تطوير جديد لخدمات دووك (Dook)، يتضمن إضافة Aggregation Service API. هذه الخطوة تمثل تطورًا مبتكرًا يهدف إلى تمكين المطاعم من زيادة مبيعاتها عبر قنوات بيع منخفضة التكلفة، من خلال التعاون مع تطبيقات الطرف الثالث وSuper Apps. يتيح دووك للمطاعم الانضمام إلى هذه المنصات الرائدة، مما يعزز من قدرتها على الوصول إلى جمهور أوسع وزيادة مبيعاتها بشكل فعال.

يعمل دووك على تعزيز الحضور الرقمي للمطاعم من خلال تمكين تطبيقات الطرف الثالث وSuper Apps من عرض قوائم الطعام والترويج لها مباشرةً لعملائها. ومع زيادة المبيعات، يسهم هذا الحل في خفض التكاليف التسويقية، مما يتيح للمطاعم فرصة الوصول إلى قاعدة واسعة من المستهلكين الذين يعتمدون على هذه التطبيقات في حياتهم اليومية.

وفي هذا الإطار، صرّح السيد عبدالله السعدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تيكر: "إن تطوير دووك يعكس التزامنا المستمر بتقديم حلول مبتكرة ومتقدمة تلبي احتياجات قطاع المطاعم. دووك ليس مجرد أداة تقنية، بل هو خدمة حيوية تمكّن المطاعم من استغلال الفرص الرقمية المتاحة في السوق لتحقيق نمو ملموس في مبيعاتها."

يأتي هذا التطوير استجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع الضيافة، حيث يوفر للمطاعم الأدوات اللازمة لتحقيق نجاح مستدام في بيئة رقمية معقدة ومتطورة. ويعد هذا المنتج جزءًا من رؤية تيكر الشاملة لدعم الابتكار في قطاع الضيافة، من خلال تقديم حلول تقنية متقدمة مصممة خصيصًا لمواكبة التحولات المستمرة في هذا المجال.

نبذة عن تيكر

تيكر هي شركة سعودية رائدة في تطوير حلول تقنية مبتكرة لقطاع المطاعم. تأسست تيكر عام 2019 وتركز على تقديم منتجات وخدمات تهدف إلى تحسين العمليات التشغيلية وزيادة المبيعات للمطاعم الكبيرة والمتوسطة الحجم.

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