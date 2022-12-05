القاهرة - أعلنت كل من شركة "وان فاينانس" – منصة التمويل الاستهلاكي المتكامل – وتطبيق ادڤا - أول منصة إلكترونية متخصصة في تقسيط الخدمات في مصر عن عقد شراكة جديدة، وذلك بهدف تسهيل تقسيط الخدمات التي توفرها ادڤا مثل التشطيبات، الأفراح، صيانة السيارات، التعليم، الصحة، السفر والتأمينات عبر خطط دفع متنوعة.

وفي هذا السياق، عبرت السيدة / رانيا جعفر، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق ادڤا، عن سعادتها بالشراكة، قائلة: "يمثل التعاون مع وان فاينانس خطوة جديدة نحو تعزيز دور منصة ادڤا كونها حلقة وصل - بين كل من العملاء ومقدمي الخدمات وشركاء التحصيل- تعمل على تقديم الخدمات التي تلبي المتطلبات الحياتية للأفراد عبر تقنية تكنولوجية حديثة، بما يتناسب مع القوى الشرائية ويساهم فى دفع عجلة الاقتصاد، فضلاً عن تحقيق طفرة كبيرة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية كجزء أساسي من استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي تماشياً مع رؤية مصر 2030".

وأضافت: "تركز الشراكة بين كل من ادڤا وشركة وان فاينانس على جانب التشطيبات، كواحدة من بين الخدمات المتنوعة التي تتيح ادڤا إمكانية تقسيطها، وتم التوصل للتركيز على هذا الجانب بالأخص بعد عمل دراسات وافية للسوق والاستعلام عن الخدمات المطلوبة وكذلك رصد المتطلبات الأكثر طلباً بين العملاء، والذي وصل عددهم إلى 15,000 خلال فترة قصيرة."

من جانبه، صرح حازم مدني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة وان فاينانس، أن توقيع عقد الشراكة مع تطبيق ادڤا يأتي في إطار التزام الشركة بخدمة أكبر شريحة ممكنة من العملاء عن طريق تقديم تجربة تمويل استهلاكي متكاملة تقدم كافة خدمات التقسيط من مكان واحد ولمختلف الفئات، حيث تحرص الشركة على خلق شراكات جديدة مع كيانات مالية وخدمية مختلفة لزيادة حجم التوسع في السوق وزيادة قاعدة العملاء وشريحة العملاء المستهدفة في إطار خطتها التوسعية الطموحة، مضيفًا أن وان فاينانس فخورة بالشراكة مع تطبيق ادڤا كشريك استراتيجي في خدمات التمويل المقدمة، بفضل خبرات التطبيق المشهود لها في قطاع التمويل.

وأوضح محمد سمير، الرئيس التنفيذي للتسويق والشراكات بشركة وان فاينانس، أن الشراكة سوف تدعم التمويل الاستهلاكي في 8 خدمات مختلفة أهمها التشطيبات والتعليم، وستتمكن شركة "وان فاينانس" من الاستفادة من شبكة مقدمي خدمات تطبيق ادڤا التي تصل إلى 2,000 مقدم خدمة، ومحفظة عملاءها المقدرة بنحو 15,000 عميل. وتقدم "وان فاينانس" من جانبها أنظمة وبرامج مصممة خصيصًا للاحتياجات الفردية وقدرة السداد المختلفة لكل فرد بحد أدنى للتمويل يبدأ من 10 آلاف جنيه وبحد أقصى يصل إلى 6 مليون جنيه وهو يعتبر أعلى حد ائتماني بين الشركات العاملة بالسوق؛ وذلك بطرق وخطط دفع وسداد وتسهيلات متنوعة ونظام تمويل مريح.

ويُقدر حجم الأعمال الخاص بادڤا بحوالي 200 مليون جنيه مصري، حيث حققت المنصة 10,000 معاملة خلال عام 2022. وتعمل ادڤا في المقام الأول على تخفيف العبء المالي عن الأسرة المصرية من خلال تحويل المصاريف السنوية إلى شهرية، بما يسهم في سد وتقليل الفجوة بين المواطنين خاصة الفئات غير القادرة على الحصول على قروض من جهات مالية أخرى، وذلك عن طريق تمويل الخدمات الأساسية خلال مدة زمنية تصل إلى 60 شهر في سهولة ويسر.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن تطبيق ادڤا

هي أول منصة إلكترونية متخصصة في تقسيط الخدمات. بدأت أولى عملياتها عام 2020 في مصر، وتضم تحت مظلتها 90 موظف. تعمل ادڤا بشكل أساسي على تمويل الاحتياجات الضرورية التي توفر حياة أفضل للجميع، من خلال تمويل الخدمات الأساسية على رأسها التعليم والصحة والتشطيب في مختلف المحافظات، كما تعمل على تحقيق الاستقرار المالي بسهولة من خلال إدارة الدخل وكذلك تمويل خدمات متنوعة من خلال توفير الحد الائتماني المطلوب في أسرع وقت من خلال تقنيه تكنولوجيا حديثه.

نبذة عن شركة "وان فاينانس"

شركة "وان فاينانس" هي شركة مساهمة مصرية تأسست في مارس 2022 متخصصة في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي للسوق المصري من خلال منصة تمويل متكاملة تهدف لتلبية احتياجات المستهلك المصري من مكان واحد، وذلك برأس مال مٌصدر ومدفوع قيمته 100 مليون جنيه.

وتقدم شركة "وان فاينانس" تجربة مبتكرة ونموذج عمل فريد من نوعه لخدمات "اشترِ الآن، ادفع لاحقاً" BNPL لأول مرة في مصر وذلك من خلال خلق منصة متكاملة للتمويل الاستهلاكي تلبي بشكل شامل احتياجات المستهلك المصري من "مكان واحد"، لتعمل على تسهيل تجربة التمويل على المستهلك، وتقدم "وان فاينانس" خدمات تمويل متنوعة بما في ذلك السلع والخدمات الاستهلاكية، السلع المعمرة، تمويل السيارات، مصاريف التعليم، السفر، تشطيب المنازل وغيرها من القطاعات الحيوية للمستهلك المصري بما يلبي طلبات العملاء.