نيوم، المملكة العربية السعودية: أعلنت تونومس، الشركة المتخصصة في التقنيات الإدراكية والرقمية التابعة لنيوم، عن افتتاحها "مركز تونومس.نيوم للاتصالات"، أول مرافق الاتصالات والخدمات الرقمية في نيوم.

ويتضمن "تونومس.نيوم للاتصالات" مركز بيانات عالي السعة والكفاءة، معززاً ببنية تحتية متطورة لدعم شبكات الجيل الخامس (5G)، وخدمات الاتصال بالأقمار الصناعية، وشبكات الألياف الضوئية، وتوفير خدمات سحابية موثوقة في كل منطقة نيوم. وستدعم مرافق ومكاتب المركز عملياته اليومية والتعاون مع الشركاء في القطاع.

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم، نظمي النصر: "يعد إطلاق مركز تونومس.نيوم للاتصالات خطوة مفصلية في تطوير منطقة نيوم، إذ إنه يدعم تحقيق رؤيتنا بإنشاء منطقة ذكية ومتميزة تسعى لتحقيق مثالية العيش للأفراد وتضع ذلك ضمن أولوياتها، وستسهم بنيتها التحتية وخدماتها الرقمية في رفع مستوى معيشتهم على أفضل وجه، وسيرفع المركز التنافسية في قطاع تقنيات المعلومات والاتصالات حول العالم، ويدعم الشركات والأفراد الذين يتخذون من نيوم موطناً لهم لتحقيق أهدافهم".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي في تونومس، جوزيف برادلي: "يمثل مركز اتصالات تونومس.نيوم قيمة تقنية مضافة، ويسهم بشكل فعّال في تمكين البنية التحتية الرقمية والحلول الإدراكية في نيوم وحمايتها، كما أنه سيعزز دعم التبادل الآمن والفوري للمعلومات، ما يسهل عملية اتخاذ القرارات بسرعة في جميع قطاعات نيوم. وسيمكّن المركز أيضاً خدمات الذكاء الاصطناعي التنبؤية والحلول الإدراكية، ما يسهم في تحقيق رؤيتنا الرامية لبناء مستقبل مستدام ومثالي للعيش داخل نيوم وخارجها. ولا شك في أن هذا المركز يمثل قفزة نوعية في محفظة خدمات تونومس، ودليلاً على قدرتنا الرائدة عالمياً على إنشاء بنية تحتية تشكل عصباً للابتكار والاقتصاد الرقمي في الوقت نفسه".

ويمتد المركز الجديد على مساحة 18,000م2، ضمن مبنى مؤلف من طابقين يتسع لـ150 موظفاً، وسيكون بمثابة محطة للتعاون الدائم مع مزودي حلول الاتصالات وشركاء التقنية، لتعزيز الابتكار والتطوير المستمر لقدرات الشبكة الرقمية في نيوم. وسيسمح الموقع الاستراتيجي للمركز في أوكساچون بالاستفادة من منظومة الابتكار الواسعة في المدينة الصناعية، لتقديم شبكات آمنة ومرنة وذات قدرات عالية، تسهم في نشر التقنيات والبنية التحتية المستقلة، ودعم الصناعات المتقدمة والنظيفة، وتوفير الميزات التنافسية للمستأجرين مستقبلاً.

وسيعمل المركز على تشغيل شبكة معززة بالبرمجيات والخدمات السحابية الموثوقة والمحمية باستمرار، ومن المتوقع أن تغطي ما يصل إلى 60 موقعاً و1,800 مبنى، وأن يستفيد منها نحو 300 ألف موظف وعامل مطلوبين في نيوم بحلول عام 2025م، وسيسهم في دعم 200 مليون جهاز متصل بالإنترنت في نيوم بحلول عام 2030م. كما أن خدمات المركز ستتكامل مع الشبكات والخدمات الرقمية المحلية والدولية الرئيسية، الحالية والمستقبلية، ما يضمن تقديم تجربة سلسة لدى المستخدم النهائي.

ويمثل المركز عنصراً رئيسياً لتحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في نيوم، وسيوفر واحدة من أفضل وأسرع شبكات الاتصال في العالم. وسيوفر المركز، من خلال موقعه الاستراتيجي ضمن أوكساچون، نطاقاً ثابتاً وموثوقاً يزيد من سرعة تبادل المعلومات وعملية اتخاذ القرارات، ويدعم متطلبات عمليات البناء والإنشاء في منطقة نيوم، ويوفر خدمات اتصال آمنة من دون انقطاع للأعداد المتنامية من السكان والشركات، ما يخفض تكاليف أنشطتهم المتنوعة.

وستكون شبكات نيوم قادرة على الاستجابة للمتطلبات المستقبلية، ودعم الجيل التالي من التقنيات والمشاريع المؤتمتة، فضلاً عن توفير الخدمات الإدراكية والتنبؤية في جميع أنحاء المنطقة، بفضل القدرات المتقدمة والقابلة للتطوير للمركز الجديد، الذي يشكل دعامة أساسية للبنية التحتية الرقمية لنيوم.

ويتيح المركز الفرصة لجمع العديد من موردي التقنيات ومقدمي خدماتها، مثل: solutions by stc، و"نسما NESMA"، و"هواوي Huawei"، و"إكس فيوجن XFusion"، و"ريدنجتون Redington"، و"كوماتيك Comatec"، و"جي جي سي GGC" و"سارا SARA"، و"رام RAM"، و"تي إس إس TSS"، و"فورتينيت Fortinet"، و"إف5 F5"، و"إن إي سي NEC"، و"باور سيم PSIM"، و"جي 2 كيه G2K"، و"مجموعة سمير"، و"إكسكلوسيف نيتووركس Exclusive Networks"، و"ماكس فيجن Maxvision".

ويبرهن اكتمال أعمال المركز قدرة تونومس على توفير بنية تحتية رقمية فائقة التطور، بالتعاون مع مُورّدي التقنية العالميين الرائدين وشركاء القطاع، ليتحول المركز، وفقاً لاستراتيجية الشركة، إلى أحد أفضل مراكز توريد منتجات تقنية المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في العالم.

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حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

لمزيد من المعلومات، يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني media@NEOM.com أو زيارة موقع نيوم: https://www.NEOM.com/ar-sa وhttps://www.NEOM.com/ar-sa/newsroom

حول تونومس

تونومس هي شركة تقنية رائدة عالميًا تمكن تشغيل أول نظام بيئي إدراكي رقمي في العالم في نيوم. انطلاقاً من تركيزها على القطاع التقني والرقمي، فإن تونومس هي أول شركة تُؤسَّس كشركة تابعة لنيوم، وهي منطقة في المملكة العربية السعودية ترسم مسار مستقبل جديد يرتكز على التقنية. وسوف تمثل البنية التحتية الرقمية لشركة تونومس نظام التشغيل الخاص في نيوم لتشكل عامل تمكين لمجتمعاتها وقطاعاتها. وبالشراكة مع قادة قطاع التكنولوجيا في العالم، فإن تونومس سوف تساهم في ابتكار مستقبل عيش متطور من خلال توظيف تقنيات إدراكية رائدة. سوف تستخدم تونومس مجموعة من البيانات الدقيقة المحمية والموافق عليها لمعرفة التواتر اليومي للسكان المقيمين من أجل تقديم خدمات تنبؤية متخصصة ومستقلة. وسوف يتم دعم حلولها من خلال قدرات اتصال وحوسبة لا تضاهى، بالإضافة إلى توظيف الذكاء

الاصطناعي والروبوتات وتقنيات الأجهزة البشرية، وكلها مدعومة بمعايير الأمان العالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

https://tonomus.NEOM.com/