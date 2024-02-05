القاهرة: تماشياً مع توجه الدولة نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في المناطق السياحية، قامت شركة "أبو سومة للتنمية السياحية" بتوقيع اتفاقية مع شركة" طاقة غاز"، التابعة لمجموعة "طاقة عربية"، الشركة الرائدة في مجالات توزيع الطاقة والخدمات المتكاملة بمصر. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم الشركة الأخيرة بترفيق منتجع "سوما باي" في محافظة البحر الأحمر بالغاز الطبيعي.

وبحسب الاتفاقية الذي حضر توقيعها كلا من السيدة/ ديمة أبو غزالة المدير الإقليمي لمجموعة العليان بمصر، والمهندس / إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية ، والسيد / أيمن بلال مدير عام الشركة المصرية للإستثمار ، والسيدة/ باكينام كفافي الرئيس التنفيذي لمجموعة طاقة عربية، والسيدة / هالة أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة طاقة غاز والمهندس/ طارق الهواري العضو المنتدب لشركة "طاقة غاز"، ستقوم الشركة بعمليات توصيل شبكة توزيع الغاز الطبيعي للمنتجع.

وبهذه المناسبة صرحت السيدة/ باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة طاقة عربية قائلة: " توقيع هذه الاتفاقية مع شركة أبو سومة للتنمية السياحية تمثل استمراراً لسلسلة من الشراكات الناجحة بين الشركتين”. وعبرت عن تطلعها لمواصلة تعزيز التعاون مع 'سوما باي' لتطوير المنتجع بأفضل الطرق الممكنة وهو ضمن إطار جهودنا المشتركة لتعزيز الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة.

بدوره صرح المهندس/ إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لشركة أبوسومة للتنمية السياحية قائلاً: "نحن في سوماباي نشعر بفخر كبير لتوقيع هذه الإتفاقية الجديدة مع "طاقة غاز" التابعة لمجموعة طاقة عربية، فبذلك نكون أول منتجع سياحي متكامل في مصر يتحول لإستخدام الغاز الطبيعي بالكامل. وتأتي هذه الاتفاقية تزامناً مع رؤية واستراتيجية شركتنا في هذا الصدد. تهدف "سوما باي" دائمًا إلى تطوير مشروعاتها بطريقة تتوافق مع أعلى المعايير البيئية والاستدامة والطاقة النظيفة، ونحن فخورون بأن تكون هذه الاتفاقية جزءًا من تحقيق هذا الهدف. نطمح إلى مستقبل مشرق لمشروعنا بالتعاون مع مجموعة طاقة عربية وتحقيق تلك الأهداف التي تتماشى مع توجهات الحكومة المصرية في هذا الجانب."

من جانبه صرح المهندس/ طارق الهواري العضو المنتدب لشركة "طاقة غاز":"إن "طاقة غاز" تولي أهمية كبيرة لمساندة استراتيجية الدولة في مجال الغاز الطبيعي، من خلال زيادة الاستثمارات ووضع خطط توسعية، مع الاستمرار في استحداث أفضل و أحدث التقنيات والحلول الشاملة، وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة من موارد الغاز الطبيعي والمساهمة الفعالة في دفع عجلة الاقتصاد المصري. وتأتى هذه الاتفاقية لتكلل هذة الجهود حيث تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التطور في قطاع توزيع الطاقة".

من الجدير بالذكر أن هناك تعاوناً ناجحاً بين مجموعة طاقة عربية وشركة أبو سومة للتنمية السياحية، ففي عام 2022 تم افتتاح محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 5 ميجاوات على أرض منتجع سوما باي، بالإضافة إلى إنشاء أول محطة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات المنتجع السياحي من المياه الصالحة للشرب.

نبذة عن مجموعة طاقة عربية

طاقة عربية، تعد المجموعة الرائدة في توزيع الطاقة وخدمتها المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، حيث تغطي الاحتياجات اليومية من غاز طبيعي، كهرباء، طاقة متجددة، منتجات بترولية، ومياه فى 50 مدينة مصرية، لما يزيد عن 1.7 مليون عميل منزلي، صناعي، تجاري، وسياحي.

تقوم مجموعة طاقة عربية بالاستثمار في البنية التحتية للطاقة وبنائها، وتشغيلها، وصيانتها؛ بما في ذلك نقل وتوزيع الغاز الطبيعي في 8 محافظات، وتوليد وتوزيع الكهرباء التقليدية والمتجددة، وخدمات معالجة وتحلية المياه بالعديد من المحافظات، بالإضافة إلى تموين وتسويق المنتجات البترولية وزيوت تشحيم السيارات فى جميع أنحاء الجمهورية من خلال محطات "طاقة".

علاوة على ذلك، تعمل المجموعة في مجال تموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعى من خلال محطات "ماستر جاس"، فضلاً عن استخدام تقنية الغاز المضغوط المنقول (Mobile CNG)لتوصيل الغاز إلى المناطق البعيدة عن شبكات الغاز فى جميع أنحاء مصر والمنطقة.]

نبذة عن (سوما باي)

إن سوماباي هي وجهة سياحية علي سواحل جمهورية مصر العربية، حيث تتمركز في موقعا مثاليا علي سواحل البحر الأحمر ( علي بعد 35 دقيقة فقط بالسيارة من مطار الغردقة الدولي وعلي بعد رحلة طيران مدتها 4 ساعات فقط من وسط أوروبا).

يحتل منتجع سوماباي المتكامل مساحة 10 ملايين متر مربع، ويحيط به البحر من ثلاث جهات. تتميز سوماباي بمجموعة من أجمل الشواطيء الرملية المطلة علي البحر الأحمر، فضلا عن رؤية بانورامية مبهرة للجبال الخلابة والصحراء النقية المحيطة.

تتضمن وجهة سوماباي السياحية خمسة فنادق ومنتجعات فاخرة ، فضلا عن مجموعة متميزة من الوحدات العقارية السكنية، بالإضافة إلي ملاعب الجولف والمارينا.

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