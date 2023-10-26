وقعت مجموعة جي ام جي القابضة مذكرة تفاهم مع شركة المصممة العالمية زاها حديد بالشراكة مع قطيفان للمشاريع المطور العقاري لجزيرة قطيفان الشمالية وذلك ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب 2023 بمركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض، هذا وقد وقع الشيخ جـــبر بن منــصور آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إم جي القابضة وكل من جيانلوكا راكانا مدير شركة زاها حديد. وشهد حفل التوقيع حضور كل من سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بقطيفان للمشاريع والسيد من السيد هشام شرف رئيس العمليات، والسيد جون انتونيوس رئيس الشؤون القانونية، والشيخ ناصر بن عبد العزيز آل ثاني مدير إدارة تطوير الاعمال، وسعادة الشيخ منصور بن جبر بن جاسم آل ثاني، والمهندس ناصر الأنصاري رئيس مجموعة جي إم جي القابضة وذلك وسط حضور كثيف من الصحافة المحلية والعالمية.

الجدير بالذكر ان بموجب هذه المذكرة ستعمل شركة زاها حديد على تصميم مبان متعددة الاستخدامات لعدد سبعة آراض متوسطة الارتفاع مطلة على الساحل الجنوبي لجزيرة قطيفان الشمالية، وتحظى المبان بإطلالة خلابة على شواطئ مدينة لوسيل وتصل مساحة الاراضي الى ما يقارب ٤٠٠٠٠ متر مربع، بقيمة استثمارية تصل لـ ٩٨٦ مليون ريال قطري تقوم بتطويرها شركة جي آم جي العقارية كشريك مطور لتلك الآراض مع قطيفان للمشاريع.

وبهذا الصدد صرح سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بقطيفان للمشاريع قطيفان للمشاريع قائلاً" التعاون مع الشركات المحلية والعالمية بقطاعيها الخاص والعام جزء من رؤيتنا وإستراتيجيتنا في العمل على تطوير جزيرة قطيفان الشمالية وجزء من منظومة النجاح التي وضعنا أسسها في قطيفان للمشاريع والتي تعكس إهتمامنا المنصب على الساكن او الزائر او السائح على حد سواء، وهذا الامر يتماشى مع رؤية قطر 2030 الساعية لتقديم نموذج عالمي لدولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة لمستقبل الاجيال القادم ، الأمر الذي يساهم في توازن النمو في مختلف القطاعات ، لعل أهمها التطوير العقاري و تنشيط السياحة ومما يكفل تساوى الفرص بين الجميع، ولا يتأتى هذا إلا بتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة الخاص منها والعام."

وأنهى سعادته" لا شك ان إستمرار جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية دليل على ثقة المستثمرين في مشروع تطوير جزيرة قطيفان الشمالية بشكل خاص والبيئة الاستثمارية التي توفرها الدولة بشكل عام، ورغم المسئولية التي تضعها على كاهلنا هذه الثقة إلا اننا سعداء بهذا الاستثمار المحلي في جزيرة قطيفان الشمالية وعازمون على المضي قدما لجذب المزيد من الاستثمارات والنجاحات."

من جانبه قال الشيخ جـــبر بن منــصور آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إم جي القابضة: "تشمل رؤية قطر الوطنية تحقيق التنمية الاقتصادية طويلة المدى، ويمكن تحقيق ذلك من خلال توقيع مثل هذه الاتفاقيات والشراكات الإستراتيجية. وتمثّل شراكتنا مع قطيفان للمشاريع والاستثمار في جزيرة قطيفان الشمالية خطوة مهمّة في سبيل إثراء خيارات سوق التطوير العقاري المستدام لدولة قطر وخدمة كافة القطاعات الأخرى. وان توقيع الاتفاقية مع شركة تصميم عالمية كشركة زها حديد هو خيار الخروج من دائرة المألوف والولوج في عالم يستعرض آخر الابتكارات والتطورات في مجال التصميم و التطوير العقاري الحديث.

من ناحية أخرى صرح السيد هشام شرف رئيس العمليات بقطيفان للمشاريع قائلاً " إن مثل هذه الاتفاقيات يثري السوق العقاري بتجارب فريدة من نوعها لما يميزها من جودة تصميم مستدام وتقديم حلول معمارية رائعة ويفتح أعين المستثمرين على رؤى وافكار معمارية جديدة." و آضاف " الشراكات جزء ضروري لإنجاح تطوير أي مشروع عقاري، لا سيما المشاريع الواعدة والمستدامة منها كمشروع جزيرة قطيفان الشمالية الذي يجسد مفهوم التطوير العقاري بأساليب ورؤى مستحدثة تواكب العصر وهو الامر الذي يقود إلى توفير جميع الخدمات والمرافق التي من شأنها جعلها وجهة سياحية وترفيهية تقدم أسلوب حياة جديد كلياً من حيث الابداع والتميز."

و بهذه المناسبة عبر الشيخ ناصر بن عبد العزيز آل ثاني مدير إدارة تطوير الأعمال بقطيفان للمشاريع عن سعادته بهذه الاتفاقية قائلاً" ينتابني شعور بالتفاؤل إزاء هذه المذكرة، كونها تتوافق مع رؤيتنا وافكارنا التطويرية لمشروع جزيرة قطيفان الشمالية كما أنها تواكب النهضة الاقتصادية لبلادنا وتعكس البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها قطر وهو الامر الذي يساهم في إستقطاب الاسماء العالمية، ونعد على العمل سوياً جنبا لجنب لانجاح هذه الشراكة، الامر الذي سيصب بدوره في إنجاح مشروع تطوير جزيرة قطيفان الشمالية، ذلك الامر الذي نسعى له كفريق عمل على جميع الأصعدة."

و من جانبه عقب السيد المهندس ناصر الأنصاري، رئيس مجموعة جي إم جي القابضة: "يسعدنا مرة أخرى أن نوحّد جهودنا مع جزيرة قطيفان الشمالية لتعزيز مستوى التطوير العقاري في قطر. ونحن على ثقة بأن هذا المشروع سيكون بمثابة معيار لتطوير أنماط الحياة والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، وسيتمّ تصنيفه كإحدى وجهات الزوار الأكثر ديناميكية في العالم. كما يؤكّد هذا المشروع التزام مجموعة جي إم جي القابضة بتطبيق معايير الجودة والاستدامة وإنشاء تراث دائم يرسّخ التزامنا بتقديم رفاهية المستقبل اليوم. "

ومن جهته، قال جيانلوكا راكانا، مدير شركة زها حديد للهندسة المعمارية، وممثل الشركة في التوقيع على الاتفاقية: "يتيح لنا هذا المشروع توحيد أفكارنا وخبرتنا في التصميم لتوفير تجارب معيشة فاخرة تتماشى مع المعايير البيئية وتواكب أحدث التقنيات المبتكرة. ونسعى من خلال هذا التصميم إلى توفير حياة مجتمعية وثيقة والربط بين البيئات السكنية والأجواء الحضرية بشكل فعال. كما نطور تجارب معيشة فاخرة، مما يضمن الارتقاء بتجارب المستثمرين والسكان إلى أقصى الحدود".

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