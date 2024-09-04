دبي - الإمارات العربية المتحدة: بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، يسر منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة أن تعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في خطوة تعزز التعاون في المبادرات الإنسانية والتعليمية، وتعكس التزام الجهتين بتحقيق الأهداف الإنسانية العالمية وتطوير برامج تعليمية تدعم التنمية المستدامة.

وقد وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ورئيس منظمة "ديهاد" الإنسانية المستدامة ورئيس "ديساب" والسيدة كلير دالتون، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال هذا التعاون، ستستفيد منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة واللجنة الدولية للصليب الأحمر من خبراتهما المشتركة لمواجهة التحديات العالمية الملحة، وستركز الشراكة على تعزيز الاستجابات الإنسانية، وتقديم الدعم اللازم للفئات السكانية المتضررة، وتطوير البرامج التعليمية المصممة لبناء قدرات ومهارات العاملين في مجال العمل الإنساني.

من جانبه قال سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ورئيس منظمة "ديهاد" الإنسانية المستدامة ورئيس "ديساب": "تمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة فاعلة في مهمتنا المشتركة نحو خلق عالم أكثر استدامة وإنسانية لأننا من خلال التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا نعزز فقط التزامنا بالعمل الإنساني، بل نضمن أيضاً أن تصل مبادراتنا التعليمية إلى من هم في أمس الحاجة إليها لأن هدفنا هو إحداث تأثير إيجابي في حياة العديد من الأشخاص حول العالم".

كما ستمهد مذكرة التفاهم الطريق للجهود التعاونية في المجالات التعليمية، مع التركيز على برامج التدريب وبناء القدرات التي ستمكن المجتمعات والعاملين في المجال الإنساني من الاستجابة بفعالية للأزمات حيث تسعى منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة لتنفيذ برامج تعليمية فعّالة من خلال دمج خبراتها مع خبرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتطوير مناهج مبتكرة، وتشمل الخطط تبادل المعرفة والخبرات لتصميم برامج تعليمية متخصصة تهدف إلى خدمة المهنيين والناشطين في المجال الإنساني على مستوى العالم، بالإضافة إلى إشراك اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجالات رئيسية ضمن برنامج الماجستير في الأعمال الإنسانية المستدامة في كلية ديهاد الإنسانية.

وأعربت السيدة كلير دالتون، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تفاؤلها بالشراكة، مشددة على أهمية التعليم في تعزيز أثر العمل الإنساني حيث قالت: "يمثل التعاون مع منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة خطوة أساسية في جهودنا المشتركة لتعزيز العمل الإنساني والابتكار، ومن خلال هذه الشراكة، سنتمكن من توحيد الخبرات والموارد لمواجهة التحديات الإنسانية الملحة بفعالية أكبر، نحن نقدّر التزام منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة بتعزيز الحلول الإنسانية ودعم الحوار البنّاء ونؤمن بأهمية تكوين شراكات قادرة على تحقيق تأثير ملموس وتحسين الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في ظل التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم".

علاوة على ذلك يعد التعاون بين منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة واللجنة الدولية للصليب الأحمر تأكيداً على شراكة راسخة وطويلة الأمد حيث يهدف الطرفان إلى تعظيم فوائد هذه الشراكة من خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، مستندين إلى النجاحات السابقة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون بشكل كبير في تعزيز تأثير مبادرات منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة، خاصة مع الخبرة الواسعة التي تتميز بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العمل الإنساني على المستوى العالمي حيث سيتيح هذا التعاون المجال لتوسيع الاستجابة الإنساني على الصعيد الدولي، مما سيزيد من تأثيره وفعاليته في مواجهة التحديات.

إلى ذلك تتوافق هذه الشراكة بشكل مثالي مع الرؤية الاستراتيجية لمنظمة ديهاد الإنسانية المستدامة والتي تركز على تعزيز الشراكات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة. من خلال هذه الشراكة، تهدف منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة إلى تحقيق أهداف طويلة الأمد مثل تحسين التنسيق العالمي في الجهود الإنسانية، وزيادة تأثير برامجه على المجتمعات المحلية، وتعزيز الابتكار والاستدامة في تقديم المساعدات الإنسانية.

ويؤكد هذا التعاون على أهمية اليوم الدولي للعمل الخيري في تعزيز الجهود الإنسانية الرامية إلى تحسين حياة الأفراد حول العالم والتشجيع على العمل الجماعي ومساعدة الفئات الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى تعزيز حس المسؤولية المجتمعية لدى الأفراد والمؤسسات ومد أواصر التعاون بين مختلف فئات وطبقات المجتمع.

منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة:

تُواصل منظمة ”ديهاد“ الإنسانية المستدامة مسيرتها التي امتدت لما يقارب عقدين من الزمن في خدمة الإنسانية والسلام، ونجحت خلالها بإطلاق مبادرات، بالشراكة مع العديد من المنظمات والمؤسسات، تجاوزت قيمتها ال 705 مليون يورو ووصلت لأكثر من 197 دولة حول العالم.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر:

اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي منظمة محايدة ومستقلة تضمن الحماية والمساعدة في المجال الإنساني للمتضررين من النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى بالإضافة إلى تعزيز القوانين التي تؤمن الحماية لضحايا الحروب.

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