• مبيعات العقارات السكنية فائقة الفخامة في دولة الإمارات والتي تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار أمريكي تضاعفت في عام 2023 لتصل إلى 2.3 مليار دولار أمريكي

• الشركة تتطلع إلى تكريس خبرتها التي تزيد عن 40 عاماً في دولة الإمارات

• محللو السوق يتوقعون نمو قطاع العقارات الفاخرة بنسبة تتراوح بين 10-13% في عام 2024



دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت تيراسيل بروبرتيز، الشركة الرائدة في مجال تطوير العقارات الفاخرة، عن عزمها توسيع محفظتها العقارية في دولة الإمارات والمساهمة في رسم ملامح جديدة لمشهد العقارات فائقة الفخامة على المستوى المحلي، بالاعتماد على منهجيتها المتمحورة حول التصميم والتزامها الراسخ بأعلى معايير التميز في مجال التطوير العقاري. وتشكل الشركة جزءاً أساسياً من محفظة مجموعة تيراسيل التي تأسست في عام 1985، حيث اكتسبت مكانةً رائدةً في السوق العقارية بدولة الإمارات خلال فترة قصيرة، بفضل عروضها الاستثنائية والفريدة التي طرحتها في السوق.



ونجحت الشركة بعد خمس سنوات فقط من تأسيسها بتجسيد قيمها الأساسية في جميع العقارات التي طورتها، والتي يبرز منها مشروع ذا إمبريال الفاخر في دبي هيلز، أحدث مشاريع الشركة، حيث حقق في شهر ديسمبر الماضي الرقم القياسي لأعلى سعر للقدم المربعة في عقار غير مطل على الواجهة البحرية للخليج العربي. ويُعزى نجاح الشركة بشكلٍ رئيسي إلى خبرة فريقها من المختصين والمتمرسين، الذين يطورون جميع المشاريع وفق أعلى مستويات الإتقان والحرفية.



ومع ازدهار سوق العقارات الفاخرة في دولة الإمارات وتنامي التركيز على المشترين من أصحاب المليارات، لا سيما بعد بيع 176 منزل بقيمة 845 مليون دولار خلال النصف الثاني من عام 2023 وبيع 219 عقار سكني فاخر على مدار العام نفسه[1]، يتوقع المحللون نمو قطاع العقارات الفاخرة بنسبة تتراوح بين 10-13% في عام 2024[2]، مدفوعاً بزيادة الطلب على العقارات التي تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار أمريكي. ونجحت تيراسيل بروبرتيز بدخول سوق العقارات الفاخرة في دولة الإمارات وترسيخ حضورها فيه بفضل التزامها الراسخ بتقديم أعلى معايير الجودة لعملائها المميزين. واستناداً إلى استراتيجيتها الشاملة في تطوير العقارات، تعتزم الشركة توسيع نطاق حضورها وإرساء معايير جديدة للحرفية والجودة والتصميم في عالم العقارات الفاخرة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أوجوال جويل، مدير مجموعة تيراسيل:"يسرنا تعزيز حضورنا وتوسيع أعمالنا في دولة الإمارات، لا سيما أننا وجدنا فرصة مميزة في سوق العقارات الفاخرة بالدولة، ونسعى إلى تلبية الاحتياجات الفريدة للعملاء المميزين من خلال تطوير مشاريع فاخرة وفق أعلى معايير الجودة. ونجحنا في ترسيخ مكانتنا كمطور حصري يلبي احتياجات الباحثين عن العقارات المصممة بإتقان، بالاعتماد على خبرتنا التي تمتد لأربعين عاماً في مجال تصميم وتطوير العقارات الفاخرة، والتي تضمن لعملائنا عملية بناء سلسة بدءاً من مرحلة وضع المفهوم ووصولاً إلى مرحلة الإنجاز. ونهدف في تيراسيل بروبرتيز إلى إرساء معايير جديدة لعمليات تسليم المشاريع وتوفير أعلى مستويات الجودة والتصميم. وأشرف بشكلٍ شخصي على تصميم جميع المشاريع بحرصٍ وإتقانٍ شديدين لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا المميزين ممن يبحثون عن أعلى معايير الفخامة المعهودة في دبي."



وشهدت دبي خلال العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في مبيعات العقارات فائقة الفخامة التي تقدر قيمتها بأكثر من 30 مليون دولار أمريكي، إذ تم تسجيل 56 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار دولار أمريكي، وهو ضعف إجمالي المبيعات المسجل في العام الذي سبقه[3]. وتخطط تيراسيل بروبرتيز إلى تعزيز مساهمتها في النجاح المستمر لقطاع العقارات في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة. ويزخر سجل الشركة بالكثير من الإنجازات المميزة، بما فيها تسجيل أعلى سعر للقدم المربعة لمكتب قامت ببنائه وبيعه في بوليفارد بلازا عام 2019، وعادت لتحطم الرقم نفسه في عام 2021 بمكتب آخر في المنطقة ذاتها. وتعتزم شركة تيراسيل الإعلان عن خطط تطوير جديدة في دبي خلال الأشهر المقبلة، لدعم قطاع العقارات الفاخرة في دولة الإمارات ورفد اقتصاد الدولة.



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لمحة حول تيراسيل بروبرتيز:

تهدف تيراسيل بروبرتيز، الشركة الرائدة في مجال تطوير العقارات الفاخرة، إلى بناء عقارات راقية تلبي أنماط حياة العملاء المميزين. وانطلاقاً من تركيزها على العملاء، تحرص الشركة على توفير مساحات تجمع بين اللمسات الفنية والجوانب العملية والتصاميم المتقنة والفريدة.



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