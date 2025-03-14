تتيح للملاك إدارة محافظهم العقارية بكفاءة أكبر، مما يضمن لهم تدفقات مالية منتظمة وحصولهم على المدفوعات في مواعيدها .

استخدام "تيرن ريووردز" مجاني تمامًا (لا توجد رسوم على بطاقات الائتمان أو رسوم مكافآت للمستأجرين أو الملاك/مديري العقارات).

تحظى " تيرن ريووردز" بدعم نخبة من المستثمرين البارزين في قطاع التكنولوجيا المالية، من بينهم " فينتشر سوق " ، الصندوق الاستثماري الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و"بيلد فينتشر".

تيرن ريووردز" بدعم نخبة من المستثمرين البارزين في قطاع التكنولوجيا المالية، من بينهم فينتشر سوق ، الصندوق الاستثماري الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و"بيلد فينتشر". تندرج المنصة ضمن مبادرة " ريس للابتكار العقاري" التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى رقمنة الخدمات والمدفوعات لتوفير تجربة أكثر سلاسة للعملاء .

دبي، الإمارات العربية المتحدة، في تطور غير مسبوق يشكل نقلة نوعية في سوق العقارات في الإمارات، أطلقت "تيرن ريووردز" منصة رقمية مبتكرة تتيح للمستأجرين سداد الإيجار بسهولة عبر بطاقات الائتمان، مع الاستفادة من مكافآت مضاعفة مجزية، تندرج هذه المنصة المبتكرة ضمن مبادرة "ريس للابتكار العقاري" التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، قد نجحت في إتمام جولتها التمويلية التمهيدية، حيث نجحت في جمع 1.5 مليون دولار. كما استطاعت المنصة استقطاب مجموعة من كبار الملاك للانضمام إلى "تحالف تيرن"، وهي شبكة حصرية تتيح لأعضائها الاستفادة من مزايا مبتكرة في إدارة وتأجير عقاراتهم. ولاتزال الشبكة مفتوحة لاستقبال طلبات الانضمام من جميع الملاك، بما في ذلك الملاك الأفراد.

وتهدف منصة "تيرن ريووردز"، من خلال الدمج بين المرونة المالية والتكنولوجيا المتطورة، إلى إعادة تعريف العلاقة بين المستأجرين والملاك، مقدمةً نهجًا مبتكرًا وأكثر كفاءة في عمليات الدفع، بما يحدث ثورة حقيقية في قطاع الإيجارات.

تتيح منصة سداد الإيجار المجانية للمستأجرين إمكانية دفع الإيجار بسهولة باستخدام بطاقات الائتمان، وفي المقابل كسب نقاط المكافآت على بطاقاتهم الائتمانية بالإضافة إلى نقاط "تيرن"، التي يمكن استبدالها لدى مجموعة واسعة من أبرز العلامات التجارية، بما في ذلك أمازون، نون، آي تيونز، نتفليكس، سنتر بوينت، فوكس سينما، دو، اتصالات، كارفور، وياس ووتر وورلد، إلى جانب العديد من العلامات التجارية الرائدة الأخرى.

وإلى جانب مكافأة المستأجرين، توفر منصة "تيرن ريووردز" للملاك أداة سلسة ومجانية بالكامل تتيح لهم مراقبة وإدارة محافظهم العقارية بكفاءة عالية، حيث تسعى "تيرن"، من خلال الجمع بين الابتكار والراحة، إلى إحداث ثورة في قطاع الإيجارات، مما يجعل تجربة التأجير أكثر فائدة وفعالية للجميع.

تعقيبا على الموضوع، قال سعيد السيد، الشريك المؤسس في تيرن ريووردز: "لم يشهد قطاع الإيجارات وأساليب سدادها أي تطور يُذكر منذ عقود. نحن في تيرن نعيد صياغة تجربة الإيجار عبر تحويل أكبر نفقات الأفراد إلى فرص مجزية، لا سيما أن استخدام هذا النموذج أثبت نجاحه في أسواق أخرى، وهو بلا شك يمثل مستقبل قطاع الإيجارات في كل مكان. وليس من المستغرب أن نشهد إقبالًا هائلًا من الشركاء والملاك منذ الإطلاق، ونتوقع أن نستحوذ على غالبية مدفوعات الإيجار في الإمارات خلال السنوات القليلة المقبلة."

ومن جانبه، قال محمد شيتو، الشريك المؤسس: "يتماشى التحول نحو المدفوعات الرقمية للإيجارات بشكل مثالي مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير حلول الدفع الحديثة وتعزيز الابتكار الرقمي عبر القطاعات الحيوية، كما أنه يسهم في دعم استراتيجية الحكومة الرقمية للإمارات، التي تسعى إلى دمج التحول الرقمي في جميع المبادرات الحكومية، مما يسهم في بناء منظومة متكاملة قائمة على التكنولوجيا."

تفخر "تيرن ريووردز" بنجاحها في جذب استثمارات من أبرز قادة القطاع، بما في ذلك كبار الرؤساء التنفيذيين لشركات العقارات وإدارة الممتلكات، مستفيدةً من خبراتهم العميقة وتجاربهم الراسخة في مجالات العقارات والتأجير. هذا الدعم لا يعزز الثقة في منصة "تيرن ريووردز" فحسب، بل يسرّع أيضًا من تنفيذ رؤيتنا في إعادة تعريف مدفوعات الإيجار من خلال الابتكار الرقمي والشراكات الاستراتيجية.

تحظى "تيرن ريووردز" بدعم مستثمرين بارزين في قطاع التكنولوجيا المالية، بما في ذلك "فينتشر سوق" صندوق رأس المال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يتمتع بمحفظة عالمية، وبيلد، إحدى أبرز شركات رأس المال المخاطر المتخصصة في الاستثمارات التكنولوجية في المراحل المبكرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

للراغبين في الاطلاع على الكيفية التي تُحدث بها "تيرن" ثورة في مجال دفع الإيجار وتوفير فوائد جديدة لكل من المستأجرين والملاك، يمكنكم زيارة موقع "تيرن ريووردز" من خلال الرابط التالي: https://ternrewards.com

نبذة عن "tern rewards":

تهدف "تيرن ريووردز" إلى تحويل مدفوعات الإيجار الروتينية إلى تجارب مجزية. وبالتعاون الوثيق مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال مبادرتهم "ريس"، نفخر بتقديم أول برنامج ولاء شامل للمستأجرين في الإمارات. مع "تيرن"، يكسب المستأجرون مكافآت عند سداد الإيجار! مما يحول المعاملة اليومية إلى فرصة للتوفير والفوز. كما توفر منصتنا للملاك أداة مجانية وسهلة الاستخدام تتيح لهم مراقبة وإدارة محافظهم العقارية بكفاءة عالية."تيرن" تجعل تجربة الإيجار مجزية للجميع.

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