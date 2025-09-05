دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصبح بإمكان المستأجرين والملاك في الإمارات الآن استخدام منصة "تيرن ريووردز" (Tern Rewards) مجانًا تمامًا، دون أي رسوم إضافية أو حتى رسوم بطاقات الائتمان، لتحويل دفع الإيجار إلى تجربة رقمية مبتكرة تمنح قيمة اقتصادية حقيقية. يشكّل دفع الإيجار نسبة كبيرة من إنفاق الأسر في الإمارات تصل إلى 30–40% من الدخل الشهري، ومع اعتماد الكثيرين على الشيكات المؤجّلة وارتفاع تكاليف المعيشة، توفّر هذه المنصة بديلاً رقميًا أكثر مرونة وكفاءة لجميع الأطراف.

في هذا الإطار، تم إطلاق منصة "تيرن ريووردز" (Tern Rewards) أول حل رقمي من نوعه في الإمارات يتيح سداد الإيجار عبر بطاقات الائتمان من دون رسوم إضافية، وتهدف إلى تحديث قطاع الإيجار في الإمارات، مع التركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للأسر والمجتمع. توفر المنصة للمستأجرين إمكانية دفع الإيجار مباشرة عبر البطاقات الائتمانية الإماراتية، مع نقاط مكافآت يمكن استبدالها لدى مئات المتاجر والخدمات، ما يسهم في تعزيز القدرة الشرائية للأسر وتحويل جزء من النفقات الشهرية إلى قيمة اقتصادية ملموسة.

كما تسهم "تيرن ريووردز" في تحسين كفاءة القطاع العقاري، من خلال تسوية المدفوعات فورًا وتقليل الحاجة للشيكات الورقية، ما يقلل المخاطر التشغيلية على الملاك ومديري العقارات. وتعكس الشراكات الموقعة مع أبرز الملاك ومديري العقارات في دبي، مثل شركة الزرعوني العقارية ومجموعة السياح ومدينة دبي المستدامة، الثقة في قدرة المنصة على تحسين تجربة الإيجار على نطاق واسع.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا النوع من الحلول الرقمية يسهم في دعم الاستقرار المالي والاجتماعي، ويتيح للمستأجرين الحصول على عائد من أكبر نفقاتهم وتتبعها وإدارتها بشكل أفضل، ويشجع المستهلكين على الاستفادة من الفرص الرقمية لزيادة الوفورات. كما تعمل هذه المنصة على رفع كفاءة السوق العقاري، وتقليل المخاطر التشغيلية على الملاك، ما ينعكس إيجاباً على تحفيز النمو المستدام في السوق العقاري الإماراتي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي.

من جانبه، قال سعيد السيد، الشريك المؤسس في "تيرن ريووردز": "نسعى إلى تحويل الإيجار من عبء مالي إلى تجربة اقتصادية ذكية ومجزية، تمنح المستأجرين قيمة ملموسة وتوفر للملاك وسيلة آمنة وسريعة لتحصيل الإيجارات من دون تكاليف إضافية. وبفضل هذه المزايا، تسهم المنصة في دعم النمو العقاري في الإمارات وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتحول الرقمي والابتكار المالي."

حول منصة "تيرن ريووردز"

تتيح المنصة دفع الإيجار باستخدام البطاقات الائتمانية الإماراتية، مع نظام نقاط مكافآت قابل للاستخدام لدى آلاف المتاجر والخدمات. وتعمل وفق أنظمة مصرفية مرخصة لضمان الأمان والكفاءة في عمليات الدفع والتسوية، مما يوفر تجربة أكثر مرونة وشفافية لكل من المستأجرين والملاك.

