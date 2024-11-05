ترسيخ لمكانة دبي التنافسية كمركز تجاري ولوجستي عالمي

دبي : وقّعت جمارك دبي مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بهدف دعم مساعي دبي لتصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وتعزيز دورها في تطوير التجارة الدولية والخدمات اللوجستية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير وتعزيز الحلول الرقمية للتجارة والخدمات اللوجستية في دبي من خلال مواصلة تطوير الأنظمة الجمركية الحالية بالشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، والبناء على الابتكار المدعوم بأحدث التقنيات الرقمية، وتسعى الاتفاقية إلى دفع عجلة التطور في القطاع نحو أساليب تجارية أفضل وأكثر كفاءة ، كما تهدف إلى تحسين تجربة الشركات والمستثمرين في قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية، ودعم تنافسية دبي كمركز تجاري ولوجستي عالمي، والمساهمة في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية "D33".

تم توقيع الاتفاقية من قبل سعادة الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي، وعبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور محمد أبوحمراء، المدير التنفيذي للعمليات، التكنولوجيا الرقمية دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين ومدراء الإدارات في كل من جمارك دبي و "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد سعادة الدكتور عبد الله بوسناد أن المذكرة تأتي انطلاقاً من رؤية جمارك دبي واستراتيجيتها في تسهيل التجارة وتقديم تجربة جمركية فريدة ورائدة عالمياً لزيادة قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية والمساهمة في تنفيذ أهداف أجندتها الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً أن المذكرة تتضمن التعاون المثمر والبناء لتنفيذ إجراءات ومشاريع مشتركة، وتحديث وتحسين البرامج والأنظمة لمواكبة مستجدات العمل الجمركي، وتبسيط الاجراءات، وتقديم خدمات حكومية سريعة تعتمد التقنيات المتطورة و الحلول الرقمية.

وقال عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي، أن الشراكة مع جمارك دبي تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في التزام "دي بي ورلد" بدفع عجلة الابتكار الرقمي في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية. ومن خلال الجمع بين خبرات كلتا الجهتين والاستفادة من أحدث التقنيات، ستعمل مذكرة التفاهم على توفير تجربة أكثر سلاسة وكفاءة للشركات العاملة في دبي، ودعم تدفق التجارة عبر الحدود.

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