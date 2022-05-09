سيستمتع الزوار من جميع أنحاء العالم بتجربة أرقى وأجمل أنواع الموسيقى ومشهد حمام السباحة النابض بالحياة وتناول الطعام الرائع وتجربة فريدة من نوعها في الكثبان الرملية العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة : من المقرر أن يفتتح تومورولاند، أحد أشهر المهرجانات الموسيقية في العالم، تيرا سوليس، الوجهة الصحراوية الفريدة والجديدة تمامًا في دبي.

يقع منتجع تيرا سوليس الصحراوي الفاخر بين الكثبان الرملية العربية والمستوحاة من أجمل الأبراج النجمية، وسيتم افتتاح وجهة تيراسوليس في شهر سبتمبر القادم في «دبي لاند، منطقة اليفرة» للترحيب بالناس من جميع أنحاء العالم في واحة سحرية من الاسترخاء في الصحراء العربية، حيث سيتم تشجيع الضيوف واستقطابهم للاحتفال بالحياة بجانب حمام السباحة المميز خلال النهار والتحديق بالنجوم في أحلامهم في الليل. الحجوزات مفتوحة الآن من خلال الموقع الرسمي التالي: terrasolisdubai.com

يضم منتجع تيرا سوليس مجموعة من ثلاث خيارات إقامة مذهلة تم تسميتها جميعها بأسماء النجوم وزخات النيازك والأبراج، حيث ستوفر خيام بولاريس المذهلة ونزل بيرسايد الرائعة ونزل مسبح أوريون المذهلة إقامة فريدة من نوعها على الكثبان العربية، كما سيتمكن الضيوف أيضًا من الوصول إلى حمام السباحة المميز والخلاب في قلب الوجهة، وبعض عناصر تومورو لاند الأكثر شهرة: مطعم وبار وصالة للشيشة.

وبهذه المناسبة قال نيكولاس فاندنابيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنتجع تيرا سوليس: "يعد منتجع تيرا سوليس كوجهة صحراوية فريدة من نوعها بعيدًا عن كل الضوضاء، وهو مستوحى من سحر تومورولاند وأجمل مجموعات النجوم، حيث يمكنك الاستيقاظ من ليلة تحت النجوم والعيش على إيقاع الشمس، كما سيحظى الضيوف بفرصة الانغماس في عالم لا يُنسى من العجائب مع أفضل وأجمل أنواع الموسيقى ومشهد حمام السباحة النابض بالحياة والاسترخاء والأذواق والروائح الرائعة وتجربة فريدة من نوعها في الكثبان الرملية العربية أثناء الاسترخاء بأناقة تحت أشعة شمس دبي الجميلة.

تمتد الواحة الصحراوية الشرقية الأنيقة على مساحة 371،000 متر مربع، حيث سيجمع منتجع تيراسوليس بين الموسيقى الرائعة والترفيه وأجواء الحفلات الممتعة والأطعمة والمشروبات الاستثنائية في وجهة واحدة منعشة ومفعمة بالحيوية، كما سيتم تشجيع الضيوف على استكشاف المناظر الطبيعية الصحراوية الشاسعة في منتجع تيرا سوليس.

استيقظ من ليلة تحت النجوم

يمكن للضيوف بدء يومهم في منتجع تيرا سوليس بهدوء والاستمتاع بإفطار شهي ضمن أجواء مريحة في الفناء الخاص بهم أو المطعم الموجود بجانب حمام السباحة.

يعد منتجع تيرا سوليس موطنًا للعديد من خيارات التألق الرائعة، بما في ذلك 48 خيمة بولاريس الجرس الفسيحة والفاخرة والمزينة بشكل جميل و20 نزلًا من طراز بيرسايد تجمع بين الراحة المطلقة والأناقة، كما يوجد أيضًا 6 نزل جميلة بمسبح أوريون، يضم كل منها مسبحًا خاصًا وكاباناً وتراسًا خارجيًا خاصًا كبيرًا، وتعتبر نزل المسبح من أكثر الأماكن تميزاً ولفتًا للنظر، حيث تقع في موقع مركزي بالقرب من المسبح مع إطلالات خلابة على الوجهة بأكملها، مما يوفر للضيوف تجربة فريدة من نوعها حقًا.

تجارب غداء وعشاء استثنائية

سيقدم منتجع تيرا سوليس أيضًا طعامًا رائعًا جاهزًا لإبهار الضيوف بتجارب غداء وعشاء رائعة، سواء في الداخل أو بجانب المسبح. حيث يقدم مطعم ميسا MESA المستوحى من مطبخ "مذاقات العالم" في تومورولاند، نكهات نموذجية ولذيذة من جميع أنحاء العالم.

سيستمتع الضيوف بمجموعة واسعة من المشروبات والكوكتيلات في البار العصري المميز، والذي يقع في موقع مركزي بالقرب من المسبح وفي صالة Sala للشيشة، حيث سيتمكنون أيضًا من تجربة جنون مهرجان تومورولاند الحقيقي من خلال مجموعة من الفعاليات الحصرية التي سيتم تنظيمها في منتجع تيرا سوليس.

سيتم افتتاح منتجع تيرا سوليس في«دبي لاند، منطقة اليفرة» على بعد 30 دقيقة من مطار دبي و 25 دقيقة من برج خليفة و 35 دقيقة من ذا بالم (النخلة).

تومورولاند تفتتح منتجع تيرا سوليس الصحراوي الساحر

موسيقى - مسبح - أذواق – نزل للإقامة - سحر

من شهر سبتمبر 2022 حتى شهر يونيو 2023

دبي- الامارات العربية المتحدة

للمعلومات والحجوزات: terrasolisdubai.com

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- انتهى -

لمحة عن تومورولاند:

تومورولاند هي واحدة من أشهر المهرجانات الموسيقية وأكثرها شهرة في العالم تقام في مدينة بوم البلجيكية، وينظمها ويمتلكها المؤسسون الأصليون، الإخوة بيرز.

تم إقامةلا مهرجان تومورولاند لأول مرة في عام 2005 وأصبح منذ ذلك الحين أحد أشهر المهرجانات الموسيقية العالمية في العالم ويقام كل عام في الصيف ويمتد الآن على مدى 3 عطلات نهاية الأسبوع في عام 2022 ، ويرحب بـ 600,000 شخص من الغد من أكثر من 200 دولة ، ويباع في غضون دقائق عامًا بعد عام.

يقع تومورولاند في مكان طبيعي جميل، منطقة الترفيه De Schorre ، في مدينة بوم في بلجيكا. إنه عالم حكاية خرافية حقيقي يقع في محيط طبيعي جميل مع التركيز الشديد على التفاصيل مثل الديكور الساحر والأعمال الرائعة والرسوم المتحركة المحيطة، والأطعمة والمشروبات اللذيذة والصحية، والألعاب النارية الرائعة من خلال عرض لا يُنسى ولا يُضاهى.

يتميز المهرجان كل عام بموضوع خاص يلهم تصميم MainStage الشهير والإنتاج المسرحي.

ستقام النسخة الـ 16 من مهرجان تومورولاند الموسيقي في عام 2022 في الفترة من 15 يوليو إلى 17 يوليو ومن 22 يوليو إلى 24 يوليو ومن 29 يوليو إلى 31 يوليو.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: tomorrowland.com