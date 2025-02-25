دبي، الإمارات العربية المتحدة / أوكلاند، نيوزيلندا – أعلنت "توكينفست"، المنصة الرائدة في ترميز الأصول الحقيقية، و"مجموعة دي إس جي"، المنصة النيوزيلندية المتخصصة في حلول الترميز عبر تقنية البلوكتشين، عن دخولها في شراكة إستراتيجية تهدف إلى تطوير فرص إستثمارية مُرمَّزة. تجمع هذه الشراكة بين روّاد القطاع الذين يتشاركون رؤية موحدة في إستخدام تقنية البلوكتشين لفتح آفاق جديدة لفئات الأصول، مما يتيح للمستثمرين فرصة الوصول إلى إستثمارات حصرية وعالية القيمة.

و بموجب هذه الاتفاقية، ستعمل "توكينفست" و"مجموعة دي إس جي" معًا لتطوير فرص إستثمارية مُرمَّزة عبر عدة قطاعات، مع التركيز الأولي على خيول السباق المُرمَّزة، الإسطبلات، وحقوق التناسل. فقد كانت ملكية خيول السباق التقليدية مقتصرة على المستثمرين الأثرياء أو التكتلات الإستثمارية، ولكن تهدف هذه الشراكة إلى تغيير ذلك من خلال توفير إطار تنظيمي وآمن وشفاف للملكية الجزئية.

إدخال الترميز إلى قطاع سباقات الخيول

لطالما كانت استثمارات خيول السباق سوقًا حصرية، متاحة فقط للأفراد ذوي الثروات الكبيرة أو التكتلات الصغيرة. وبناءا على ذلك و من خلال الإستفادة من تقنية البلوكتشين، تعمل "توكينفست" و"مجموعة دي إس جي" على تقديم مستوى جديد من الوصول لهذا السوق، مما يتيح للمستثمرين الفرصة للمشاركة في هذه الأصول التي كانت تعتبر من غير سيولة. و يوفر هذا الترميز أمانًا في حقوق الملكية، ويُسهل إدارة الأصول، ويُعزز السيولة من خلال تمكين تداول الحصص الجزئية من خيول السباق.

و في هذا السياق، صرح راين جونسون-هانت، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة دي إس جي، قائلًا:

"في دي إس جي، نلتزم بإعادة تشكيل أسواق رأس المال عبر تقنية البلوكتشين. شراكتنا مع توكينفست تُشكل خطوة للأمام نحو بناء شبكة عالمية للأصول المُرمَّزة. فأن ملكية خيول السباق ليست سوى البداية – ومن خلال هذه الشراكة، سنعمل على تمكين فئات أصول جديدة وتوسيع نطاق الفرص الإستثمارية التي كانت بعيدة المنال عن معظم المستثمرين."

رؤية عالمية للأسواق المُرمَّزة

تتشارك "توكينفست" و"مجموعة دي إس جي" رؤية موحدة تتمثل في إنشاء نظام بيئي سلس يمكن الوصول إليه عالميا للأصول الحقيقية المُرمَّزة. ومن خلال الجمع بين خبرتي "مجموعة دي إس جي" في تقديم حلول الترميز كخدمة، ومنصة "توكينفست" الرائدة في الملكية الجزئية للأصول، ستسهم هذه الشراكة في تسريع تبني الأوراق المالية الرقمية عبر مختلف الأسواق. وستعمل الشركتان بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية المحلية، و تسعى جاهدة لتحقيق معايير عالية من الامتثال التنظيمي.

وأضاف سكوت ثيل، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ"توكينفست":

"نؤمن بأن تقنية البلوكتشين لديها القدرة على إزالة الحواجز أمام الأسواق الإستثمارية. شراكتنا مع دي إس جي تتيح لنا توسيع نطاق خدماتنا وتقديم فرص إستثمارية جديدة ومُبتكرة لمجتمعنا. فإن ترميز خيول السباق ما هو إلا بداية – ونحن نعمل معًا على بناء منظومة متكاملة للأصول المُرمَّزة."

تعزيز الترميز في فئات أصول جديدة

في إطار توسيع نطاق الاستثمار في الأصول المُرمَّزة، دخلت "مجموعة دي إس جي" مؤخرًا في شراكة مع "إيفولوشن ستيبلز" لترميز ملكية خيول السباق من خلال الاكتتاب الرقمي، وذلك تحت إشراف هيئة سباقات الخيول النيوزيلندية. يُعد هذا المشروع مثالًا على كيفية مساهمة تقنية البلوكتشين في تعزيز الشفافية والسيولة وإمكانية الوصول إلى فئات الأصول التي كانت تقتصر سابقًا على مجموعة محدودة من المستثمرين. ومن خلال تمكين الملكية الجزئية للأصول عالية القيمة، تمهد "مجموعة دي إس جي" الطريق لاعتماد نماذج ترميز مماثلة في استثمارات بديلة أخرى، مما يعزز إمكانيات الأسواق المالية المدعومة بالبلوكتشين.

لمحة عن توكينفست

تُعد "توكينفست" منصة رائدة تربط بين مُصدري الأصول الحقيقية والمستثمرين حول العالم. تعتمد منصتنا على تكنولوجيا متطورة لتبسيط عمليات الإستثمار من خلال إنشاء رموز افتراضية تمثل حقوق الملكية للأصول، إلى جانب تقديم خدمات شاملة تغطي كافة المراحل، بدءًا من التخطيط ووصولًا إلى التداول وإدارة الأصول. وبفضل مقرنا الرئيسي في دبي، فإننا نستفيد من أعلى المعايير التنظيمية على مستوى المنطقة، مما يتيح لجميع عملائنا فرصة فريدة للوصول إلى أفضل الأصول.

لمحة عن مجموعة دي إس جي

تأسست "مجموعة دي إس جي" في نيوزيلندا، وهي تقدم حلول الترميز كخدمة للمُصدرين الذين يسعون إلى جمع رأس المال عبر الأسهم أو الديون. بهدف بناء أكبر شبكة عالمية لتداول الاوراق المالية المُرمَّزة، تُساهم "مجموعة دي إس جي" في إحداث ثورة في أسواق رأس المال عبر تقنية البلوكتشين.

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