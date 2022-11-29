وقع المدير العام لكلية "فاتيل" للضيافة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، ومدير عام فيدا منتجع الشاطئ مراسي البحرين، ريكاردو ڤايل، على مذكرة تفاهم بين كلية فاتيل والفندق لتوفير فرص تدريبية لطلبة الكلية.

من جهته، أكد المدير العام لكلية "فاتيل" للضيافة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة أن "هذا التعاون يضمن التنوع لطلاب الكلية بهدف اكتساب الخبرات في فنادق ذات طبيعة مختلفة حيث يتميز فندق "ڤيدا مراسي البحرين" كونه منتجعاً شاطئياً بأجواء فريدة الأمر الذي يعكس التنوع في قطاع الفندقة".

وذكر أنه "تمت مناقشة التحديات والعقبات والتأكيد على تحقيق شراكة فعالة بين الكلية والفندق من أجل اجتياز تلك العقبات والتحديات".

وكشف عن "العمل على توفير فرص تدريبية لطلاب كلية فاتيل في فروع الفندق الكائنة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

بدوره، أكد مدير عام فيدا منتجع الشاطئ مراسي البحرين، ريكاردو ڤايل، أن كلية "فاتيل" للضيافة ترفد سوق البحرين بكوادر متميزة في مجالات الضيافة والفندقة والسياحة، منوهاً إلى السعي الحثيث من الفندق على تقديم كل الخبرات العلمية والعملية المتميزة لطلاب كلية "فاتيل" للضيافة، مشيداً "بالتعاون البناء بين الكلية والفندق".

ولفت إلى "الدور الذي تلعبه الكلية من خلال تحقيق استراتيجية البحرين للسياحة 2022-2026، وما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، حيث تعد ركيزة أساسية لتطور قطاع السياحة والفندقة وتحقيق الأهداف المرجوة في تنويع مصادر الدخل، كما أنها تعد أحد المشروعات المتميزة من خلال دورها في رفد القطاع السياحي في مملكة البحرين بالعناصر ذات كفاءة دولية".

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