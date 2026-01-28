رضا: رفع الاستثمارات 3 مليارات جنيه لدعم التحول الأخضر.. ووقف تصدير "الكلنكر" نهائياً للحفاظ على البيئة

جنينة: أسهم الأسمنت "الحصان الرابح" في 2025 بنمو تجاوز 600%.. والمبيعات المحلية ستصل لـ 57.6 مليون طن في 2026

القاهرة : في إطار حرصها على تعزيز الشفافية حول القطاعات الصناعية الاستراتيجية، نظمت مجموعة تيتان مصر، الشركة الرائدة في توفير مواد البناء الرئيسية، بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس، ورشة عمل إعلامية متخصصة تحت عنوان "الصورة الكاملة لصناعة الأسمنت"، لتعميق الفهم بقطاع صناعة الأسمنت ومواد البناء، وتسليط الضوء على البيئة الاقتصادية الكلية وتأثيرها على هذا القطاع الحيوي.

شهدت الورشة حضوراً بارزاً من قيادات المؤسستين، يتقدمهم الأستاذ عمرو رضا الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر، والأستاذ هاني جنينة رئيس قسم البحوث في الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، ونخبة من ممثلي وسائل الإعلام الاقتصادية والمتخصصة.

واستهدفت الورشة تقديم رؤية تحليلية معمقة عن قطاع الأسمنت في مصر باعتباره أحد الركائز الأساسية لقطاع التشييد والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية، تربط بين المشهد الاقتصادي الكلي وديناميكيات سوق مواد البناء، وركزت على كيفية تحويل رؤى الاستدامة من مجرد خطط استراتيجية إلى ممارسات تشغيلية يومية تسهم في دعم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى فرص التصدير الإقليمية. بجانب عرض التحديات التي يواجهها القطاع مثل ارتفاع التكاليف، ومتطلبات التمويل، ومستويات التنافسية.

وفي هذا السياق صرح الأستاذ عمرو رضا، الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر، قائلًا: "تأتي هذه الورشة الإعلامية في إطار حرصنا على توضيح الصورة الكاملة لصناعة الأسمنت في مصر، ودور تيتان مصر في قيادة التحول نحو استدامة حقيقية في القطاع. ونحن نترجم هذا الدور من خلال خطة استثمارية طموحة، حيث ارتفعت استثماراتنا لتصل إلى 3 مليارات جنيه فى الفترة من (2025 إلى 2029) لتطوير المصانع ودعم عمليات التدوير والتحول الأخضر. فعلى صعيد التصدير، نستهدف تصدير مليون طن هذا العام بعوائد تقترب من 50 مليون دولار، مع اتخاذ قرار استراتيجي منذ عام 2024 بوقف تصدير الكلنكر تماماً للحفاظ على البيئة والاكتفاء بتصدير الأسمنت فقط، وهو ما يتماشى مع التزامنا بدعم رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050."

واختتم رضا، تصريحه قائلًا: "نسعى لجعل الاستدامة عنصرًا أساسيًا للتنافسية والابتكار ، فمن خلال التوسع في إنتاج الأسمنت الأخضر منخفض الكلنكر والاعتماد على الوقود البديل عبر شركتنا المتخصصة (GAEA) شركة الطاقة البديلة الخضراء، نترجم استراتيجيتنا إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع ، بما يسهم في تحقيق الاقتصاد الدائري و الحياد الكربوني للصناعة الوطنية."

ومن جانبه قال الأستاذ هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية: "تمثل صناعة الأسمنت قطاعاً استراتيجياً للاقتصاد المصري، وقد شهد عام 2025 تحولاً جذرياً في أداء الشركات المدرجة التي سجلت طفرة قياسية في أرباحها وهوامشها التشغيلية. هذا الأداء جاء مدفوعاً بوصول سعر طن الأسمنت (OPC) إلى ذروة الدورة السعرية عند 80 دولاراً للطن، وهو الارتفاع الذي نتج عن إغلاق فجوة العرض والطلب لأول مرة منذ عام 2008، حيث قفزت نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 98% في 2025 مقارنة بـ 77% في عام 2024.

وتابع جنينة، قائلًا: "إن هذه المتغيرات جعلت من أسهم الأسمنت 'الحصان الرابح' والأفضل أداءً في البورصة المصرية خلال عام 2025 بنسب نمو وصلت إلى +626% لبعض الشركات. نحن نفخر بمشاركة تيتان مصر في هذه الورشة، كونها تمثل نموذجاً للقدرة على التكيف مع ديناميكيات السوق، خاصة مع توقعاتنا باستمرار قوة المبيعات المحلية لتصل إلى 57.6 مليون طن خلال عام 2026."

وتضمنت الفعالية مناقشة الطبيعة كثيفة الاستهلاك للطاقة لصناعة الأسمنت، وأهمية إعادة تعريف أساليب الإنتاج لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة. كما تم تسليط الضوء على دور تيتان مصر كجزء من مجموعة تيتان العالمية في تقديم حلول بناء مستدامة، من خلال مصانعها في الإسكندرية وبني سويف وشركة الخرسانة الجاهزة والركام، إضافة إلى شركة الطاقة البديلة الخضراء (GAEA)، والتي تمثل نموذجًا عمليًا لتحويل استراتيجية الاستدامة إلى واقع تشغيلي ملموس، عبر دمج الوقود البديل، رفع معدل الإحلال الحراري، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، مع الالتزام بالمعايير الدولية للصحة والسلامة واستخدام الحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

