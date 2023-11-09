بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك

فلتر وزيت محرك مجانا للسيارات الخاضعة للحملة

الإصلاح مجاني 100%

القاهرة- أعلنت مجموعة شركات تويوتا ايجيبت عن تنشيط حملة استدعاء لبعض سيارتها بهدف فحص الوسائد الهوائية للتأكد من سلامتها ومطابقتها لمعايير الأمان والسلامة وتغييرها إذا لزم. ولحث العملاء على فحص سياراتهم تقدم الشركة – ولفترة محدودة – هدية زيت وفلتر مجانا للسيارات المتضمنة في حملة الاستدعاء.

يأتي ذلك استكمالاً للحملة التي بدأت في عام 2015، حينما لوحظ إمكانية تمزق الوسادة بعد فتحها في بعض السيارات، الأمر الذي قد يعرض الراكب للإصابة في حال وقوع حوادث جسيمة.

يشمل هذا الاستدعاء، والذي يتم بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، بعض السيارات التي تم بيعها في السوق المصري ومنها كورولا موديل عام 2002 وحتى 2013 وياريس سيدان موديل عام 2005 وحتى 2012 وياريس هاتشباك موديل عام 2013 الى 2015 وافانسيس موديل عام 2003 الى 2008 كما تمتد الحملة للسيارات الخليجية الصنع بنفس الموديلات المذكورة سابقا.

تستمر فعاليات الحملة بجميع مراكز خدمة تويوتا إيچيبت في مصر، حيث يتم فحص الوسائد الهوائية واستبدال قطع الغيار المطلوبة في السيارات المعنية بهذا الاستدعاء حسب تعليمات شركة تويوتا العالمية بالمجان وبدون تحمل العميل لأي تكلفة على الإطلاق، وذلك بأسبقية الحجز بعد تحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه للسيارة مشمولة ضمن الحملة، حيث خصصت تويوتا ايجيبت خط هاتفي مباشر على الخط الساخن 16550 لتوجيه العملاء بتحديد ما اذا كان موديل السيارة يقع ضمن قائمة الموديلات المشمولة في الحملة.

علاوة على تقديم الخدمة بالمجان للعملاء، تمنح تويوتا ايجيبت للعملاء الخاضعين لحملة الاستدعاء هدية تشمل فلتر زيت وزيت محرك تويوتا الأصلي للسيارة في حال خضوع السيارة للاستدعاء بعد اجراء استبدال الأجزاء المعيبة بالسيارة وذلك لفترة محدودة.

يأتي الإعلان عن الحملة كإجراء وقائي في إطار حرص الشركة على الاطمئنان على أمن وسلامة العملاء، وكفاءة منظومة سيارتهم.

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