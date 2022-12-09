الشركة تطرح عشرة رموز غير قابلة للاستبدال وتتبرع بالأرباح إلى الهيئة الطبية الدولية بصفتها شريك التأثير لديها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة تومز الشرق الأوسط عن طرح عشرة رموز غير قابلة للاستبدال محدودة الإصدار والتبرع بالأرباح لصالح الهيئة الطبية الدولية، شريك التأثير لديها، لتوفير نموذج التأثير الاجتماعي الخاص بالشركة في عالم الميتافيرس. وتسعى تومز منذ تأسيسها في عام 2006 إلى الاستفادة من عملها في تحسين جودة الحياة. وتمنح الشركة عملاءها الفرصة للمساهمة في توفير الموارد اللازمة لدعم الصحة الذهنية لملايين الأشخاص من خلال شراء منتجاتها، حيث تخصص الشركة ثلث أرباحها لدعم منظمات معنية بتعزيز المساواة بين الأفراد في المجتمعات المحلية. وتعمل تومز اليوم على توفير نموذج التأثير الاجتماعي الخاص بها في عالم الميتافيرس.

لمحة حول مجموعة الرموز غير القابلة للاستبدال

ابتكرت تومز عشرة رموز غير قابلة للاستبدال تستعرض أهم المحطات في مسيرتها، بما في ذلك حذاء البارجاتا الذي ساهم في تعزيز شهرة العلامة. وتتوفر مجموعة تومز محدودة الإصدار من الرموز غير القابلة للاستبدال على الموقع الإلكتروني: opensea.com، اعتباراً من 16 ديسمبر الجاري، وتستلهم الشركة تصاميم مجموعتها من الإنجازات التالية:

· أطلقت تومز في عام 2006 حذاء البارجاتا بأربعة ألوان، وهي الأسود والكحلي والأحمر والرمادي.

· تبرّعت تومز في عام 2010 بمليون حذاء.

· حازت تومز في عام 2018 على شهادة مؤسسة بي. وأطلقت في عام 2020 أول مجموعة من أحذية ريبريف المصنوعة من ألياف البوليستر المعاد تدويرها والأقمشة المعتمدة على أصباغ نباتية بالكامل.

· احتفت تومز في عام 2020 بتبرعها بإجمالي 100 حذاء.

· جددت تومز عام 2022 حذاء البارجاتا الشهير من خلال منحه تصميماً عصرياً واعتماد ألياف جديدة في تصنيعه.

وتلتزم تومز بمنح أرباح مبيعات الرموز غير قابلة للاستبدال إلى الهيئة الطبية الدولية، شريك التأثير لديها منذ عام 2013. وتواصل الهيئة الطبية الدولية بدروها إطلاق مبادرات واسعة النطاق لتوفير خدمات دعم الصحة الذهنية والاجتماعية للنازحين الذين يعانون من ظروف معيشية قاسية، كما تتعاون الهيئة مع مجموعات الدعم المجتمعية والجهات الفاعلة إلى جانب الأطباء والممرضين المحليين لتقديم خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية الأساسية.

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لمحة حول تومز

اعتمدت علامة تومز منذ تأسيسها في عام 2006 على نموذج عمل يجمع بين الربحية وخدمة القضايا النبيلة، وتحافظ على التزامها بالاستفادة من عملها في تحسين جودة الحياة، وتمنح الشركة عملاءها الفرصة للمساهمة في توفير الموارد اللازمة لدعم الصحة الذهنية لملايين الأشخاص من خلال شراء منتجاتها، حيث تخصص الشركة ثلث أرباحها لدعم منظمات شعبية معنية بتعزيز المساواة بين الأفراد في المجتمعات المحلية. واستطاعت الشركة حتى الآن إحداث أثر إيجابي في حياة أكثر من 100 مليون شخص.

وتفخر تومز بتصميم أحذية مميزة تدعم مساعيها الإنسانية، بالاعتماد على تصاميم كلاسيكية وعصرية مريحة تشمل أحذية ألبس الشهيرة والأحذية القماشية والصنادل وغيرها من الجزمات والملابس التي تُلائم مختلف المواسم.

كما حصلت تومز على شهادة مؤسسة بي بفضل التزامها بأعلى المعايير الاجتماعية والبيئية من حيث الأداء والشفافية والمساءلة، وتم تصنيفها ضمن أفضل 5% من الشركات الحاصلة على الشهادة في الفئة المجتمعية، ما دعمها للفوز بجائزة الشركة صاحبة المساهمة الأفضل في العالم.

وما تزال الشركة في بداية مسيرتها وتدعو العملاء إلى دعمها وشراء منتجاتها للمساهمة في إحداث أثر إيجابي أكبر.

لمحة حول مجموعة أباريل

مجموعة أباريل واحدة من أقوى مجموعات التجزئة العالمية المتخصصة بالموضة وأسلوب الحياة المعاصر، وتتخذ من دبي مقراً لها. نجحت مجموعة أباريل في تلبية احتياجات آلاف العملاء من خلال أكثر من 2,010 متجر تجزئة وأكثر من 78 علامة تجارية متنوعة يقودها طاقم ضخم متعدد الجنسيات يضم ما يزيد عن 18,500 موظف.

وحققت المجموعة حضوراً قوياً في منطقة الخليج العربي، كما نجحت بإنشاء أسواق مزدهرة في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا. وتعتمد المجموعة استراتيجيات إضافية للدخول إلى أسواق ناشئة مثل هنغاريا وباكستان ومصر والفلبين.

كما توفر المجموعة تجربة تسوق متعددة القنوات من خلال إدارة علامات تجارية من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتشمل أسماءً مرموقة في عالم الموضة والأحذية وأسلوب الحياة المعاصر، مثل تومي هيلفيغر وتشارلز & كيث، وسكيتشرز وألدو وناين وست وإروبوستال وجيميز إيتاليان وتيم هورتنز وكولد ستون كريمي وإنجلوت وريتوالز وغيرها الكثير.

ويعود نجاح المجموعة ونموّها الهائل إلى رؤية وتوجيه مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما فيد، التي قادت الشركة من نجاح إلى نجاح منذ انطلاقها من عشرين عاماً. www.apparelgroupglobal.com

لمحة حول ياب:

تختص شركة ياب الحديثة في التسويق القائم على المحتوى ومشاهير التواصل الاجتماعي، كما تجمع بين التكنولوجيا والبيانات والمحتوى لتقديم حلول إبداعية عالية الجودة. وتتميز ياب بحضور واسع يشمل منطقة الشرق الأوسط والهند وسنغافورة، ونجحت بالتعاون مع جهات مرموقة مثل زوروا دبي وفيت بيت وديزني جيمز وديل وآبل ولوفتهانزا وأميكس والكثير غيرها.

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