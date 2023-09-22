أبوظبي، وقعت شركة سلوشنز بلس التابعة لشركة مبادلة للاستثمار اتفاقية رعاية مع نادي العين لكرة القدم، وذلك ضمن حفل توقيع رسمي بتاريخ 21 سبتمبر أقيم في بإستاد خليفة بن زايد، وهو ما يمثل إنجازاً هاماً لكلا الطرفين.

وتنص هذه الاتفاقية، على منح نادي العين لكرة القدم شركة سلوشنز بلس حقوق العلامة التجارية الحصرية، مما يعزز مساهمة سلوشنز بلس في تنمية القطاع الرياضي في أبو ظبي والعين.

وسيتيح هذا التعاون، ظهور شعار سلوشنز بلس بشكل واضح على المنتجات الرسمية للنادي وخلال المقابلات والاجتماعات الصحفية وعلى مقاعد الاستاد و في مرافق التدريب، كما تتمتع شركة سلوشنز بلس بفرصة الاستخدام الحصري لمقصورة الضيافة، مما يسمح بزيادة التواصل وبناء العلاقات أثناء المباريات.

وبينما تواصل العاصمة ترسيخ مكانة مرافقها الرياضية وفعالياتها عالمياً، سيعزز هذا التعاون بين شركة سلوشنز بلس ونادي العين لكرة القدم رؤية أبوظبي ومكانتها في القطاع الرياضي.

وقد وقعت شركة أبوظبي للترفيه التابعة لشركة سلوشنز بلس في وقت سابق من هذا العام، أيضًا مذكرة تفاهم بين شركة برو لإدارة الفعاليات وهي شركة تابعة لشركة نادي العين للاستثمار، وتوفر مذكرة التفاهم الفرصة للتعرف على نقاط القوة والموارد لدى لكلا الطرفين لتحقيق المصلحة المتبادلة والمساهمة في تنمية أنشطة القطاع الرياضي والرياضات الإلكترونية والترفيهية في المنطقة.

وقال ناصر النبهاني، الرئيس التنفيذي لشركة سلوشنز بلس: "تمثل هذه الشراكة علامة فارقة مهمة لشركة سلوشنز بلس فهي تؤكد التزامنا بدعم المجتمع، كما تتيح لنا أيضاً إمكانية استكشاف فرص التعاون خارج نطاق الخدمات المشتركة. وبموجب هذه الاتفاقية، سنتمكن من المساهمة في تنمية قطاع الرياضة والترفيه، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي في هذه المجالات .

ويتطلع كلاً من نادي العين لكرة القدم وشركة سلوشنز بلس إلى توحيد جهودهما والعمل معاً لبناء شراكة متبادلة المنفعة من شأنها أن تساهم في التنمية المستمرة لقطاعي الرياضة والترفيه في أبوظبي، كما يسعى هذا التعاون لإحداث تأثير إيجابي و تحقيق التميز والمشاركة المجتمعية لكلا الطرفين.

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نبذة عن "سلوشنز+"

إحدى شركات مبادلة للاستثمار، وتمتاز بكونها شريكاً استراتيجياً وفاعلاً يتسم بالمرونة والإمكانات المبتكرة. وتعد الشركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المشتركة والاستشارية، وإدارة المرافق المتكاملة، والخدمات الرقمية والتمويل والموارد البشرية والمشتريات، وخدمات العملاء والخدمات الرياضية والترفيهية، وتقارير انبعاثات الكربون الصفرية الصافية للمباني. ومن خلال خدماتها الممتدة عبر قطاعات الأعمال الرئيسية في دولة الإمارات وعلى المستوى العالمي، تعمل الشركة على تجاوز التعقيدات في مجال الأعمال من خلال التحرّك بفعّالية، وتعزيز التفكير الإبداعي، وبذل الجهود المشتركة من أجل تقديم حلول تضمن تحقيق التغيير المنشود. ومع تحديد مسار للعمل يعطي نتائج مخصّصة وعالية الجودة، توفر الشركة لعملائها منصة تتيح لهم التركيز على أعمالهم الأساسية التي يقومون بها بشكل أفضل.

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