استكمالاً لاستراتيجيتها الهادفة للتوسع الجغرافي

منصف: افتتاح الفرع الجديد يؤكد اهتمام تويوتإ إيجيبت بتلبية احتياجات عملائها في جميع أنحاء الجمهورية

القاهرة: استكمالاً لاستراتيجيتها الهادفة للوصول لكل عملائها في جميع أنحاء الجمهورية، افتتحت مجموعة شركات تويوتا إيجيبت أحدث مراكزها المتكاملة في محطة شيل أوت - الأوتوستراد بمنطقة المعادي لتوفير خدمات مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة المعتمدة وخدمات ما بعد البيع ؛ صيانة، مبيعات قطع الغيار الأصلية وزيوت تويوتا الأصلية ، ويأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار حرص المجموعة على خدمة عملائها وتلبية كافة متطلبات مالكي العلامة اليابانية الرائدة.

ويوفر الفرع الجديد لملاك تويوتا من مناطق المعادي والبساتين والمقطم والمناطق المحيطة بها، خدمات ما بعد البيع المتكاملة؛ الصيانة الدورية والأعمال الميكانيكية لسيارات الركاب وكذلك سيارات التجارية من الحافلات تويوتا Coaster، هذا بالإضافة إلي بيع قطع غيار تويوتا الأصلية، الإكسسوارات المختلفة لموديلات تويوتا، وبيع زيوت تويوتا الأصليةTGMO، وكذلك خدمات تغيير الإطارات والبطاريات،

علاوة على ذلك، سيوفر الفرع بالإضافة إلي بيع السيارات الجديدة خدمة أوتومارك لشراء واستبدال سيارات تويوتا المستعملة بأخرى جديدة أو مستعملة معتمدة تخضع لمعايير تويوتا العالمية في الجودة، وقد تم تجهيز الفرع على أعلى مستوى ليليق بعملاء تويوتا ويوفر لهم الراحة والسهولة من خلال أفضل الخدمات.

وبهذه المناسبة صرح السيد/ أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت قائلا: “نشعر بالفخر لافتتاح فرع جديد لعلامة تويوتا في هذه المنطقة، وتوطيد مكانة علامة سيارات تويوتا المتميزة لدى العميل المصري، ونأمل من خلال استراتيجيتنا المتعلقة بالتوسع الجغرافي في مختلف محافظات الجمهورية أن نستكمل نجاحات تويوتا إيجيبت وإرثها العريق في مصر، فضلًا عن خدمة قطاع عريض من عملاء تويوتا الحاليين والمستقبليين."

وأضاف منصف: «إن افتتاح الفرع الجديد يأتي بهدف تطوير خدماتنا وتقديم قيمة أعظم لراحة عملائنا على مستوى الجمهورية، وقد وقع الاختيار على اوتوستراد المعادي بالقاهرة لافتتاح أحدث فروعنا، لتغطية أكبر عدد ممكن من ملاك تويوتا في المناطق القريبة، خاصة وأن الفرع الجديد يعد الأول لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت في هذه المنطقة." وأوضح منصف أن تويوتا إيجيبت مستمرة في خطة توسيع رقعة فروعها في جميع أنحاء الجمهورية، حتى نكون دائماً على مقربة من كافة العملاء أينما كانوا.

ولفت منصف إلى أن تويوتا إيجيبت تختار أماكن فروعها الجديدة بعناية فائقة، حسب دراسات دقيقة تكشف أكثر الأماكن احتياجا لوجود مراكز تويوتا، لا سيما أن فروع المجموعة الحالية تغطي العديد من المحافظات، ومنها القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والعلمين وجنوب سيناء.

وتمتلك “تويوتا إيجيبت” شبكة كبيرة مكونة من 19 موزعاً معتمداً في مختلف أنحاء الجمهورية لتوفير مبيعات السيارات وخدمات ما قبل وما بعد البيع، وكذلك البيع المباشر لقطع الغيار والزيوت الأصلية.

جدير بالذكر أن "مجموعة شركات تويوتا إيجيبت"تأسست عام1979، وتحتفل بمرور أكثر من أربعين عاما في مصر استمرت خلالها في النمو والتطوير لتصبح من العلامات التجارية الرائدة في سوق السيارات المصري وتوفر فرص عمل لنحو أكثر من 850 عاملاً وموظفاً. وتقدم الشركة خدماتها حاليا من خلال شبكة ضخمة لتوفير مبيعات السيارات وخدمات ما بعد البيع وكذلك البيع المباشر لقطع الغيار والزيوت الأصلية لكل عملاء تويوتا على مستوى الجمهورية.

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