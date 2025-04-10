المنامة – وقع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) مذكرة تفاهم مع المعهد المصرفي الفلسطيني (PBI)، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني والتطوير الأكاديمي في القطاعين المالي والمصرفي.

وقد جرت مراسم التوقيع في مقر المعهد، بحضور الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF الدكتور أحمد الشيخ، والمدير العام للمعهد المصرفي الفلسطيني الدكتور أكرم حمدان، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات وتطوير البرامج التدريبية والمبادرات التعليمية التي تسهم في رفع كفاءة الكوادر المالية والمصرفية في كلا البلدين، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات البحوث والاستشارات والتدريب.

وبهذه المناسبة، صرح الدكتور أحمد الشيخ قائلاً: "نفخر اليوم بتعزيز أواصر التعاون مع المعهد المصرفي الفلسطيني، الذي يشكل علامة بارزة في مجال التدريب المصرفي في فلسطين. إن هذه الشراكة تأتي في إطار سعينا المستمر لتوسيع نطاق تأثيرنا الإقليمي وتبادل المعرفة والخبرات مع المؤسسات النظيرة في الوطن العربي."

من جانبه، أعرب الدكتور أكرم حمدان عن سعادته بهذا التعاون قائلاً: "يُسعدنا توقيع هذه المذكرة مع معهد BIBF، الذي يُعد من المؤسسات الرائدة في التدريب المالي والمصرفي على مستوى المنطقة. نتطلع من خلال هذا التعاون إلى بناء برامج نوعية تلبي احتياجات القطاع المصرفي الفلسطيني، والاستفادة من التجربة الغنية لمعهد BIBF في هذا المجال."

وتعكس هذه الخطوة التزام المؤسستين بدعم تطوير الثروة البشرية وتعزيز التميز المهني في القطاع المالي، من خلال العمل المشترك وتبادل أفضل الممارسات والمعرفة المتخصصة.

نبذة عن المعهد المصرفي الفلسطيني

تأسس المعهد المصرفي الفلسطيني عام 1999 ومنذ ذلك الوقت وهو يحقق اضافة خاصة للعلم المصرفي والاداري للقطاع المصرفي الفلسطيني لكافات القطاعات الأخرى من خلال المئات من الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية. فقد قدم المعهد منذ نشأته أكثر من ألفي دورة تدريبية شملت خمسة وثلاثين ألف متدربا ومتدربة من جميع القطاعات مع التركيز على القطاع المصرفي والمالي.

يهدف المعهد لتطوير المعرفة والمهارة اللازمة في كافة العلوم المصرفية والادارية والمهارات الشخصية لموظفي القطاع المصرفي ولكافة قطاعات الأعمال الفلسطينية بما ينسجم مع سياسة سلطة النقد الفلسطينية في تحقيق الشمول المالي وبما يتناسق مع الشمول المعرفي لكافة العلوم ذات العلاقة بالمال والأعمال.

-انتهى-

#بياناتشركات